La señera librería de Cádiz Manuel de Falla cambiará de gerencia pero no de espíritu

Parece que una de las librerías más señeras de la ciudad, y una de las más queridas, cambiará de manos a lo largo del próximo año. Y es que Juan Manuel Fernández, artífice de este auténtico templo del libro y de la cultura que es la librería Manuel de Falla, ha decidido jubilarse, no sin antes asegurarse de que su establecimiento quedará a buen recaudo. Así, tal y como ha podido saber este periódico, el gerente del rincón de la plaza de Mina está “en conversaciones” con la librera Carmen Moreno y parece que ya hay “un buen entendimiento” a falta de cerrar “algunos detalles” sobre la transacción.

De esta forma, se ha alcanzado “un compromiso”, según confirman ambas partes, para que Moreno (librería La Maga) asuma la gerencia y dirección de Manuel de Falla toda vez que Juan Manuel Fernández, que pronto cumplirá 69 años, y su esposa se despidan de la librería que montaron hace 32 años y que durante tres décadas se ha convertido en uno de los enclaves referenciales del libro tanto para los gaditanos como para muchos visitantes asiduos a la ciudad que saben que pueden confiar sus lecturas a Juan Manuel y Mari con total garantía.

Posiblemente, la pareja de libreros estará en Manuel de Falla hasta después de los próximos Reyes. Después, será Carmen Moreno quien entre en el local para ponerlo a punto con la intención de volver a abrir sus puertas “sobre el mes de mayo”, baraja la también escritora y editora (Editorial Cazador) gaditana.

“Si alguien quiere quedarse con la librería Manuel de Falla es para que siga siendo la librería Manuel de Falla”, explica Moreno sobre sus intenciones. “Sería muy idiota si pretendiera transformar Manuel de Falla en otra cosa. Es una librería que tiene su espíritu y eso lo voy a respetar porque yo admiro mucho a Juan Manuel y porque he sido clienta de su librería, para mí, la mejor librería de Cádiz”, elogia la, casi a todas luces, futura dueña del establecimiento.

Para conseguir mantener la esencia de la librería, Moreno está trabajando “codo con codo” con el veterano librero (más de 50 años de oficio con la desaparecida Mignon en lugar destacado en su formación profesional y sentimental) que, como asevera la autora, sólo pone “facilidades”.

Carmen Moreno recuerda que se enteró de la intención de Fernández de jubilarse “a través de un distribuidor durante la Feria del Libro de Sevilla”. “También me contó que a Juan Manuel le gustaría antes que su librería siguiera en funcionamiento y, de alguna forma, pues estaba buscando sucesor. Así que me lancé a hablar con él aunque, evidentemente, ya tenía más ofertas al respecto pero, bueno, he tenido la suerte de que parece de que se ha decantado por mí”, se congratula Moreno.

“Carmen es muy trabajadora y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Y esta librería, Manuel de Falla, tiene futuro. Como le dije a Carmen, si Mari y yo tuviéramos 25 años menos, la librería tendría 25 años más por delante”, ha dejado dicho el alma mater de Manuel de Falla cuyo trabajo “impecable” en estos años dejan el “el listón muy alto” a quien venga detrás, como reconoce Moreno.

“Evidentemente, coger la librería Manuel de Falla da mucho respeto porque es una librería que tiene más de 30 años y por el gran trabajo de Juan Manuel, pero también da mucha alegría y me hace mucha ilusión como librera, como clienta, como gaditana... La librería Manuel de Falla no se debe perder y, si todo va según como parece que va a ir, pues yo me encargaré de que no se pierda y estoy muy orgullosa”, anhela la librera que “en principio” tiene la idea de mantener también abierta su librería La Maga. “Son dos proyectos muy diferentes y, además, geográficamente, Manuel de Falla está en el corazón de la ciudad y La Maga en las afueras, digamos, ya en Cortadura y, por ahora, pues nos va bien, así que vamos a intentar estar con los dos”, adelanta la librera que, tras fundar junto a su hermano la librería La Ratonera en la calle Beato Diego (proyecto del que se desvinculó después de unos años pero que continúa su andadura con Manolo Moreno ya en solitario), inauguró su proyecto personal de La Maga en este mismo año.