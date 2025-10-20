Comienzan las movilizaciones de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Cádiz

Los "incumplimientos" por parte de la empresa adjudicataria de la Ayuda a Domicilio de Cádiz de los acuerdos alcanzados en el Sercla, auspiciados por el Ayuntamiento, han llevado a la plantilla de trabajadoras auxiliares de este servicio municipal a abordar un calendario de movilizaciones que comienza este lunes 20 de octubre y que se cristaliza en una serie de concentraciones que se desarrollarán durante todos los lunes y jueves a las puertas del Consistorio gaditano.

"Tenemos previsto empezar este lunes con una concentración de 12.00 a 14.00 horas, ya tenemos las dos próximas semanas autorizadas por la subdelegación de Gobierno y ya hemos procedido a solicitar las concentraciones correspondientes al mes de noviembre cuando, en principio, vamos a continuar con la misma dinámica", explica Óscar Miraut, portavoz de la representación de las trabajadoras. Una plantilla -formada por más de 400 personas, en su mayoría mujeres, que atienden a cerca de mil usuarios- minada por el "hartazgo" y la "desconfianza" ante un rosario de problemas laborales que se acumulan y repiten con los años y al que no parecen encontrarles fin.

Por eso, más allá de las incidencias que la firma Óbolo ha causado en sus nóminas "desde el mismo inicio" de su gestión -impedimentos para cobrar el plus de 200 euros, sueldos que ascencían a cinco o trece céntimos, confusiones con reducciones de jornada..., para las que la empresa dice tener explicación-, la representación de los trabajadores entiende que "sólo la municipalización" podría acabar de una vez por todas con la inseguridad laboral de un colectivo necesitado de "dignificación".

Con todo, la municipalización, "que siempre ha sido una de nuestras reivindicaciones", está "en el horizonte" ya que son conscientes de "la pared" que supone la postura del equipo de Gobierno, "que no quiere municipalizar el serivio". "Por eso, en estas reivindicaciones que hemos emprendido nos centramos en la dignificación del colectivo, es decir, en conseguir que todos los acuerdos que se alcanzaron en el Sercla con la anterior empresa adjudicataria, y que Óbolo aceptó cuando cogió el servicio, se cumplan. Pero, evidentemente no vamos a dejar de lado esa petición de municipalización".

"La municipalización, la gestión directa del servicio por parte del Ayuntamiento de Cádiz a través de Asuntos Sociales, es la única manera de dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras y de que el servicio se pueda prestar de manera correcta porque, evidentemente, el beneficio empresarial desaparece, el pago del IVA desaparece, los gastos asociados a los gastos generales desaparecen, por lo que hay un ahorro evidente en la prestación del servicio que puede redundar tanto en mejoras del servicio como en mejoras para las trabajadoras", argumenta Miraut.

En este sentido, una apuesta por la municipalización hubiera evitado la situación que actualmente soportan. Y es que el portavoz del colectivo, que entiende la legalidad de que Óbolo accedió al servicio a través de una licitación pública, recuerda que "desde el principio, nosotros alertamos al equipo de Gobierno de las prácticas de esta empresa en otras localidades que con un nivel muy inferior tanto de usuarios como de auxiliares estaban teniendo ya problemas". Por eso presentaron "un escrito" de garantía de cumplimiento en la delegación de Asuntos Sociales. "Sabíamos lo que había, lo que no nos esperábamos que tardaran tan poco en dar problemas".

Las reivindicaciones

De esta forma, ya en el primer mes de gestión de la nueva empresa se produjeron las primeras incidencias en las nóminas. "Nóminas de agosto que en algunos casos se han cobrado en este mes por tercera vez y, todavía, malamente", lamenta el portavoz el "desastre" de gestión. "Como sabéis en agosto algunas trabajadoras cobraron nóminas de cinco o trece céntimos, que evidentemente se subsanaron, pero lo que no se arregló es que la mejora, el famoso plus de 200 euros, la empresa no entiendía que lo tenía que pagar desde el principio y, encima lo nombran, unilateralmente, como un plus transitorio, cuando es plus es definitivo, como así también lo valora el Ayuntamiento de Cádiz, que fue uno de los firmantes del acuerdo del Sercla", explica.

Las incidencias, "aunque sin casos tan sangrantes como en el mes de agosto", se repitieron en el último pago. "El plus se ha pagado en septiembre, aunque hay casos puntuales que no lo han cobrado o lo han hecho de manera incorrecta, sin corresponder a la parcialidad de su jornada; las nóminas vienen sin firmar, no están selladas; las trabajadoras que se encuentran de baja no están cobrando su antigüedad; hay trabajadoras que no cobran el 100% de la base de cotización, sino el 75% de la base reguladora; hay trabajadoras que cobran menos días de los que corresponde; hay trabajadoras que no están cobrando el plus, o que han visto suspendidas las prestaciones de paternidad y maternidad por un alta indebida por parte de la empresa; hay trabajadoras que no pueden recibir su desempleo porque la empresa no facilita los certificados de empresa... Es decir, el descontrol es total", valora Miraut.

Sin embargo, el comité de Empresa no puede registrar todas estas incidencias -hay que recordar que el alcalde Bruno García insiste en que necesita acreditar los incumplimientos de la empresa para sancionarla- "porque la empresa no nos facilita ni los contratos de las trabajadoras, ni las ampliaciones y reducciones, que tenían un plazo de diez días para presentarlas desde su llegada al servicio el 1 de agosto, y a la fecha que estamos, absolutamente nada". "Es decir, hemos visto cómo en los medios la empresa dice que cumplen con la legalidad, pues bien esta es su legalidad. Por eso en el cumplimiento de la legislación laboral vigente, nosotros nos movilizamos por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Sercla y por que las nóminas se cobren de manera normal".

Además de las "irregularidades económicas", desde la plantilla auxiliar de Ayuda a Domicilio de Cádiz también se recuerda que la empresa "está incumpliendo" otras prescipciones del pliego de licitación que Óbolo ganó como "que la ratio de usuarios por trabajadoras está completamente superada" o "que no tenemos constancia de que se estén realizando otra serie de responsabilidades a las que se comprometió para llevarse la adjudicación como implementar una serie de camas articuladas, sillas de transferencia, servicios de peluquería y psicología, lavandería y horas de formación, entre otros".

También hablan desde el comité de falta de material. "Por ejemplo, actualmente en la oficina existe un solo teléfono móvil que hace la función de teléfono fijo de la oficina tanto para auxiliares como para usuarios. Es decir, que mientras yo mantengo una conversación con una coordinadora que está en la oficina, en ese tiempo, no se pueden atender llamadas de usuarios", ilustra.

Ante esta situación, la plantilla - "que presta un servicio esencial y está muy precarizada e indignada"- ha decidido comenzar con este calendario de movilizaciones, convocatoria que no ha provocado "ningún" movimiento en la empresa. Una movilizacones que, hasta que "no se tenga un expediente de huelga avanzado y se aprueben los servicios mínimos", va a encajar, sobre todo, el comité de empresa. "Es que tenemos dos opciones, o estamos todos para reivindicar nuestros derechos abandonando a nuestros usuarios, que son personas mayores o más jóvenes con alto grado de dependencia, o atendemos a nuestros usuarios poniendo en peligro nuestro bienestar. Por eso, por ahora, lo vamos a hacer así y en escala. Estamos en una situación muy difícil porque a nosotros sí nos importan nuestros usuarios, porque es a costa de las auxiliares, a costa de su precarización, por lo que sale el servicio de Ayuda a Domicilio. Ellas son las únicas que están asegurándose de que la prestación del servicio es correcta y se atiendan a los usuarios con dignidad".