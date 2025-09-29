La Ayuda a Domicilio de Cádiz dejará de asumir nuevos usuarios a partir de octubre

Si las trabajadoras auxiliares de Ayuda a Domicilio de Cádiz denunciaron alto y claro su indignación por los incumplimientos de la empresa adjudicataria del servicio municipal el pasado jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la ciudad, este lunes las trabajadoras con la categoría profesional de coordinadoras han mostrado "su plena solidaridad" con sus compañeras denunciando también su "precaria situación laboral y salarial" provocada "por las irregularidades e infracciones legales cometidas por Óbolo", la compañía que desde el pasado 1 de agosto gestiona este servicio. De hecho, y en vistas de estas fallas, las coordinadoras advierten que a partir del próximo 1 de octubre dejarán de prestar "los servicios de guardias y de asumir más altas de usuarios, dada la imposibilidad real y legal de realizarlo".

De esta forma, las coordinadoras del Servicio de Ayuda a Domiclio de Cádiz aseguran que no cuentan "con el debido material" para el desempeño de su trabajo. "Debemos utilizar un programa informático llamado Gesad, en cuyo uso no se nos ha formado, y que consideramos esencial, ya que a través del mismo se gestionan la atencion de las personas usuarias y el trabajo de las auxiliares de sad. No todas las coordinadoras disponemos de equipo informático o teléfono movil, herramienta básica para prestar servicio adecuado. No disponemos de linea de teléfono fijo de la oficina con varios terminales, por lo que solo podemos una llamada cada vez. El material de oficina ha tardado dos meses en llegar, teniendo estas coordinadoras que sufragar estos gastos y también los desplazamientos hasta los domicilios de las personas usuarias. Nos obligan a permitir a la empresa el acceso a nuestras cuentas de correo, pues no sé nos permite cambiar las claves, vulnerando el derecho a la privacidad en las comunicaciones. No han contratado empresa de limpieza para la oficina, ya que por Óbolo se pretende reducir considerablemente esto costes externos, teniendo que asumir las coordinadoras la limpieza de las misma", enumeran las trabajadoras.

Además de estas circunstancias, las coordinadoras, al igual que las trabajadoras auxiliares, tampoco han percibido el importe del plus mensual de 200 euros, que recoge el acuerdo del Sercla que la anterior empresa, Ayuntamiento de Cádiz y la representación de las trabajadoras firmaron en febrero y la nueva empresa se comprometió a cumplir. "Tampoco estamos percibiendo el salario, en tiempo y forma, con nómina que no corresponden con la legalidad. Debemos realizar guardias los fines de semana, a pesar de que hemos comunicado en dos reuniones, además de una solicitud por escrito y un burofax, nuestro derecho a dejar de realizarlas, pues son voluntarias, ello supone una vulneración de nuestro Derecho al descanso semanal", suman.

Las coordinadoras también aseguran que no se está respetando la ratio de número de personas usuarias atendidas por cada coordinadora, "superando ampliamente la fijada por el pliego de condiciones", y que "no se sustituye al personal en situación de vacaciones, permisos retribuidos o incapacidad temporal, asumiendo sus tareas sus propias compañeras coordinadoras, provocando un incremento excesivo de tareas y personas usuarias atendidas".

La realidad que dibujan, "estas infracciones", precisan, sitúa a todo el personal laboral "en una situación de precariedad laboral extrema" y esta ocasionando "un grave riesgo para la atención de las personas usuarias" y para "la propia salud" de las trabajadoras que han pedido por escrito una reunión con la empresa, de la que no han recibido respuesta.

Por ello, han querido hacer pública la situación e informar a Óbolo SCA que desde el próximo octubre dejarán de hacer las guardias y de asumir nuevos usuarios. "Y al Ayuntamiento de Cádiz, le solicitamos que, dado las graves infracciones de Óbolo, proceda al rescate inmediato de un servicio tan esencial para la ciudadanía de Cádiz", apoyan las coordinadoras la petición ya expresada por las auxiliares y por la oposición política del equipo de Gobierno.