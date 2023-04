La Maga: la magia de los libros en el barrio de Cortadura

Puede que sea por el sombrero seleccionador de Hogwarts, o por la leyenda de Roal Dahl –“el que no cree en la magia nunca la encontrará”– que recibe al visitante en el rótulo de entrada pero el caso es que en La Maga, la nueva librería gaditana que abrió sus puertas hace apenas un par de meses en el barrio de Cortadura, tiene magia. Mucha magia.

Quizás es que Carmen Moreno, escritora, editora y librera, se encomienda a otra memorable frase que completa el reclamo de su puerta –“creo que algo muy mágico puede suceder cuando se lee un buen libro” (J. K. Rowling)– para hacer de su establecimiento “un punto de encuentro” para los lectores, “sean quienes sean, vengan de donde vengan”. “Aquí cabemos todos y damos voz a todos y hay un libro para todos”, asegura.

Y es que la gaditana, que ya tiene experiencia en el sector pues colaboró con su hermano en la puesta en marcha de la librería La Ratonera, que Manolo Moreno todavía comanda en la calle Beato Diego, deseaba levantar un nuevo proyecto enfocado “a compartir experiencias con los lectores, ser un lugar de presentaciones literarias y muy pronto queremos montar nuestro propio club de lectura”, explica.

“Un espacio que cree en el poder transformador de la cultura”, desea, y que se instala en el barrio donde actualmente vive la librera. “En principio quería montar este proyecto en un lugar lo suficientemente alejado de mis amigos libreros pero, bueno, no tanto... ¡Que casi me salgo de Cádiz!”, ríe Moreno que reconoce las dificultades “de encontrar un local en la ciudad que no tuviera el precio del suelo de Nueva York”.

Pero, cuando encontraron este establecimiento en la avenida Beatriz Cienfuegos, frente a la plaza Jerez, “corrimos para no perder la oportunidad porque le vimos muchas posibilidades”. La principal, cuenta la librera, “poder aportar al barrio donde vivimos”. “De Cortadura, realmente, nadie se acuerda, bueno, sólo se acuerdan para que paguemos el IBI pero por lo demás, no es que exista una oferta cultural, ni una programación de ningún tipo. Así que ya que quería montar una librería qué mejor que crear un punto de encuentro en mi barrio, la librería donde venga mi hija y los amigos de mi hija. Es una aspiración bonita”, reflexiona.

De esta forma, Carmen Moreno, con la ayuda de José Manuel Jaén que es quien está cara al público, crea con La Maga una librería “a la antigua usanza”, dice, “donde, como Juan Manuel Fernández de la librería Manuel de Falla o mi hermano en La Ratonera, el librero se convierte en tu aliado y en la persona en la que puedes confiar para una recomendación”.

Recomendaciones para los adultos y para los lectores “más importantes” –“porque son los futuros lectores”–, los más pequeños de la casa. Así, en La Maga, además de realizar sesiones de cuentacuentos, se dedica buena parte del espacio de la coqueta librería al libro infantil y juvenil.

“También tenemos un espacio importante para el feminismo y para la temática LGTBI, para el género negro, el terror y la fantasía y creo que también hemos logrado un interesante fondo de cómic y manga. Además, claro, de todas las novedades del mercado editorial. En La Maga está todo lo que el lector desea, y si no lo tenemos, se lo conseguimos”, se compromete Moreno.

Puede que sea porque es el título de un maravilloso cuento de su admirada Elia Barceló, o porque sea el nombre del eterno femenino sublime de su admirado Cortázar pero el caso es que el nombre de La Maga, en sí mismo, “cierra un círculo”. Quizás por eso es un lugar mágico, lleno de la magia de los libros de la que ya se impregna el barrio de Cortadura.

La editorial continúa pero "a otro ritmo"

La librera Carmen Moreno, también editora del sello Cazador, explica que a pesar de que estuvo a punto de tirar la toalla, “la editorial continúa” pero “a otro ritmo”. De hecho, en este próximo mes de abril tiene “tres o cuatro novedades” que irán saliendo a la luz “entre ellas un librito relacionado con Cádiz muy bonito que me tiene muy ilusionada”.

Además, la también escritora está embarcada en tres proyectos diferentes. “De uno de ellos no puedo contar todavía nada, otro es el libro de la Ruta Quiñones y el tercero es un libro sobre el Ciberacoso que recoge un poco las experiencias que me estoy encontrando en los talleres que doy en los colegios”, adelanta.