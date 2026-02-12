Los daños de las inundaciones en Cádiz costarán 1.200 millones de euros

La reconstrucción de Cádiz tras los daños sufridos en toda la provincia por los temporales costará 1.200 millones de euros. Esa es la cifra que estima Juanma Moreno que costará arreglar todos los destrozos que dejó la borrasca Leonardo y Marta en la campiña jerezana, en la Sierra gaditana, en el Campo de Gibraltar y en otras zonas. El presidente andaluz ha visitado este jueves 12 de febrero la zona cero en Jerez junto al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. En la comparecencia en la Venta La Cartuja de Jerez, Moreno ha adelantado que el gasto para reconstruir será "millonario".

"Estamos entre una situación que requiere un esfuerzo colectivo, que requiere una cooperación en recursos por parte de administración local, provincial, autonómica, nacional y europea", ha recalcado. Moreno ha destacado "el comportamiento ejemplar" de los ciudadanos, que permitieron poner a salvo a más de 11.000 personas con "un plan de evacuación que no tiene prácticamente parangón, no lo habíamos hecho antes en Andalucía". Todo ello, además, a pesar de las más de 11.700 incidencias registradas desde el pasado 28 de enero. "Gracias a esa anticipación hemos salvado vidas", ha afirmado, lamentando el fallecimiento de una ciudadana en Málaga, como única víctima de las inundaciones.

Así financiará la Junta el alto coste de los daños sufridos por las borrascas

Aunque la cuantificación oficial de los daños sigue en marcha, el presidente de la Junta ha ofrecido las primeras cifras de una factura que será "ingente". Solo en la provincia de Cádiz, la más castigada por el temporal, las pérdidas en el sector agrícola superarían los 500 millones de euros, una cifra que escala "por encima de los 1.200 millones" si se incluyen los daños en infraestructuras viarias.

Para hacer frente a esta situación, la Junta de Andalucía tomará medidas inmediatas. La primera de ellas será la reprogramación presupuestaria: "Vamos a reprogramar el presupuesto recién aprobado del año 2026 y vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes desde nuestros propios recursos para ayudar a las personas, a los sectores dañados, especialmente el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, que está gravemente dañado"

Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, en las zonas inundadas de Jerez con María José García-Pelayo y Almudena Martínez

No obstante, esa ayuda "no es suficiente" por lo que "necesitamos también el esfuerzo del Gobierno de España, que tiene instrumentos poderosos como el Fondo de contingencia, que son casi 4.000 millones de euros, que solamente tiene que hacer una aprobación en el Consejo de Ministros y son unos recursos que pueden ser de manera inminente al conjunto de los andaluces".

Además, "tenemos también los Fondos de Solidaridad Europeos que sólo los puede activar el Gobierno de España y, por eso hemos pedido, le hemos mandado una carta a la vicepresidenta y ministra de Hacienda para que cuanto antes lo active junto con el Fondo de Contingencia".

Juanma Moreno pide el apoyo de Hacienda para sufragar los costes de la reparación

Por último, Moreno ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda que permita el uso de los remanentes de tesorería y el superávit de ejercicios anteriores sin que computen como déficit. "Andalucía es la tercera economía de España; si Andalucía no va bien, España no va bien", ha recordado el presidente, subrayando que la comunidad necesita el apoyo del Estado para recuperar su ritmo social y económico.

"Nosotros vamos a estar trabajando desde ya, desde el minuto uno, para cuanto antes la recuperación, como ha pasado en esta venta", ha dicho junto a la Venta Cartuja. Momento que ha aprovechado para animar "a que vengan a comer aquí, que se come fenomenalmente y a desayunar, está por aquí su dueño, que estoicamente han aguantado junto con sus trabajadores y afortunadamente ya está abierto". "Así que ya se puede desayunar, que se desayuna muy bien, que yo lo he probado, y podemos recuperar la vida. Eso es lo que queremos, es lo que deseamos y lo que vamos a hacer con el esfuerzo de todos".

Antes de marcharse, Moreno ha agradecido a Pelayo su "compromiso de determinación y dedicación a los vecinos, un ejemplo para todos nosotros". Igualmente, se ha referido a Feijóo a quien le ha dado las gracias por su presencia y "por el esfuerzo, que me consta que vas a hacer también desde las Cortes Generales, desde la presión del primer partido de España, que es el Partido Popular, para que cuanto antes lleguen a nosotros, españoles del sur, que necesitamos ahora la ayuda. Necesitamos la fortaleza del resto de los españoles para salir adelante y seguir contribuyendo a una España mejor, porque somos la tercera economía, apostamos por ser la segunda y por contribuir dentro de este gran proyecto que es España a la mejora de todos".