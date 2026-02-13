Lluvia, viento y caos en el tren ponen en alerta a hoteles y restaurantes de cara al Carnaval de Cádiz

Los continuos temporales de viento y lluvia que soporta Cádiz y el conjunto de la provincia, la incomunicación por vía férrea con Madrid y Barcelona y los problemas puntuales en los servicios de Cercanías y Media Distancia, han puesto en alerta al sector turístico de cara al Carnaval de Cádiz, en su primer gran fin de semana, y a la próxima Semana Santa.

El presidente de la patronal Horeca, Antonio de María, destaca las dificultades en las que se encuentra el sector tras estas semanas tan nefastas. La única esperanza es que el buen tiempo que se prevé para este fin de semana en la capital, sin lluvia y con sol, anime a los visitantes a realizar reservas hoteleras de última hora, tras la caída de estas las últimas semanas "como si fueran un castillo de naipes".

Las previsiones de Horeca recogidas hace unos días bajaban una media de diez puntos de ocupación hotelera en este primer fin de semana, e incluso mejorar los datos del año pasado en el segundo fin de semana de la fiesta. Más aún, Antonio de María se muestra optimista: "A medida que las previsiones del tiempo han ido mejorando de forma sustancial, han comenzado a activarse las reservas en los hoteles de la ciudad. No descarto incluso que podamos rondar el lleno casi total en alguno de estos días". Con todo, sí le llama la atención al veterano dirigente del sector que "hace unos días localidades como San Fernando, El Puerto y Jerez tenían mejores perspectivas de ocupación que la capital, cuando de cara al Carnaval lo primero que se llena es Cádiz".

En cuanto a la hostelería, todo va a depender de la posibilidad de instalar las terrazas. El tiempo aquí manda. Lluvia no hay previsión, por lo que todo quedará pendiente del viento. Como en los hoteles, los bares y restaurantes irán mejorando su previsión de reservas a lo largo de las próximas horas una vez se extienda la mejora meteorológica en la ciudad.

En cuanto a la precariedad del servicio ferroviario y el retraso al menos hasta el próximo martes de la vuelta a la normalidad del tren con Madrid, considera De María que este medio de transporte, en el caso del largo recorrido, es utilizado sobre todo por personas mayores, "los más jóvenes utilizan más el autobús o el vehículo propio para venir al Carnaval".

Con todo, Antonio de María pone en evidencia el mal inicio del año para el conjunto del sector, todo cuando 2025 se terminó con datos récord de visitantes tanto a la capital como al conjunto de la provincia.

La interrupción ferroviaria tras el accidente de Adamuz y la llegada de varios temporales que han arrasado media provincia, han sido determinantes para una caída de los ingresos. De María es claramente elocuente: "Económicamente se está muy mal. Para muchos va a ser difícil llegar a final de mes, aunque haya que esperar a ver cómo se desarrollan los dos fines de semana de la fiesta. Y venimos ya de un mes de enero igualmente muy malo, nefasto. La zona catastrófica no solo es por los daños en las infraestructuras, en el campo, en las carreteras. Es también por los destrozos que han sufrido, en sus negocios y en sus cuentas, quienes sacan adelante al sector hostelero y hotelero de Cádiz, tan importante para nuestra economía".

Bajo este prisma, confía Antonio de María en la agilidad de las administraciones a la hora de activar todas las carreteras que han sufrido daños y, de cara a la temporada de Semana Santa y el próximo verano, el arreglo de todo el litoral gaditano.