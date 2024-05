Alerta alimentaria: retiran los cereales Corn Flakes Cocoa por contener grumos duros en copos de maíz

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este viernes de la presencia de grumos duros en copos de maíz en un nuevo producto de Kellogg's, Corn Flakes Cocoa, que la empresa está retirando del mercado.

Fuentes de Kellanova, la empresa propietaria de Kellogg's, han explicado que notificaron hace dos días a la Aesan un "defecto de calidad sin riesgo para la salud" y que han decidido retirar el producto de forma "voluntaria y preventiva". Tras algunas quejas de los consumidores, la empresa ha descubierto que una pequeña proporción de cajas podría contener grumos duros de cereal que no se deshacen cuando se mezclan con leche, lo que supone un "riesgo mínimo" de causar daños dentales o un peligro de atragantamiento, según un comunicado de la firma.

La Aesan ha pedido no consumir ninguno de los lotes de Corn Flakes Cocoa (cereales de maíz con chocolate), presentado en envase de cartón y con un peso de 330 gramos. Kellogg's ha precisado que no se han registrado incidencias en España y que la retirada del millar de cajas distribuidas comenzó el pasado miércoles, por lo que ya no debería estar disponible los supermercados.

No obstante, ha solicitado a los clientes y consumidores que se deshagan de cualquier paquete de este producto y se pongan en contacto con la compañía para obtener un reembolso. Esta retirada voluntaria del mercado afecta exclusivamente a Kellogg's Corn Flakes Cocoa, un nuevo producto a la venta desde el pasado abril en España y desde enero en otros países como el Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Italia y Portugal.