Bruno García sobre la Ayuda a Domicilio de Cádiz: "Si la empresa no cumple, los funcionarios harán que se vaya"

Después de los complicados momentos de tensión vividos este jueves en el Pleno de Cádiz donde las trabajadoras de Ayuda a Domicilio materializaron su hartazgo e indignación con la recién llegada empresa adjudicataria del servicio, el alcalde de la ciudad ha querido explicar con más tranquilidad los motivos que han llevado al grupo municipal del Partido Popular a proponer y aprobar el rechazo a la renuncia de Óbolo de continuar con este contrato que firmó el pasado 1 de agosto.

"Se querían ir, pero se querían ir con sus condiciones. Nosotros lo que hemos votado es que no se pueden ir así, podrían haberse ido dejando de pagar a las trabajadoras, dejando rochas, que se dice. Nosotros lo que hemos dicho es 'ustedes se irán cuando jurídicamente puedan irse, mientras le vamos a exigir que cumplan lo acordado' con las trabajadoras", ha defendido Bruno García que comprende y considera "lógicas" las "reividicaciones y movilizaciones" vividas en el Pleno "y las que quieran seguir haciendo si la empresa siguiera sin cumplir".

Un escenario que, desde luego, el primer edil no desea -"yo lo que quiero es que las trabajadoras cobren bien y cobren lo acordado en el Sercla"- pero que también, advierte, "abriría la puerta" a la "salida de la empresa". En palabras del alcalde: "Estamos en el punto de que tengo por escrito que la empresa va a cumplir, pero la la realidad es que tienen que cumplir en estos días. El papel del Ayuntamiento es exigir al máximo a la empresa que cumpla, y si no cumple, los funcionarios tendrán que hacer que la empresa se vaya".

Con esta aseveración, Bruno García hace referencia a que no es su "discrecionalidad" sino "los incumplimientos de la empresa" los que harían posible su marcha. "Pero los incumplimientos hay que acreditarlos, y en eso estamos, cuando exista un acción que nos permita poder acreditar que la empresa está incumpliendo podremos sacarlos", asegura Bruno García que insiste en aseverar que no tiene "ningún tipo de interés" en que esta empresa continúe con el servicio. "Eso sí -advierte- si la empresa se va sin sanción y tenemos que hacer un nuevo pliego a futuro, esta empresa se podría presentar otra vez".

De las palabras del alcalde se destila que estos primeros problemas de pago de Óbolo con su plantilla no sería motivo suficiente para armar jurídicamente la fractura del contrato. "Han pasado dos cosas, la empresa no han pagado bien las nóminas debido, dicen ellos, que yo no lo justifico, al trasvase de una empresa a otra; y segundo, la empresa no están cumpliendo con lo acordado en el Sercla, pero estos acuerdos del Sercla no están incluidos como una cláusula del pliego, sino que son añadidos, con esto quiero decir, que no puedo sancionarlos como tal por incumplimiento. ¿Qué es lo que puedo hacer? Exigirles que paguen, y eso es lo que estamos haciendo", desarrolla el servidor público que aclara que no va a hacer "un acto de fe" con Óbolo, una empresa que pide la renuncia del servicio para un día después aceptar continuar sin ninguna contraprestación a cambio. "A mí no me van las palabras, sino lo hechos, vamos a ver si cumplen o no en estos días, y si no cumple, nos abre la puerta de los incumplimientos, que son los que llevan a la salida y no mi discrecionalidad".

El micrófono abierto que "retrata" a los concejales de AIG

Otra de las imágenes, mejor dicho, de las palabras, que dejó el Pleno ordinario de septiembre, y por la que ha sido interpelado el alcalde, fueron las pronunciadas por algunos de los concejales de Adelante Izquierda Gaditana ante un micrófono que en un descuido se quedó abierto. Así, durante los momentos de más tensión de las protestas de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, se pudo oír a David de la Cruz y Helena Fernández, entre otros ediles, valorar la posible suspensión del Pleno poniendo énfasis en la conveniencia que le supondría en la pugna política.

"El vídeo es muy evidente, por un error se dejan el micrófono abierto y se retrataron claramente. Se les vio la actitud y lo que había detrás. Yo poco puedo decir, ellos lo dicen claramente", valora Bruno García que muestra esta situación como "prueba de su cinismo y de que su único interés es reventar las cosas".

También ha querido explicar que "en ningún momento" pensó en suspender en Pleno porque entendía "totalmente" la reivindicación de las trabajadoras. "Entiendo perfectamente que se quisieran manifestar y yo en ningún momento las iba a cortar. Yo hice lo que tenía que hacer que era escuchar a las trabajadoras en todo momento y cuando una de ellas tuvo una situación más complicada me acerqué para preguntar. A Adelante, sin embargo, se le vieron las costuras", lamenta.

Por su parte, el portavoz de AIG, David de la Cruz, asevera que su interés por suspender el Pleno -propuesta que planteó al alcalde y a los portavoces del PSOE- se debía a "impedir" de cualquier manera que la empresa continuara con un servicio por el que ha llegado a pagar a sus trabadoras en la última nómina "5 o 13 céntimos". "Si yo hubiera podido parar el Pleno, lo habría hecho", certifica volviendo a insistir en que la solución a este problema es la "municipalización del servicio".