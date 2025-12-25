Movimientos en el antiguo local de Zara en la calle Columela de Cádiz ante una posible nueva apertura

Hace ya casi seis años, se abrió una de las mayores heridas en el comercio de Cádiz. Zara, la principal marca de la firma Inditex, cerraba las puertas de sus dos locales en el centro de Cádiz, ambos en la calle Columela. Con esta decisión, que se fructificó durante el confinamiento de la pandemia del coronavirus, el grupo dirigido por Amancio Ortega, daba forma a su estrategia de abandonar los centros de las ciudades medianas y pequeñas para centrar su actividad en los centros comerciales, las grandes ciudades y el comercio online.

En todo este tiempo, el local que es la joya de la corona comercial en el centro de Cádiz, el que regentaba Zara en la esquina entre las calles Columela y José del Toro, ha permanecido cerrado y sin un inquilino dispuesto a devolverle la vida. El otro que tenía esta marca en la esquina entre Columela y Feduchy sí corrió mucha mayor suerte con la apertura de la tienda Miniso.

En otra época, este inmueble no hubiera durado tanto tiempo vacío. De hecho, hubo un tiempo en el que las grandes marcas no podían abrir en Cádiz debido a que no encontraban un local con las dimensiones adecuadas para ejercer su actividad. Sin embargo, en la actualidad, este interés ha cambiado por el propio giro que ha dado el comercio hacia internet. Esto ha provocado que desde el verano de 2020, momento en el que este inmueble quedó vacío aunque su clausura fue en el mes de marzo, se encuentre abandonado.

Sin embargo, en los últimos días se están produciendo movimientos en este local, mientras que en sus escaparates siguen luciendo los carteles de "se alquila" de una inmobiliaria navideño. Actualmente, una malla cuelga de su fachada y se están haciendo obras en el interior del edificio, lo que denota que proximamente se podría producir una nueva apertura en un local apetecible y que, según la marca que lo coja, puede atraer a mucho público al centro de Cádiz.

Este medio ha podido saber que ha habido interés por parte de una gran marca multinacional para abrir un establecimiento en este edificio de tres plantas, lo que podría ser un revulsivo al volver a ocupar el principal edificio que se encuentra vacío en el centro de Cádiz.

Con todo, los trabajos de adecentamiento en la fachada son evidentes, ya que se están centrando en remozar los cierros y los balcones de esta finca.

Si esta apertura se produjera, se completaría de esta forma la completa renovación de la calle Columela, que ha sabido reinventarse tras la salida de marcas tan importantes como Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Springfield, Tous o Desigual, entre otras. Otras como Scalpers, Silbon, Paco Martínez o Celop han encontrado su lugar en ella para mantenerla como la principal vía comercial de la ciudad.