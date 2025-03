Navantia pide más plazas para Cádiz para no tener que depender tanto de la industria auxiliar

Cádiz/La llegada a la factoría gaditana de reparacioneos de Navantia del crucero Allure of the Seas no ha sido cualquier cosa.

Para un astillero acostumbrado de sobra a recibir buques turísticos para sus varadas rutinarias, para someterse a cambios de looks, con rebautizos incluidos, o bien para ser fruto de concienzudas y millonarias reformas no debería suponer tanto motivo de satisfacción.

Pero es que se da la circunstancia de que este crucero era uno de los que estaba en el aire a raíz del cara a cara mantenido entre las empresas auxiliares y la propia Navantia. ¿El motivo? Los domingos y días festivos, ya que la industria complementaria se veía sometida a unos ritmos a los que sólo podía responder doblando turnos o calentando los “tacómetros” de sus trabajadores más de la cuenta y más de lo que la ley permite.

No era tan fácil hablar de nuevos contratos, ya que se trata de un mercado muy volátil y que cada noche sufre pesadillas y ve como los cantiles se quedan vacíos y sobran la mitad de sus nóminas. Son, al fin y al cabo, empresa privadas que viven al día y que dependen casi en su ciento por ciento de lo que ocurra en esta factoría de reparaciones ubicada a muy pocos metros del casco urbano de la ciudad.

La llegada del Freedom of the Seas ya se convirtió en la antesala del respiro que ha supuesto la entrada del Allure of the Seas con sus millones de inversión y con sus más de 14.000 tareas pendientes que tendrán ocupados a la plantilla de Navantia y a la de que aquellas empresas auxiliares que colaborarán en estas labores.

A pesar de que los encuentros entre Navantia y la industria auxiliar siguen sucediéndose, José Antonio Bolaños, presidente del comité de empresa de los trabajadores del astillero gaditano hablaba de “satisfacción” y de “bocanada de aire puro” cuando se habla de la llegada a Cádiz del Allure. No deja de reconocer que han perdurado las “dudas” con la industria auxiliar pero éstas “ya se han disipado”. Y sobre todo porque el propio Bolaños no duda en afirmar que las plantillas de las compañías externas “han ganado en tranquilidad y en descanso”.

Este jueves pasado estaban ya montados varios andamios y las grúas trabajaban sin parar en el astillero gaditano. / J. Benítez

De todas maneras, la industria auxiliar tiene muy claro que las 14.000 tareas que traen en agenda los señores de Royal Caribbean les obligará a trabajar algún que otro fin de semana durante el mes y pico de estancia.

Como contrapartida, el presidente del comité de empresa de Navantia se congratula al reconocer que la iniciativa del bloqueo de los tornos ha sido una buena idea. Y de hecho, cada vez son menos los trabajadores que se encuentran con el torno bloqueado al detectar el sistema que llevan encima más horas de trabajo de la cuenta.

Según Bolaños, al principio era raro el día en el que no se quedaban sin poder entrar en la factoría de la capital entre 15 y 20 trabajadores, “y ahora son ya dos o tres y muy de vez en cuando”.

A Bolaños le basta echar un vistazo al aparcamiento de fuera de la factoría para que se le cambie el rostro. “Son cuatro barcos a la vez y eso lo notamos en que a la hora de salir se forman grandes caravanas de coches en los accesos por la gran cantidad de trabajadores que están colaborando en la buena marcha de las varadas de estos cuatro buques”.

Y avisa Bolaños que el Allure trae 42 días de obras, pero la situación seguirá siendo la misma, como mínimo hasta junio o julio.

Más plazas

Pero la dicha nunca es completa para la clase trabajadora:“Una vez que se estabiliza la carta de trabajo, ahora nos preocupan las incorporaciones. Pedro Sánchez habló de 1.500 y todos los astilleros están pidiéndole plazas pero parece que nosotros somos siempre la hermanita de los pobres. Somos el astillero con menos plantilla propia y, sin embargo, tenemos ahí a mil personas que entran todos los días en la factoría de la industria auxiliar y no podemos negar que queremos y necesitamos que esos puestos de trabajo sean de plantilla propia:gruistas, pintores, soldadores, etcétera”.

No es moco de pavo que 2024 haya sido el noveno año consecutivo que el astillero de reparaciones de Cádiz termina dando beneficios.

Pero las plantillas no reflejan bien este buen momento. Y basta ver que San Fernando y Puerto Real superan con creces la de Cádiz que, según José Antonio Bolaños, está en 172 personas. Muy lejos se quedan los 1.600 trabajadores que hay en Ferrol o los 1.100 de Cartagena.

Y puestos a buscar culpables, el portavoz de los trabajadores de la factoría de la capital exonera a la Dirección de Cádiz “porque ellos demandan ese empleo y es Navantia Madrid la que, al hacer el reparto, se olvida por completo de Cádiz.