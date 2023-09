El juzgado suspende el desahucio de Verónica y sus hijos previsto para este jueves

"Estoy más tranquila, voy a comer algo, que llevo varios días sin comer. No me entraba nada. Ahora tengo tiempo, que es lo que necesitaba, para buscar una solución, intentar encontrar algo e ir a la cita con Procasa para ver cómo me pueden ayudar. Pero estoy más tranquila...". Son las palabras de Verónica Rueda, la madre de dos hijos de 12 y 4 años que este jueves 28 de septiembre iba a ser desalojada de su vivienda y que, tras la intervención del Ayuntamiento de Cádiz, ha visto suspendido su desahucio.

"Se ha podido parar, sí, el alcalde de Cádiz, Bruno García, mandó un escrito y se ha atendido. Me han avisado de su gabinete pero, de todas formas, mi abogado ha ido al juzgado a confirmarlo y así es. Por ahora, se ha suspendido el lanzamiento y así he ganado tiempo para poder buscar otra vivienda y ver las posibilidades que tengo para que me ayuden desde Procasa o desde donde encuentre", explica la gaditana desde el domicilio de la avenida del Guadalquivir, en la barriada de la Paz, en el que, durante toda la mañana de este jueves, ha estado acompañada de numerosos amigos y vecinos esperando, lo que creían, un terrible desenlace para esta familia.

Desde la Junta de Andalucía, propietaria de la vivienda, "no se han puesto en contacto" con Verónica tras la suspensión del desahucio. "Pero tengo cita el día 3 de octubre con el servicio municipal de Procasa y veremos opciones. Además, también ha venido esta mañana el constructor Agustín Rubiales que me ha facilitado su teléfono para ayudarme y quiero llamarlo para ver también cómo podríamos hacer", valora la joven de 31 años ante el escenario "vacío" de su hogar.

"Yo ya estoy con la cabeza en irme porque es que he quitado todo. Nevera, lavadora, la ropa de mis hijos... Todo lo fuimos retirando desde ayer en vistas del desahucio. Pero, vamos, que ahora mismo estamos que no nos lo creemos porque ayer me veía ya que la Policía venía a las 10.00 de la mañana de hoy a desalojarnos. Así que no te imaginas ahora mismo lo que ha supuesto para mí y para mis hijos que esto se haya podido parar hoy", agradece al Consistorio, a sus vecinos y a todos aquellos que se han interesado por su complicada situación.

Los antecedentes

Una situación que se desencadenaba cuando esta gaditana decidió el pasado mes de abril volver con sus hijos, una niña de 12 años y un niño de 4 años, a la casa en la que había vivido durante toda su vida y de la que se fue en 2011. "Yo he vivido allí de siempre con mi madre, en realidad mi tía pero que tuvo mi custodia porque mis padres no se podían ocupar de mí por problemas de droga. Cuando mi madre murió en 2009 yo tenía 17 años y fue mi hermano el que se ocupó de mí durante un año, hasta cumplir la mayoría de edad. Ya me tenía que valer yo porque era adulta y viví allí hasta 2011 pero es que se dieron dos circunstancias. Una, me quedé embarazada y dos, en esa casa no me podía quedar porque mi hermano tenía problemas y la casa no estaba en condiciones para yo criar ahí a un hijo, a una hija, en este caso", tal y como relataba Verónica a este periódico durante la tarde de ayer, horas antes del desahucio previsto.

Fue entonces cuando Verónica dejó la casa de avenida del Guadalquivir y se fue dos años a casa de su suegra y luego a un piso de alquiler donde estuvo durante 10 años. En ese transcurso de tiempo, un hijo más y la separación de su pareja. "Y para colmo ya comenzaron a avisarme del piso que lo iban a poner a la venta y que tenía que ir pensando en irme. Ocurrió que al nada mi hermano murió, el pasado marzo, y en el mes de abril pues cogí las llaves de mi casa y me volví allí con mis niños", reconocía la joven que tras "adecentar" la casa y hacerla "habitable" intentó regularizar su situación con la propietaria de la vivienda, la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), pero no le fue posible.

"Yo de todas formas me quedé porque no tenía dónde ir, sin padre, sin madre, y el padre de mis hijos vive en casa de su hermana en una habitación, con lo que tampoco él se podía llevar a los niños. Vi que lo mejor era volver a la que consideraba mi casa. Y desde entonces he pagado todos mis recibos, todo lo he intentado llevar al día con los 180 euros que tengo ahora mismo de ayuda familiar. Pero la Junta me citó a juicio a finales de agosto -por un delito leve de usurpación y con el deber de restituir a la AVRA la posesión de la vivienda- lo perdí, mi abogado recurrió, alegó situación de vulnerabilidad, pero nada, me llegó la notificación de desahucio", explicaba ayer.

Antes de tener la fecha del desalojo, Verónica llamó a todas las puertas posibles, entre ellas, a la del alcalde Cádiz al que solicitó "por la calle un encuentro para abordar un tema de vivienda", según difundieron fuentes municipales. Se fijó un encuentro la pasada semana donde Verónica estuvo acompañada de diversos familiares y se expuso su caso al alcalde y al concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, y les facilitó toda la documentación que acreditaba su situación, desde la sentencia del juicio a los recibos pagados de casa y luz, dándosele fecha para el 3 de octubre con Procasa. Sin embargo, los hechos se precipitaron con la recepción de la notificación del desahucio inminente, jueves 28 de septiembre 10.00 horas.

Así, el equipo de Bruno García, en concreto la concejala de Vivienda, Ciudad Verde y Transición Energética y presidenta de Procasa, Ana María Sanjuán, presentaba esta misma mañana de jueves un escrito en el juzgado solicitando que se procediera "a la suspensión del lanzamiento" para que "por razones humanitarias" se articularan y proporcionaran "los recursos públicos que procedan a la usuaria" con la finalidad de "evitar las indeseables consecuencias de un lanzamiento de la vivienda" que ocupaba con su familia

"A la vista de su situación socioeconómica y la existencia de menores en la unidad familiar, se ha puesto en contacto con la Delegación municipal de Servicios Sociales, con la que se está coordinando la búsqueda de medidas de protección y ayudas públicas que correspondan, en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento de Cádiz y con los recursos de los que dispone para estos casos", se podía leer en el documento que desde el Consistorio gaditano se envió al juzgado pidiéndoles "tiempo" para "articular y proporcionar los recursos públicos" que pudieran ayudar a Verónica Rueda.

La petición ha sido escuchada y, por fin, Verónica ha encontrado un poco de aire para respirar.