David de la Cruz: "Si las trabajadoras de Ayuda a Domicilio también nos piden abandonar el Pleno extraordinario, lo vamos a hacer"

"Si las trabajadoras nos piden que nos vayamos, nos vamos". El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha comparecido, rodeado por todos los ediles de AIG, para explicar los motivos del abandono de su partido del Pleno de este jueves del que también se han marchado todos los concejales del PSOE en apoyo a las protestas de la plantilla de Ayuda a Domicilio, que irrumpió en la sesión poco antes de cumplirse la primera hora desde su inicio. "Nosotros estamos a la disposición de las trabajadoras, somos las herramientas de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio", ha incidido De la Cruz que no duda en afirmar que si durante el pleno extraordinario de este próximo viernes 31 de octubre la plantilla vuelven a pedir que se levanten, "lo vamos a hacer".

"Esto que hemos vivido hoy es la mayor vergüenza que se haya vivido nunca en la historia de los plenos de la ciudad de Cádiz", ha calificado el portavoz de AIG que ha criticado duramente la actitud del alcalde, Bruno García que "ha estado sentado en el sillón, impasible, durante dos horas ante trabajadoras que no llegan a final de mes". "Quien se queda impasible sin tomar decisiones es que ha tenido que tener una vida fácil. Es una vergüenza porque hay que tomar alguna vez alguna una decisión".

Una decisión que para De la Cruz tiene que pasar por la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio, "única forma", ha valorado, "para que las trabajadoras tengan unas condiciones dignas". "No estamos hablando de trabajadoras que quieren enriquecerse, estamos hablando de trabajadoras que quieren llegar a fin de mes. Estamos hablando de trabajadoras que hacen un servicio esencial y que trabajan con un colectivo en exclusión social. Y como se pongan en huelga, a ver qué pasa... Yo creo que el alcalde, cuando se queda en el sillón mirando impasible, haciendo circulitos con el móvil mientras las trabajadoras le avisan de una huelga, no es consciente del problema que puede generar por no tomar una decisión", ha advertido.

Así, al representante de AIG no le vale el argumento de "que no se puede" esgrimido por Bruno García para no municipalizar el servicio. "Que no digan que no se puede porque hay un montón de ciudades donde se ha hecho. En San Fernando, en Jerez, lo que no se puede es vivir con cinco céntimos. Además, si hubiese aceptado la renuncia de la empresa, más rápido se hubiera hecho y más barato de lo que nos está costando ahora".

Por otra parte, De la Cruz también considera "muy injusta" la situación de la otra plantilla, la de los trabajadores de la empresa pública Emasa, que ha acudido al Pleno de octubre a protestar por un convenio laboral bloqueado. "La plantilla de Emasa ya había llegado a acuerdo en su convenio y ahora coge el gerente, que no cobra precisamente poco, y dice que ese convenio no se puede llevar a cabo. Sueldos galácticos y gestión nefasta, como decían los trabajadores en el Pleno. Es evidente que hayan venido a reivindicar y a pedir la dimisión del concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, a la que nosotros también nos sumamos".