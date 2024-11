Navantia tiene garantizadas en Cádiz reparaciones de cruceros hasta 2028

Cádiz/A medida que la industria de cruceros continúa creciendo, Cádiz se posiciona para convertirse en un destino clave que combina el turismo marítimo con la innovación en reparaciones navales. Esta interacción no solo beneficia a la economía local, sino que también amplía las posibilidades para el turismo en la región.

Visto de esta manera, la presencia de la factoría gaditana de reparaciones de Navantia en Cádiz ha llegado a convertirse en un pulmón industrial que ha conseguido posicionarse en el epicentro del sector dedicado a llevar a cabo los "refit" o rehabilitaciones e incluso ampliaciones de cruceros, sin dejar de lado aquellos que pasan por boxes en Cádiz durante un par de semanas para llevar a cabo la varada ordinaria que les exige la ley y así ponerse a punto para hacer frente a un mercado que sigue al alza.

Así tal y como indican los protocolos establecidos para garantizar la seguridad en el sector, un crucero tiene que pasar por dique cada dos años, aunque, algunos, por sus tamaños pueden llevar a cabo sus reparaciones fondeados en el Muelle de Navantia, sin necesidad de pasar por un dique seco.

Algunos sólo llegan para una simple operación de lavado de cara con una mano de pintura en el casco y otros llegan con mayores aspiraciones que requieren la intervención no sólo de personal de la propia Navantia sino también de empresas auxiliares nacionales e incluso internacionales capaces de afrontar los desafíos tecnológicos que se plantean desde ciertos tipos de cruceros.

Así, ya se habla del astillero de Cádiz como de uno de los auténticos referentes internacionales en materia de reparación, mantenimiento y modernización de grandes de cruceros, un segmento de negocio que, tal y como ya contó en su momento la propia Navantia, les ha "obligado" a contar ya con una oficina en Miami, el epicentro del sector a nivel mundial, para no perderse ninguna novedad y, a la vez, ninguna oportunidad de captar nuevas navieras que van surgiendo.

El "no" no existe en Cádiz

Todo esto también se ha debido en buena parte a que Navantia nunca dice que no a ninguna reparaciones, o al menos, si lo hace, no trasciende. Y es más, no sólo no dice que no, sino que a lo largo de los muchos años que lleva en activo en Cádiz ha ido acumulando buenas relaciones con navieras y con buques en concreto que le deben a Cádiz más de un favor. Es el caso de algún que otro buque que, tras sufrir una avería en alta mar en pleno Atlántico se ha encontrado con el rechazo de otros grandes astilleros y con el cobijo de los diques gaditanos que, ha demostrado, que no puede ni debe decir nunca que no a ningún buque.

Y, de otra manera, no tendría sentido ya que Navantia cuenta en la Bahía con tres astilleros, uno en Cádiz, otro en San Fernando y otro en Puerto Real. Es cierto que cada uno de ellos cuenta con una especialización en concreto pero también es cierto que entre ellos existen unas sinergias que les permite usar los diques de una u otra factoría para llevar a cabo reparaciones de cruceros que se hacen imposibles en momentos puntuales debido a un overbooking.

Es el caso de los dos Marellas que optaron por reparar en Cádiz en este otoño. Uno de ellos, el Marella Discovery, estuvo aquí hasta mediados de la semana pasada. O mejor dicho, aquí no, en Puerto Real, porque los diques estaban en Cádiz a tope y habría resultado del todo imposible atender a este cliente si no hubiera sido porque Puerto Real prestó sus espacios para esta finalidad. De esta forma una parte de la plantilla de Cádiz y algunas empresas auxiliares del sector iban y venían a Puerto Real todos los días para afrontar la reparación de este Marella Discovery.

El Voyager of the Seas, de Royal Caribbean, ocupa a día de hoy el gigantesco dique 4 de Navantia, en Cádiz / J. B.

Y no lo estarán haciendo tan mal cuando este viernes pasado entraba en el dique de Puerto Real otro buque de Marella Cruises, el Marella Explorer, que llegó para someterse a una serie de arreglos que le harán permanecer en el astillero puertorrealeño durante un mes, concretamente hsata el próximo día 7 de diciembre.

70 barcos reparados, 18 de ellos cruceros, siete más que en 2022

Según confirman desde el comité de empresa de Navantia-Cádiz, la factoría que se ubica a pocos metros de la Carretera Industrial de la capital acabará este 2024 con 18 cruceros reparados. Si a eso se le suman los 52 buques de distinta naturaleza reparados a lo largo de este año, se habla de un total de 70 barcos civiles reparados en 2024, teniendo en cuenta la unidad de reparaciones Cádiz-San Fernando. Eso supone 31 más que en 2022 o 2023, teniendo en cuenta sólo Cádiz capital, ya que ambos años terminaron con la misma cifra de buques reparados en Cádiz: 40. Eso contabilizando también algún crucero que, al igual que está ocurriendo este año, ha tenido que tomar prestado espacio en el astillero de Puerto Real. Entre los cruceros más destacados será inolvidable la presencia, por ejemplo, del crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas de Royal Caribbean.

Siempre se ha dicho que la ubicación geoestratégica de Cádiz le ha favorecido en positivo, ya que se encuentra localizada en la ruta natural de los cruceros que hacen la temporada de verano en Europa y que luego se posicionan en el Caribe durante el invierno. Es en ese reposicionamiento cuando aprovechan para pasar por el dique gaditano para permitirse algún arreglo de chapa y pintura, o bien, alguna reparación o puesta a punto para afrontar campañas en Europa o en el Caribe.

Entre 60 y 70 millones de euros

Los datos indican ya que el 60% actual del negocio de las reparaciones –entre 60 y 70 millones de euros– se llevan, por parte de Navantia en Cádiz.

Un importante impulso supuso para el astillero gaditano el hecho de que Royal Caribbean firmó en el 2015 un acuerdo marco de colaboración con Navantia que ha llevado a varar en Cádiz a muchos de sus grandes barcos, como el Allure of the Seas, que el próximo año tiene una parada prevista de 41 días.

Carnival, Disney, Windstar Cruises o Marella Cruises son otras de las navieras que han apostado de lleno por la factoría de Cádiz de Navantia, de manera que muchos de los barcos que componen su flota han ido pasando por los diques y dársenas del astillero de la capital y que les ha llevado, incluso, a tener ya una lista, al menos, hasta el 2028, según confirmaba José Antonio Bolaños, presidente del comité de empresa de la factoría gaditana de reparaciones de Navantia.