Entra en Navantia Cádiz el primer buque de Royal Caribbean tras la firma de la tregua con las empresas auxiliares

El Freedom of the Seas, atracado en el dique 4 del astillero de Cádiz

Cádiz/Cádiz está ya más que acostumbrada a ver cruceros tanto en el Muelle de la dársena comercial como en el astillero de la capital. Los de la factoría son visibles desde distintos lugares de la cuidad por lo que no pasan, para nada, desapercibidos.

Se ven desde la Plaza de Sevilla, se ven desde la Avenida de Astilleros o desde el segundo puente, entre otros posibles miradores. Pero, en esta ocasión, la visión del buque Freedom of the Seas, de la naviera norteamericana aunque con implantación en el mundo entero, guarda un especial simbolismo, ya que se ha convertido en el primer crucero de una de las dos navieras más importantes con actividad en astillero de Cádiz, Carniaval y Royal Caribbean, que llega a Cádiz después de la tregua, aún sin firmar de manera formal, entre Navantia y las empresas auxiliares que llevan a cabo alguna de las labores cruciales que requieren los barcos que recalan aquí para que los domingos nada pare.

Cabe recordar que el lunes pasado, la dirección de Navantia de la Bahía de Cádiz, representada por el departamento de Recursos Humanos, así como representantes sindicales de Navantia y de la industria auxiliar, trabajadores y Femca mantuvieron un importante encuentro en el que cada parte puso sobre la mesa sus puntos de vistas, reivindicaciones y necesidades para conseguir todos su propia supervivencia.

A pesar que algunos actores siguen manteniendo que no todo es tan bonito como se ha contado, de ese encuentro salieron todas las partes implicadas con la sonrisa en la cara y pensando en que era posible seguir adelante con los encargos que ya tenía concertados Navantia con navieras como Carnival o Royal Caribbean para los próximos años que son, por cierto, varios y de gran calado, nunca mejor dicho.

Las empresas auxiliares buscan normalizar la vida de sus trabajadores, conciliar sus días con la vida que transcurre más allá de la reja del Muelle. Pedían el final de la esclavitud, el final de las jornadas de 24 horas o las de siete días a la semana.

Todos salieron del encuentro afirmando que todos pondrían de su parte para que esto fuera posible, siempre que todos colaboraran con la parte que les toca.

Cabe recordar que realmente en todo entramado Navantia lo que hace es sacar casi a subasta una serie de trabajos que requieren los buques que llegan a reparar y luego son las empresas auxiliares las que deben regular que los turnos se cumplan y que sus obreros hagan horarios decentes. Insisten en que Navantia no impone que se trabajen 24 horas al día o jornadas de siete días semanales y que es la industria auxiliar la que debe velar por ello.

Lo que sí hará y parece que se lo va a tomar con mucha seriedad es aportar el control en los tornos para que no pueda acceder a sus instalaciones ningún trabajador que lleve en su haber más horas de la cuenta de trabajo. Algo así como el tacómetro de los camiones en los que queda registrado las horas horas de circulación del vehículo.

Parece que todos salieron contentos de esa reunión y transucurrieron tan sólo unas cuantas horas para que entrara en el mundialmente conocido dique 4 del astillero de Navantia en Cádiz el primero de los cruceros, ni más ni menos, que de Royal Caribbean, una de las navieras que junto a Carnival aportan el 85% de los buques que reparan y se ponen a punto en el astillero de la capital.

Y llegó el Freedom of the Seas a Cádiz

Así, este jueves entraba en dique el Freedom of the Seas y aquí permancerá, según indican desde la propia Navantia, hasta el día 8 de febrero, 23 días de estancia. En ese intervalo de fechas coinciden tres domingos en los que la industria auxiliar trabajará igual que si se tratara de un martes o un jueves.

¿Qué mejor manera de demostrar que esta tregua tiene visos muy positivos? Así, si nada ocurre, los domingos 19 y 26 de enero y el 2 de febrero, el Freedom of the Seas y, por extensión, Royal Caribbean no se darán ni cuenta de que son domingos y ya el conflicto formará parte de la historia de esta factoría gaditana.

Eso siempre, por supuesto, que ambas partes, Navantia y la industria auxiliar cumplan con sus promesas y sus compromisos para que no haya ni un solo trabajador esclavizado y que haga una jornada superior a la que impone la ley de manera muy estricta.

El Freedom of the Seas se someterá en Cádiz a una varada convencional en la que se hace un chequeo general del buque y se lleva a cabo un limpiado, un pintado y una puesta a punto para volver, lo antes posible, y sin interrupción en su dictatorial agenda, a su actividad normal lo antes posible para no dejar a ningún turista en tierra.