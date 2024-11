El gigantesco crucero Allure of the Seas pasará por el astillero de Cádiz en 2025

El Allure of the Seas, a su paso por el dique 4 del astillero de Navantia de Cádiz en mayo de 2015

Cádiz/El Allure of the Seas se disputa con el Icon of the Seas, ambos buques de la naviera Royal Caribbean, el título correspondiente al crucero más grande del mundo a día de hoy, en noviembre de 2025. El primero de ellos, cuenta con una eslora de 362 metros, mientras que el Icon of the Seas fue construido, para que Royal Caribbean pudiera batir su propio record, con tres metros más: 365 metros.

Esto quiere decir que a medida que incrementan un metro más a los cruceros es menor el número de puertos que puede albergarlos, no sólo por el calado, que necesita profundidades de no menos de 13 ó 14 metros de profundidad en marea baja, sino por su eslora, ya que para su estancia necesita un cantil lo suficientemente grande como para poder recibirlo.

De hecho, el Muelle Ciudad del puerto de Cádiz cuenta con unos 330 metros, por lo que ni el Allure ni el Icon podrían atracar en su cantil. Esto hace que si algún día les diera por venirse por Cádiz tendrían que atracar en el Muelle Alfonso XIII, que comparte cantil con el Reina Sofía, o bien, tendría que marcharse a amarrar a la nueva terminal de contenedores, donde el espacio es ahora mismo algo que, por suerte o por desgracia, sobra.

Donde no habrá problema alguno será en el astillero gaditano, más concretamente en su dique número 4 que, gracias a sus dimensiones está perfectamente disponible para alojar a cualquiera de estos dos buques. Y no es un brindis al sol, ya que el Allure of the Seas tiene programaO para el año que viene, 2025, parada técnica prevista de 41 días.

Durante ese tiempo, no sólo se lleva a cabo la revisión de la maquinaria, hélices, estabilizadores y demás. También se ejecutará una importante remodelación de la parte de cubierta y camarotes (la llamada zona de hotel), que puede llegar a movilizar entre 2.500 y 3.000 contratistas colaboradores. Son trabajos monumentales de los que Navantia sólo ejecuta entre el 20% y el 30% de las obras, aunque la previsión es que entren poco a poco en el resto del negocio.

Así, el Allure of the Seas se convertiría en el segundo crucero más grande que llega al dique seco de la factoría de reparaciones de Navantia Cádiz, ya que su superior, en cuanto a metros de eslora, el Icon of the Seas estuvo en el astillero gaditano en diciembre de 2023, en una estancia que requirió simplemente una puesta a punto, más concretamente en una varada técnica antes de ser inauguración en Miami días después.

Es tal la confianza que Royal Caribbean tiene con los astilleros de Cádiz que días después de la entrega en Turquía, unos quince técnicos especializados de Navantia se trasladaron a Turku desde Málaga para comprobar de primera mano cómo era la navegación del barco y aprovechar los días de trayecto hasta Cádiz para ir comenzando los trabajos que ahora se continuarán en el astillero gaditano. Tanto es así que el Icon of the Seas permaneció en Cádiz finalmente hasta el 22 del pasado mes de diciembre.

En esta ocasión será otro de los grandes, el Allure of the Seas, y llegará a Cádiz para hacer realidad los planes de Royal Caribbean de llevar a cabo una gran reforma en su 'Allure of the Seas'. Unos trabajos valorados en más de 100 millones de dólares (91,5 millones de euros), por lo que este trabajo se podría convertir en la varada que mayor ingresos económicos podría dejar en el astillero gaditano a lo largo del año que viene, un año que se prevé convertirse en uno de los mejores de su historia. Y eso sin dejar de lado que, tal y como ya contó este periódico en su edición de este miércoles, ya cuenta con una lista de espera de reparaciones de cruceros que lo mantiene con trabajo de sobra hasta el año 2028. De hecho, es fácil que buena parte de ese trabajo tenga que compartirlo con el astillero de Puerto Real, como ha ocurrido recientemente con dos buques de la naviera Marella, que han tenido y están siendo (el Marella Explorer sigue allí) reparados en la factoría ubicada en Puerto Real.

La naviera informa en su página web que con esta mejora espera triplicar las opciones de vacaciones que los cruceristas ya disponen en el interior del barco. "Allure se reinventará con lo mejor de Royal Caribbean" asegura Jay Schneider en la publicación, con mejoras como un bar estilo 'tiki', una increíble terraza con piscina o un tobogán seco de 10 pisos.

Así es el 'Allure of the Seas'

El 'Allure of the Seas' es un viejo conocido en el astillero de Cádiz. El barco tiene capacidad para acoger a 6.780 pasajeros y a unos 2.200 tripulantes. Se trata de uno de los barcos más grandes del mundo, 'hermano gemelo' del 'Oasis of the Seas'. Más que un crucero es una auténtica ciudad flotante con todo tipo de restaurantes, instalaciones de ocio, tiendas y espacios abiertos en su interior.