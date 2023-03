Las librerías, el mejor escaparate de Cádiz para el Congreso de la Lengua

No. Las librerías de Cádiz no se parecen a las grandes casas de Madrid o Buenos Aires, ni atesoran enormes fondos y lo tiene complicado quien se quiera perder en ellas, sin embargo en interés de sus obras y en la atención al cliente, que no es cliente, sino próximo amigo, las librerías de Cádiz pueden medirse con las que se nos antoje. También en implicación con los eventos que ocurren en la ciudad. Así, las librerías de Cádiz no han dudado de ponerse al servicio del IX Congreso Internacional de la Lengua Española convirtiéndose, por sus muchas virtudes, en el mejor escaparate de nuestra ciudad al mundo.

Y no cuento nada nuevo. De hecho, a la señera librería Manuel de Falla acuden recomendados los congresistas. "Sí, hemos tenido un par de visitas que nos han comentado que ya les habían hablado de nosotros cuando llegaron a Madrid y, por otro lado, otro cliente que comentó que en estos primeros días de Congreso, ya en Cádiz, le dijeron que no se podía ir de la ciudad sin venir a vernos", explica Juan Manuel Fernández que se muestra muy seguro "del buen trato y la atención" que están recibiendo los congresistas "tanto aquí en nuestra casa como en las librerías de cada compañero".

El enclave de la plaza de Mina, desde luego, es garantía de que la mejor cara de Cádiz se está ofreciendo a los académicos. Así, el veterano librero se permite hacer sugerencias, si le piden su opinión, y tener todo bien dispuesto en el establecimiento para facilitar al cliente la experiencia. "Hemos agrupado la obra de los autores que vienen a firmar, para que quien quiera un ejemplar lo tenga todo muy a mano, y también procuramos destacar las obras tanto de Cádiz como de los autores que han venido al Congreso", explica Fernández que, cuando le preguntan por autores gaditanos, "suelo recomendar, en un plano general, a Fernando Quiñones, Pedro Sevilla y Trafalgar, de Pérez Galdós, o a otros literatos que vayan en consonancia con el gusto de quien me pregunta".

El alma mater de Manuel de Falla, que "sí" está notando un incremento de la afluencia de público en estos días, asevera que los congresistas están "muy interesados" por los libros "de introducción a la Historia de Cádiz o por guías artístico-histórica de Cádiz", mientras que "el visitante que ha llegado estos días a la ciudad y se ha enterado del Congreso a través de las palabras que se pueden ver por toda la ciudad, viene buscando El habla de Cádiz de Pedro Payán", detalla. "También la sección de poesía está teniendo un impacto muy interesante", añade.

Visitantes anónimos, clientela habitual, congresistas que no llega a reconocer y académicos a los que sí pone nombres como "Arturo Pérez Reverte o José Manuel Sánchez Ron", escritores como "Juan Bonilla" o el crítico, comisario y antiguo director del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, "Juan Manuel Bonet", han pasado estos días por la librería Manuel de Falla.

También otros destacados nombres han visitado, en Extramuros, la librería Plastilina que comanda Juan García Sánchez. "La verdad es que estamos bien situados, cerca del hotel nuevo que antes era el Tiempo Libre donde están alojados muchos de los congresistas", explica el librero que también ha notado de manera "positiva" el impacto del Congreso de la Lengua en su negocio.

"Hay más afluencia de personas, de prensa, también, movimiento de libros...", repasa García Sánchez que también se preocupa por hacer actividades propias como las charlas cruzadas que están realizando con autores gaditanos para tratar de temas diversos. "El lunes hicimos una donde se habló de los anglicismos que en Cádiz entraron por la Base de Rota y también sobre la lengua en el cine y el teatro con autores y editores como Ana Mayi, Andrés Alcántara, Wayne Jameson, Belén Pérez Daza...", narra el librero que este jueves 30 de marzo volverá a repetir la experiencia, pero para hablar de otros temas, con autores como Rafa Marín y Joaquín Revuelta y Nacho Sacaluga y Bruto Pomeroy.

En la librería Quorum la incidencia del Congreso de la Lengua "se está empezando a notar ahora". "No es que hayamos tenido una afluencia masiva de púbico general y congresistas, pero ha ido creciendo en estos días y esta mañana (de miércoles) sí se ha notado más", reflexiona Charo Sáez.

La librera se congratula, sobre todo, por el éxito de la cita con el escritor Héctor Abad Faciolince, que firmó ejemplares la tarde del martes en la calle Ancha, dentro de la iniciativa que el Congreso ha acordado con las librerías de la ciudad, y por la ratificación de otro éxito "que es un best seller siempre pero que en estos días está cobrando un protagonismo especial", se refiere Sáez a El habla de Cádiz del profesor Payán que edita además el sello de Quorum.

También destaca que los congresistas que están acudiendo a Quorum se llevan "libros de gramática y lingüística, muchos libros clásicos de las culturas latina y griegas, y libros de narrativa pero de otros autores que han participado en el Congreso como Vila-Matas o del propio Héctor Abad Faciolince", enumera Sáez que, sin embargo, apenas ha visto incrementada la clientela de Cádiz. "El público de la ciudad, es el habitual que solemos tener y los congresistas, pues esperamos que vaya aumentando el número de sus visitas estos días cuando su programación se vaya relajando porque somos conscientes también de que es muy apretada".

En la misma línea, con su público habitual pero "sin mucho impacto" del Congreso de la Lengua en su negocio, vive estos días la librería La Ratonera. "Quizás será porque estamos más especializado en un tipo de literatura concreta, porque nuestro público es más de literatura de género, pues a lo mejor no estamos sintiendo un incremento ni de visitas ni de ventas", aduce Manolo Moreno.

El gerente de este establecimiento notó "algo más" de público durante la firma de José María Merino, que ha tenido lugar este martes en su centro, pero sus cifras y ambiente "se mueven en lo habitual". También comprende Moreno que "la agenda de los congresistas está llena de actividades" y tienen "poco tiempo hasta ahora" para detenerse en las librerías.

Firmas de libros con autores del Congreso

Una interesante iniciativa que está teniendo lugar durante estos días del IX Congreso Internacional de la Lengua Española es la firma de libros en las librerías gaditanas de algunos de los autores participantes en la cita que se está desarrollando en Cádiz del 27 al 30 de marzo.

Así, en esta jornada de miércoles 29 de marzo, a las 19.30 horas, la librería Manuel de Falla recibirá a Santiago Roncagliolo; La Ratonera a Luis Mateo Díez; Quorum a Álvaro Pombo y Plastilina a Soledad Puértolas. La presencia de Martín Caparrós, que estaba prevista en la La Cápsula, ha sido cancelada.