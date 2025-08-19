AIG denuncia la “nefasta gestión” de Emasa en el estacionamiento regulado en Cádiz

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana vuelve a denunciar la “nefasta gestión” que viene realizando la Empresa Municipal de Movilidad y Aparcamientos de Cádiz, Emasa, presidida por el concejal José Manuel Verdulla. Si el pasado mes de junio el consejero y concejal Carlos Paradas criticaba la “inactividad generalizada” en la que se encontraba instalada dicha empresa un mes después del nombramiento de su nuevo gerente, el edil de AIG incide este martes en la “inoperancia” de esta sociedad, principalmente por la “mala gestión” del estacionamiento regulado en la ciudad.

“¿Cómo puede ser que las nuevas zonas verdes de aparcamiento del barrio de La Laguna y del segundo tramo de la barriada de La Paz sigan sin activarse a pesar de que Emasa efectuó el pasado mes de julio el cobro de la correspondiente tasa para poder hacer uso de dicha zona verde durante todo el tercer trimestre del año?”, remarca el edil de la coalición de izquierdas. “¿Va a proceder la sociedad a devolver el dinero a esos vecinos y vecinas que se han visto afectados por esta deficiente gestión?”, lanza el consejero de Emasa al desconocer los planes de la empresa, puesto que su presidente no convoca al consejo de administración desde el pasado mes de abril. “Ni siquiera lo ha convocado para presentar al nuevo gerente al resto de miembros del consejo, que es lo mínimo que debería haber hecho”, apostilla Paradas.

E igualmente recuerda “el despropósito” realizado en el barrio de Loreto, con la eliminación de 118 plazas verdes de aparcamiento en marzo, tan solo tres meses después de su implementación y obligando, finalmente, a los vecinos con tarjeta de residente a aparcar en el solar de Navalips. “Y lo más grave es que esta tomadura de pelo a los vecinos y vecinas del barrio de Loreto por parte del señor Verdulla ha contado con la aprobación del alcalde”, lamenta el concejal de Adelante Izquierda Gaditana.

"Falta de interés" en asuntos de movilidad

Paradas recrimina al Gobierno de Bruno García su “más que evidente falta de interés” por los asuntos relacionados con la movilidad. “No creen en las políticas de movilidad. A la vista está que desde que gobierna el PP la ciudad sólo se han producido retrocesos al respecto, como con la despeatonalización de espacios, la eliminación de caminos escolares seguros, la falta de mantenimiento del carril bici, la pérdida de una subvención de un millón de euros para reformar las paradas de autobuses y mejorar su accesibilidad, el retraso en la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, etcétera”.

Y concluye recordando -como ya hizo el pasado junio- que siguen sin producirse novedades sobre las demandadas y necesarias obras de reparación de los forjados que hay que acometer en el aparcamiento subterráneo del Campo del Sur, a pesar de que el pasado 27 de mayo concluyó el plazo de presentación de ofertas a dicha licitación. “A los consejeros de Emasa no se nos ha remitido hasta la fecha ninguna información sobre cómo se está desarrollando este procedimiento, ni siquiera sabemos si se han presentado ofertas y, en ese caso, cuando se van a adjudicar esos trabajos”, apunta Paradas.

Cabe señalar que estas obras acumulan más de un año de retraso y que el acceso a este parking por el Campo del Sur lleva clausurado desde el pasado mes de marzo. “El estado de abandono de esta instalación municipal es lamentable, como también está resultando ser la gestión que el equipo de Gobierno está realizando en Emasa”, subraya el edil de Adelante Izquierda Gaditana.