Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Cádiz inician los trámites para ir a la huelga

Durante el Pleno de la ciudad que tuvo lugar la semana pasada, las trabajadoras auxiliares del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz ya lo venían advirtiendo -"si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga"- y huelga reclamaron a sus representantes sindicales durante la asamblea que ha tenido lugar la tarde de este miércoles debido a las nuevas incidencias con sus nóminas y con las condiciones laborales fijadas por la empresa Óbolo, adjudicataria de este servicio municipal. Así, el comité de empresa se ha decidido comenzar la tramitación correspondiente "para iniciar un calendario de concentraciones, así como del expediente de huelga", han comunicado.

"Como no podía ser de otra manera, visto el vídeo del alcalde en tiempo de reflexiones y la nota de prensa en que la empresa se defiende acusando a las trabajadoras del servicio y al equipo de coordinación de mentirosas, resulta inevitable realizar la respuesta correspondiente como se hará en los medios aportando todas y cada una de las denuncias interpuestas en inspección de trabajo y escritos sin respuesta de la empresa", explican desde el comité que vuelven a relatar toda la serie de incumplimientos de la firma concesionaria que se hizo cargo de este contrato municipal el pasado 1 de agosto.

"Trabajadoras que no reciben el certificado de empresa, dadas de alta indebidamente suspendiéndoles su prestación de maternidad, trabajadoras que cobran salarios inferiores a su jornada, trabajadoras en situación de It que no perciben su antigüedad... Mientras tanto Óbolo no ha entregado correctamente las nóminas de agosto erróneas en dos ocasiones, no ha entregado las de septiembre. No entrega al comité relación de contrataciones, ni listados de personal, ni registros de trabajadoras...", enumeran indignados ya que "esta empresa pirata", tildan, se permite "la osadía de acusar de mentirosas a esas trabajadoras que sacan el servicio adelante evitando que los incumplimientos de Óbolo perjudiquen a los usuarios".

Según la representación de las trabajadoras, todos estos incumplimientos "han sido notificados al equipo de Gobierno" del Ayuntamiento de Cádiz, pero lamentan que "su única preocupación" sea "paguen las nóminas para tapar su incapacidad política", juzgan apuntando a que "empresa y Ayuntamiento no sólo mienten, sino que ahora el Ayuntamiento es cómplice de Óbolo", valoran aunque desde el Consistorio, el alcalde ha argumentado en varias ocasiones que son "los técnicos municipales los que dirán cómo es necesario acreditar los incumplimientos de la empresa para poder sancionarla o obligarla a abandonar el servicio". Unos incumplimientos que según Óbolo, tal y como han explicado sus representantes estos días, no son tales.

"Una cosa es segura. El cumplimiento del acuerdo no es transitorio, es definitivo y mientras el alcalde no garantice el cumplimiento total del acuerdo en el Sercla, seguirá teniendo un problema con el colectivo porque este lo tiene claro. Aplicación de la totalidad del acuerdo adoptado en sercla de manera definitiva y como no puede ser de otra manera municipalización", reclaman las trabajadoras de Ayuda a Domicilio.