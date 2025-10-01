Óbolo, empresa responsable del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz, se defiende de las acusaciones de la plantilla

La empresa Óbolo SCA está en el centro del ojo público estos días después de que las trabajadoras auxiliares del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz, que desde el 1 de agosto comanda esta firma, elevaran sus protestas al Pleno de la ciudad donde acusaron a la adjudicataria de incumplimientos con sus salarios. Además, unos días después, las coordinadoras del servicio se sumaron a esta reivindicación y también hicieron públicas sus propias quejas del desarrollo del serivicio. Ante esta situación, y el flujo de noticias derivadas de esta problemática que "dañan el honor y la imagen" de la entidad, desde Óbolo han querido defender su postura y aclarar algunos aspectos de lo comentado estos días en un comunicado.

"En primer lugar, las coordinadoras denuncian una falta de material de oficina, cosa que no cierta. La realidad es que se les ha posibilitado en tiempo y forma un ordenador y un teléfono móvil corporativo a cada una, como se les ofrecen en todos los municipios donde se prestan servicios de nueva entrada, pero uno de los dispositivos electrónicos venía defectuoso de fábrica, por lo que se ha solicitado uno nuevo para esta coordinadora, así que estamos a la espera de la llegada del mismo", explican sobre las reclamaciones emitidas por este colectivo.

Desde Óbolo también precisan que "la realización de cobertura de guardias en los fines de semana a las compañeras, -otro aspecto que también fue objeto de queja de las coordinadoras de Ayuda a Domicilio- el grupo de coordinadoras junto a la responsable de coordinación de la empresa llegaron a un acuerdo para cubrir los servicios mientras se encontraba una opción favorable para ambas partes", aseguran.

En cuanto a las reclamaciones económicas que Óbolo ha recibido tanto en el mes de agosto como de septiembre, desde Óbolo explican que "sobre la falta de abono del plus de 200 euros, se ha cumplido la transferencia del mismo a fecha 29 de septiembre de 2025, un día antes de que finalice el mes y 6 días antes según lo recogido por el convenio".

"Queremos dejar claro que ninguna auxiliar, coordinadora o persona trabajadora ha recibido en nómina el importe de 1 euro o 50 centímos. El primer pago lo cobraron así dichas trabajadoras debido a que Óbolo no estaba al tanto del disfrute del periodo de vacaciones de este grupo de personas, pero una vez aclarada la situación, se procedió en tiempo y forma al abono del monto restante del salario", han aseverado desde la empresa que destaca que ha puesto "a disposición del Órgano de Contratación y el Comité de Empresa toda la documentación que justifica dicha actuación".

Por todo ello, desde la empresa adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz concluyen con que "todo esto es del todo falso, cuanto menos, un error, todas las acusaciones y afirmaciones en contra de Óbolo durante el pasado Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz. Todas estas acusaciones afectan a la imagen de las personas usuarias y este es el último cometido que pretende Óbolo", aducen.

La situación del Servicio de Ayuda a Domicilio en El Puerto

Además de explicar su postura en el conflicto laboral en Cádiz, desde Óbolo también quieren "aclarar y desmentir varios temas" que atañen al servicio que esta empresa ofrece en El Puerto, pues también es concesionaria de este contrato municipal.

"En El Puerto se ha procedido al abono de las nóminas de todo el personal laboral el día 30 de spetiembre, fecha anterior a lo que recoge el convenio, abonado a todas las personas trabajadoras todos los atrasos, la actual subida de salario 2025, además de un abono plus único recogido en convenio de la parte correspondiente desde que Óbolo inicia el servicio en el municipio", concluyen.