La ocupación hotelera prevista para agosto en Cádiz es buena, pero no supera la real de julio

El turismo, la primera industria de la provincia mientras no se demuestre lo contrario, con la campaña de vacunación muy avanzada, pero todavía en medio de la quinta ola de la pandemia de Covid-19, cerró el pasado mes de julio con una ocupación hotelera media de un 76,86%. A la Federación de Hostelería de Cádiz este dato permite calificarlo de un mes bueno, admite Antonio de María, presidente de Horeca.

Pero las previsiones para este agosto que acaba de arrancar, siendo positivas, no son tan buenas como se esperaban, hasta el punto de que apenas superan la ocupación real del mes pasado, con un 77,24% de media, apunta el portavoz de los hosteleros. Pese a ello, los Ayuntamientos costeros y otra voces del sector son más optimistas.

Este descenso en respecto a las primeras expectativas es consecuencia de que en poblaciones como Conil se llegase a disparar la cifra de contagios por Covid-19 por encima de los mil casos por cada 100.000 habitantes y de que se estuviese al filo de un cierre perimetral, explica De María.

El disparo de los contagios en Conil desató una cadena de anulaciones de reservas

“El daño mayor se ha producido en Conil, donde en julio hubo un 75,14% de ocupación y donde las previsiones estaban mucho más altas que el 79,46% que tenemos ahora para la primera quincena y el 74,30% para la segunda. De hecho, allí hay un hotel que ya ha perdido en torno a un millón de euros a causa de una cascada de anulaciones. El daño ha sido inconmensurable”, asegura el presidente de Horeca, sin dar el nombre del establecimiento por razones de confidencialidad.

No obstante, “para agosto esperamos una buena ocupación en la provincia, en general, a la que habrá que sumar la de todos los visitantes que no hacen reserva y que llegan directamente a nuestros destinos”, añade.

“En el 2019, la ocupación en agosto durante la primera quincena fue de un 81,85%, de manera que este año obviamente se mejorarán las cifras de 2020, pero no se alcanzará ese porcentaje porque la previsión es de un 81,72%. Para la segunda quincena prevemos un 72,76%”,aclara De María.

Hay que tener en cuenta que durante la primera quincena del mes de agosto de 2020, el del primer verano en pandemia, la provincia sólo alcanzó un 64,86% de ocupación, lo que supuso un importante descenso de 27,39 puntos respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se llegó a registrar un 92,25%.

A la cabeza de las previsiones de ocupación para la primera quincena de este mes que ahora comienza se encuentra Rota, con un 94,68%, seguida de Tarifa (92,10%) y de la ciudad de Cádiz (89%). Le van a la zaga Sanlúcar, con un 87,85%, y Chipiona (87,49%), seguida de Chiclana (87%), según los datos que maneja Horeca. En la segunda quincena, Rota vuelve a estar a la cabeza con un 84,03%, seguida de Chiclana (80,35%), El Puerto (79, 47%) y Cádiz (75,31%).

Para septiembre, al cierre de esta información, la previsión de ocupación media en los hoteles, hostales y pensiones de la provincia era del 60,47%. “Ni agosto ni este año completo siquiera van a poder compensar todo lo perdido a lo largo de todo el año pasado”, recalca De María.

Pese a todo, Josefa Díaz, presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC) y propietaria del Hotel Las Cortes de Cádiz es mucho más optimista. “Las expectativas para este mes de agosto son muy, muy, muy buenas;estamos sorprendidos; vamos a completar todos, porque las reservas van muy bien,y la gente está con muchas ganas de viajar. Estamos teniendo mucho turismo nacional, pero también muchos extranjeros:franceses, belgas, alemanes, italianos, ingleses y estadounidenses”.

En Chiclana están muy satisfechos con un 85% de media, que esperan llevar al cien por cien

Díaz sostiene incluso que el pasado mes de julio fue mejor que el de 2019. “Lo que se están moviendo son sobre todo las familias, la mayor parte de sus miembros ya vacunados y con todas las precauciones. Y prefieren los hoteles, hostales y pensiones y en general todos los alojamientos reglados porque les ofrecen mayor garantía en cuanto a medidas de prevención. Y eligen nuestro destino porque es muy estable en clima y muy seguro. Afortunadamente, pese a que suben las cifras de contagios, aquí no tenemos los hospitales saturados como en Barcelona”.

Chiclana

“Para el próximo mes de agosto Chiclana ha colgado el cartel de completo”, afirma la delegada municipal de Turismo, Pepa Vela. A fecha de 29 de julio de 2021, el porcentaje previsto de ocupación hotelera que maneja la delegación en relación al mes de agosto es de un 85% por ciento de media. Una previsión “bastante positiva teniendo en cuenta las circunstancias” que acarrea aún la pandemia de Covid-19 y que hicieron que “el verano del año pasado, que fue muy difícil, rondásemos el 70%”.

Así, estos datos convierten a Chiclana en “uno de los principales destinos turísticos de España y de los más demandados”, explica Vela acerca de “este verano de la recuperación” en el que con la mayor previsión de reservas se sitúan los hoteles del Novo Sancti Petri, aunque establecimientos más pequeños como el Hostal Villa o el Hotel Alborán –de dos y tres estrellas respectivamente- alcanzan el 70 y 85% de ocupación, sin especificar la delegación de Turismo a qué establecimiento corresponde cada porcentaje.

“En Chiclana ofertamos un destino de calidad y seguro”, con propuestas “deportivas, gastronómicas, de sol y playa -nuestras playas son las más seguras de España, afirma-, de ocio y culturales”. De estas últimas, Vela destaca la Noche en Blanco, los conciertos de Sancti Petri o los del centro de la ciudad, frente al Centro de Iniciativas Juveniles Box, con “todas las medidas de seguridad”. La delegada añade al respecto que “todos estos elementos convierten a Chiclana en un destino muy atractivo.

Por último recalca que “no podemos olvidarnos del turismo residencial, que se está consolidando. Estamos hablando de 100.000 plazas” en la localidad.

El Puerto

Según los datos facilitados por la patronal, la ocupación hotelera para el mes de agosto se prevé que alcance en El Puerto el 81%. El año pasado llegó al 60,16%. No obstante, el objetivo de la Concejalía de Turismo, que dirige el concejal Curro Martínez, es llegar a las cifras del año 2019, previas a la pandemia, cuando todos los hoteles de la ciudad llegaban a alcanzar prácticamente la plena ocupación. El concejal de Turismo afirma en este sentido que hay que conseguir volver a los datos previos al Covid “para conseguir el reto de recuperar los puestos de trabajo que se han destruido y a los trabajadores que siguen en ERTE, así como la reactivación económica de las empresa que están vinculadas al sector turístico”.

En El Puerto sueñan con recuperar las cifras de 2019 gracias, sobre todo, al turismo nacional

Pese a la situación de pandemia, y alejándose de cualquier visión triunfalista, la ciudad portuense ha sabido mantener unos niveles aceptables de ocupación hotelera, debido a que su mercado se basa sobre todo en el turismo nacional. De esta forma, los índices de negocio hotelero en el mes de julio han crecido casi 17 puntos respecto a 2020, de manera que la ocupación fue entonces del 55%, mientras este mes recién finalizado han estado cubiertas el 71,74% de las plazas en los hoteles de El Puerto.

Es posible que en otros lugares con mayor dependencia del turismo internacional la reactivación haya sido menor, y aunque “no es momento de sacar pecho”, tal como reconoce el concejal de Turismo, “se puede considerar que hemos avanzado”, algo a lo que no ha sido ajena la campaña desarrollada desde dicha área, que ha elaborado un vídeo promocional que esté teniendo una gran difusión.

En cuanto a la pérdida de las Banderas Azules, este hecho se ha transformado en un hándicap inesperado, que tendrá sin duda su repercusión: “Todo lo que no sea positivo influye en la ciudad. La pérdida no es positiva para el turismo. Opino que hay que trabajar para que El Puerto vuelva a tener sus banderas”, señala el concejal.Está por ver si la retirada de estos distintivos y la posibilidad de que no se lleguen a recuperar este verano tendrá repercusión en los niveles de ocupación para el mes de septiembre, que se sitúan en una previsión del 62%, superior al 40,26% registrado en el año 2020.

En cuanto a la hostelería, el concejal del Ayuntamiento, Álvaro González, ha destacado las buenas expectativas del sector para el mes de agosto en el corazón de la Bahía. El concejal destaca la confirmación de una temporada taurina de primer nivel, con el cartel estrella el sábado 7 de agosto, que ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’; la celebración del Cabaret Festival, del 14 al 18; el Festival de Comedias o el Cine de Verano, entre otros atractivos culturales de la oferta estival, garantía de actividad y reclamo de visitantes, que disfrutan de un litoral de excepción y un rico patrimonio histórico-artístico.

El concejal ha señalado que aunque obviamente la pandemia sigue obligando a mantener aforos limitados y restricciones en las horas de cierre, la hostelería de El Puerto continúa “siendo ejemplo de profesionalidad y seguridad, que es el mejor aval para que las reservas estén llenas durante el verano, con un ambiente de excepción que nadie se quiere perder”.

San Fernando

Los hosteleros isleños afrontan agosto, el mes más intenso del verano, con moderado optimismo y esperanza. “Percibimos que avanzamos en el inicio de la recuperación de nuestro sector, al que tanto ha afectado las restricciones vinculadas a la pandemia. A pesar de todo, somos conscientes de que las restricciones aún vigentes hacen que nuestras previsiones queden lejos de las de veranos anteriores”, comenta el presidente de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), Antonio V. Páez.

La entidad se aferra a los indicios de recuperación que ha reportado a los negocios asociados las rutas gastronómicas organizadas en los últimos meses, como la Croquetour, Las Albóndigas Contraatacan, Ensaladilla en Ruta o, más recientemente, La Feria se va de Bares. “Nos confirman las ganas que todos tienen de volver a disfrutar de sus bares y restaurantes favoritos y el creciente interés que la gastronomía isleña despierta fuera de San Fernando”, apunta.

Para Hisafe, la sección de Hostelería de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), el magnífico desarrollo de la Ruta de la Caballa, “un gran éxito”, o la recreación de la Feria en los bares, han redundado en una actividad aceptable, con terrazas llenas durante el mes de julio. Por eso, el hostelero Alfonso García-Mayor de Londoño, uno de los integrantes del colectivo, reconoce que “tenemos la esperanza de que vaya como en el mes de julio, que no ha ido mal, a pesar de no poder servir a partir de las doce de la noche. El balance positivo espero que se mantenga en agosto, sin que nos afecte el aumento de la tasa de covid-19 que se está produciendo porque se incrementen las restricciones”.

La Janda litoral arranca el mes con el cartel de completo

Llega el mes por antonomasia de las vacaciones, y ante el nuevo panorama que se presenta con gran parte de la sociedad vacunada, las expectativas para este territorio de la provincia superan las previsiones.

Núcleos de población como Conil, con unas 26.000 plazas de alojamiento, según las fuentes consultadas barajan un lleno completo. De hecho, en el mes de julio, según los datos registrados en el Big Data, una herramienta informática que proporciona información sobre la población real en un determinado municipio turístico como éste donde se han contabilizado hasta 74.000 terminales telefónicos en el casco urbano.

En Zahara de los Atunes, con unas 2.200 plazas, han bromeado los vecinos hasta con la vaquilla que recorrió hace unos días los patios, garajes y piscinas de algunas urbanizaciones, asegurando “que estaba buscando algo libre en agosto”. Misión casi imposible, ya que todo está lleno. En Barbate, su variada gastronomía está cubriendo la demanda de los muchos establecimientos que se reparten por su casco urbano, donde el número de plazas hoteleras y de pensiones, se cubre cada verano.

En el caso de Vejer, la oferta de alojamientos se divide en dos partes, la centrada en el casco urbano, y la repartida por la costa del Palmar. En la primera se registran unas 2.000 plazas entre hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos. En el caso del Palmar, esa cifra no tiene un cálculo estimado, al no existir un registro de casas en alquiler, aunque fuentes consultadas apuntan de un lleno completo hasta finales de agosto.

Al atractivo de la costa, el turismo que llega a esta comarca, en su mayoría familiar, también apuesta por una segunda línea de costa donde los precios y la posibilidad de logar alojamiento van de la mano, como es el caso de Medina, Benalup o Alcalá. En el caso de Paterna, se apuesta más como referente gastronómico para alguna escapada.