La empresa de Ayuda a Domicilio de Cádiz renuncia al mes de iniciar el contrato

Serio problema el que se le ha presentado al Ayuntamiento de Cádiz. Cuando parecía que la delicada situación del servicio municipal de Ayuda a Domicilio quedaba definitivamente resuelta el pasado agosto con la entrada en vigor del nuevo contrato y las mejoras que suponía a nivel económico (para los trabajadores) y a nivel servicios (para los usuarios), el Ayuntamiento se ha encontrado de repente con la negativa de la empresa adjudicataria, Óbolo, a seguir prestando el servicio.

Así lo han confirmado fuentes de la plantilla de trabajadores de este servicio y fuentes municipales tras la reunión que ambas partes mantuvieron el miércoles con los responsables de la empresa. Según explican, los trabajadores se han encontrado con dos problemas estos últimos días; el primero ha sido un error en el pago de las nóminas, que ha llevado a muchos a recibir apenas unos céntimos de sueldo por la última nómina, aunque este percance atribuido a problemas informáticos vinculados a la primera nómina que asume Óbolo se estaba resolviendo.

Pero el segundo problema es el que no encuentra solución por ahora. Se trata, en concreto, del complemento de 200 euros que el Ayuntamiento acordó con la anterior empresa y con la plantilla en las conversaciones del Sercla en febrero del pasado año.

Recibida la primera nómina, ese complemento no figura en el montante económico a percibir por la plantilla, a pesar de la insistencia del Ayuntamiento en que el pliego del contrato contempla esa mejora laboral pactada en febrero de 2024 y que el servicio ha sido dotado económicamente para que la empresa asuma ese gasto. No comparte esta opinión, según fuentes municipales, la empresa Óbolo, que habría manifestado la inviabilidad de las cifras en caso de tener que asumir esos 200 euros mensuales por cada trabajador.

"Óbolo, salvo que haya algún tipo de modificación, entiende que debe presentar la resolución del contrato y así procede a solicitarlo al Ayuntamiento", trasladan desde el entorno de la plantilla; extremo que es confirmado por el gobierno local, afirmando que la empresa "ha planteado dejar el contrato".

El escenario presente y futuro

Esta situación vuelve a abrir el paraguas de la incertidumbre para un servicio de Ayuda a Domicilio que atiende a un millar de personas en situación de vulnerabilidad en Cádiz. ¿Qué va a ocurrir ahora con esas personas? ¿Y con la propia empresa, si no quiere seguir prestando este servicio que inició hace apenas un mes y que lo ha contratado con el Ayuntamiento?

Fuentes municipales han explicado que este delicado asunto está ahora en manos de los técnicos municipales, que están estudiando el escenario jurídico y las opciones que puedan darse para esa resolución del contrato que pretende Óbolo. "Tomaremos una decisión en base a lo que digan los técnicos", trasladan desde el gobierno local, que insiste nuevamente en que "la posición del Ayuntamiento es la misma: el complemento de 200 euros es una obligación de pago que tiene que tener la empresa, no hay lugar de interpretaciones".

Una posibilidad que contempla el Ayuntamiento es poner fin al contrato con Óbolo y recurrir a la firma que quedó segunda en el proceso de licitación. Esta opción, en caso de ser viable, abriría la puerta para que se hiciera cargo del contrato la empresa Socializarte Bienestar y Salud S.L., que obtuvo casi la mitad de puntos que Óbolo en el proceso de análisis de las ofertas (47 puntos frente a los 90 de la oferta ganadora). Junto a estas dos empresas presentó oferta una tercera, Grupo ADL, que terminó siendo excluido del proceso.

Por tanto, el Ayuntamiento ya trabaja en encontrar una solución al problema suscitado con la prestación del contrato de Ayuda a Domicilio. “La salida la vamos a encontrar”, ha asegurado al respecto el alcalde, Bruno García, que ha participado en las reuniones entre empresa y trabajadores y que apoya las reivindicaciones de la plantilla.