¿Lloverá en el primer fin de semana de Carnaval en Cádiz? El tiempo en los primeros días de fiesta en la calle

El Gran Teatro Falla se 'cierra' este sábado tras un largo concurso de más de un mes y el Carnaval por fin sale a las calles de la ciudad. Hay muchas ganas de disfrutar de las agrupaciones callejeras, de los coros, del pregón, de la Cabagata, pero hay una pregunta en la cabeza de los gaditanos: ¿seguirá lloviendo en Carnavales? Y es que tras todo un invierno de temporal en temporal, con graves consecuencias en otros municipios de la provincia, especialmente en la Sierra, se sueña con que por fin salga el sol. El año pasado ya fue un Carnaval con bastante lluvia.

En busca de la respuesta, la Agencia Estatal de Meteorología, parece que trae buenas noticias a pesar del mal tiempo que aún se espera para este viernes. Una nueva protagonista se abre paso por el oeste peninsular: la borrasca Oriana, explican desde eltiempo.com pero todo apunta a que su presencia será breve.

Pero de momento, el día de la gran final Cádiz está en alerta amarilla por fuetes vientos, que soplará con rachas de hasta 70 kilómetros horas, y con posibles tormentas. Los chubascos irán entrando desde el Atlántico, afectando al litoral y a la Bahía con precipitaciones débiles a moderadas, de carácter relativamente continuo. El tiempo más inestable será en las horas centrales del día con una progresiva mejoría a la noche que aún podría dejar lluvias débiles.

El sábado seguirá el aviso por fenómenos costeros con viento de componente oeste o suroeste de hasta 50–60 km/h (fuerza 7) y mar combinada de más de 4 a 5 metros.aunque se espera una mejora paulatina que se mantendrá el puente festivo en la ciudad, con el primer fin de semana de Carnaval.

El tiempo el puente de Carnaval en Cádiz

Pero desde el sábado, pese a la persistencia del viento, la AEMET ya dibuja un sol con un día despejado en la ciudad, con máximas de 16 grados y mínimas de 11. Irá a mejor el primer domingo de Carnaval, que será un día poco nuboso, aunque será más frío que sábado, con mínimas de 9 grados por el viento cambiente a norte.

Ya el lunes y el martes, aunque no suban las temperaturas, tampoco se esperan lluvias aunque sí algunas nubes. Algo, que tras tantos días de precipitaciones, se espera que no afecta a la fiesta, que se vivirá con intensidad en las calles de Cádiz.

La previsión del tiempo en Cádiz para los primeros días de la semana de Carnaval. / AEMET

Para mitad de semana, la posibilidad de alguna lluvia asciende, aunque sólo al 10%.