Navantia reduce en Cádiz a la mitad los trabajos con los cruceros en domingo que requieren la intervención de empresas auxiliares

Cádiz/Navantia da un paso más en el proceso de conciliacion y reconciliación con las empresas auxiliares que optaron por tomar la decisión. Primero ha sido la intervención en mecanismo de los tornos para que estos queden bloqueados cuando detectan la presencia de un trabajador que lleva más horas de la cuenta trabajadas en una misma jornada.

En estos casos se bloquea el torno, el empleado de la empresa auxiliar que se trate no puede entrar y no le queda más remedio que marcharse a casa o a donde sea. Así, Navantia, a pesar de que no tiene ni voz ni mando en la organización laboral de la industria auxiliar que son, al fin y al cabo, empresas privadas, todas ellas con sus propias normativas y con sus buenas o malas costumbres, demuestra su intención de no convertirse nunca en cómplice de que un trabajador haga más horas de la cuenta, poniendo no sólo en peligro la calidad de su trabajo sino, sobre todo, su propia vida y la vida de las personas que trabajan junto a él.

Navantia ha dado otro paso más y así se lo reconoce el propio Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT.

Se ha analizado, la frecuencia de trabajos en domingo, los cual en algunos casos se ha reducido a más de la mitad, sobre todo en empresas de pintura, las entradas y salidas de buques en domingo.

Esta muestra de buena voluntad sumada a la limitación horaria en los tornos de Navantia y a la organización interna de las empresas podría poner pie en pared a esa esclavitud que han denunciado en los últimos meses las empresas auxiliares y que les llevó a tomar una determinación que nada ha gustado a navieras como Carnival o Royal Caribbean: no trabajar los domingos ni festivos.

El buque Carnival Triumph en uno de los diques de Navantia Cádiz. / Julio González.

Tanto es así que ambas navieras le dieron por escrito a Navantia un ultimátum que sonaba apocalíptico, ya que si se hubiera llevado a efecto podría haber significado tener a otro astillero de la Bahía con los brazos cruzados como está pasando con Puerto Real o con San Fernando, que sufren una preocupante falta de carga de trabajo.

Antonio Montoro, dijo, por la parte que le toca, como responsable de UGT, que las empresas auxiliares "han demostrado responsabilidad y verdaderamente son los que realmente apuestan por las cargas de trabajo y esto no está negado con conseguir mejoras salariales".

A estas declaración añadían desde el sindicato de UGT que consideran que "muchas veces la calidad y la productividad no está ligado a la cantidad de horas, la mayoría de las veces está ligado a las condiciones de trabajo y a la organización interna, tanto de Navantia como de las empresas auxiliares".

Dos reuniones... de momento

Este fue el contenido de la reunión celebrada en Cádiz este lunes pasado con los delegados de las empresas auxiliares. Y ésta no será la última, ya que ya hay otra programada para el jueves, 27 de febrero, donde igualmente se debatirá la situación y "trasladaremos a Navantia detalles que mejoren aún más está situación", según Montoro.

De hecho, en los cronogramas que obran ya en poder del comité de empresa de Navantia Cádiz ya se aprecian entradas de buques en sábado o salidas en lunes, intentando así huír, en la medida de lo posible, de trabajos que requieran la participación directa de empresas auxiliares en domingos o festivos.

A pesar de todo, tanto una parte como la otra son concientes de que aquí mandan las navieras, sobre todos las de cruceros, que andan con las fechas muy atadas en corto y no se pueden permitir el permanecer fondeados frente al astillero un domingo entero a la espera de que llegue el lunes para poder entrar en el dique para iniciar su rehabilitación, reforma o puesta a punto. Esto le supondría un retraso a no ser que Navantia haga muestras de sus habilidades organizativas para conseguir que ese tiempo perdido se gane por otra parte, de manera que el crucero esté fuera de Navantia el día y a la hora pactada con la naviera, de manera que ésta pueda salir rumbo al puerto en el que, seguro, le esperan ya centenares de turistas locos por meter sus maletas en el buque e iniciar sus vacaciones en el mar.