Trabajadores de Emasa se manifestarán mañana en el Pleno de Cádiz por el bloqueo de su convenio colectivo

Trabajadores de la Empresa Municipal de Aparcamientos SA (Emasa) se manifestarán mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz en protesta por el "bloqueo del nuevo Convenio Colectivo después de dos años de infructuosa negociación". Se trata de la primera de las movilizaciones a las que están llamados el casi medio centenar de empleados públicos ante el "boicot descarado, constante y premeditado" que a juicio del comité de empresa está llevando a cabo la dirección de la firma municipal "para impedir la firma del documento regulador" de sus condiciones laborales, según exponen en un comunicado difundido hoy.

El comité de empresa señala directamente "al presidente de Emasa y concejal responsable de la firma, José Manuel Verdulla, como máximo responsable de este bloqueo deliberado, que está provocando una pérdida progresiva y grave de derechos laborales y el deterioro insostenible de las condiciones de trabajo del conjunto de la plantilla".

La representación legal de los trabajadores denuncia que "la dirección de la empresa está utilizando el chantaje como método de negociación, rompiendo los acuerdos alcanzados y amenazando con eliminar derechos consolidados desde hace más de veinte años".

"El convenio estaba prácticamente cerrado, pero el nuevo gerente se desmarca de los acuerdos alcanzados. Nos dice que han cometido un error al hacer las cuentas y que tenemos que empezar a negociar de cero", aseguró a este periódico José Antonio Acuña, presidente del comité de empresa. "No estamos pidiendo una subida salarial desorbitada sino que se nos reconozcan derechos que ya tienen otros compañeros de otras empresas municipales. Por ejemplo, nosotros trabajamos a doble y hasta triple turno. Eso quiere decir que una semana estamos de mañana, otra de tarde y otra de noche. Y por eso solo cobramos un euro por hora, cuando deberíamos percibir un plus por la penosidad que supone esa circunstancia", explicó el representante de los trabajadores.

"La dirección de Emasa, con su presidente a la cabeza, está protagonizando un auténtico despropósito de gestión política y social”, afirman desde el comité. “Gobiernan con doble rasero: tiran el dinero público cuando se trata de sus intereses y recortan hasta el último céntimo cuando se trata de los derechos de los trabajadores. El comité también denuncia "la desgana y el desprecio con los que el concejal y presidente de Emasa actúa frente a la ciudadanía, especialmente en la gestión de la zona regulada, donde se pinta un día y se borra al siguiente, evidenciando una falta absoluta de planificación y seriedad, además de un deplorable mantenimiento de los aparcamientos encontrándose abandonados".

"Esta política errática y chapucera ha llevado a la empresa a contratar personal a través de ETT, despilfarrando dinero público mientras se mantiene una plantilla insuficiente que no puede garantizar un servicio digno", sostienen. “Es un insulto al ciudadano y un reflejo claro de la incapacidad de gestión de Verdulla y su equipo”, denuncia el comité. “Emasa se ha convertido en su cortijo particular, donde unos pocos directivos disfrutan de sueldos galácticos mientras la plantilla y los vecinos pagan las consecuencias de su incompetencia”, añaden. "Ni el concejal, incapaz de solucionar nada, ni el nuevo gerente impuesto como comisario político, ni el jefe de personal, éste último desde hace décadas, están demostrando tener las aptitudes adecuadas", señalan desde la representación de los trabajadores.

El comité de empresa exige a José Manuel Verdulla "que ponga fin al boicot, respete el trabajo de la mesa de negociación y dé las órdenes necesarias para desbloquear la firma del convenio colectivo que garantice estabilidad, justicia y condiciones laborales dignas para toda la plantilla. Basta ya de burlas, basta ya de desprecios y basta ya de usar Emasa como un cortijo político. Exigimos respeto, transparencia y una gestión pública al servicio de los trabajadores y de la ciudadanía", concluyen.

Desde el equipo de Gobierno aseguran a este periódico que "las negociaciones para el convenio colectivo siguen abiertas y entendemos que no hay ningún tipo de bloqueo. Hemos avanzado en una serie de temas y hay otros que siguen abiertos a la espera de que se sigan negociando en las reuniones que se están haciendo con una periodicidad semanal. Se decidieron los puntos que había que modificar y desde septiembre se está debatiendo sobre ellos. No obstante, la plantilla tiene su derecho a convocar las movilizaciones que estimen oportunas".