Sólo dos institutos de Cádiz imparten la asignatura Cultura del Flamenco

Cultura del Flamenco, la asignatura que en este curso 2023-2024 debutó en el currículo andaluz como una optativa de oferta obligatoria por todos los centros, parece que no enganchó, al menos sobre papel, a los estudiantes de una ciudad que, recordemos, es cuna de este patrimonio inmaterial. De hecho, durante este curso, que pronto tocará a su fin, sólo dos institutos de la capital consiguieron reunir el interés suficiente de su alumnado para llegar a impartir la asignatura.

Cultura del Flamenco, que ha llegado a la educación reglada de la mano de la Ley del Flamenco, es una materia de obligada oferta a los alumnos de 3º de la ESO de los centros educativos tanto públicos como privados. En Cádiz, son 21 centros, 8 públicos y 13 privados-concertados los que cuentan con este curso y, finalmente, según datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, sólo han sido el IES Rafael Alberti y el IES Fernando Aguilar Quignon, ambos públicos, los que ofrecen la nueva asignatura que actualmente cursan 15 estudiantes del Alberti (de los 28 que cursan 3º de la ESO) y 25 de los 61 que están en el mismo nivel en el Fernando Aguilar.

“Al final es la pescadilla que se muerde la cola. La educación pública cada vez cuenta con menos alumnos y eso, entre otras cosas, impide que salgan adelante este tipo de optativas que, aunque los centros las tienen que ofertar sí o sí, no se pueden impartir si no llegas al cupo mínimo. Y me consta, por otros compañeros de otros centros, que había ganas de darla pero si la eligen menos de 10 alumnos, el centro no está obligado a implementarla”, explica Cristina Martínez Peces, la profesora que imparte Cultura del Flamenco en el instituto de la barriada de la Paz, “loca de contenta” con la asignatura y con sus alumnos.

Tanto es así que, entre otras actividades, el IES Rafael Alberti ha participado en el recién concluido Expoinnova, la feria del aprendizaje de la Escuela Pública, con una gymkhana flamenca compuesta de cuatro talleres prácticos impartidos por los alumnos de Cultura del Flamenco.

Y es que es así como Martínez Peces, la profesora de música del centro educativo, decidió enfocar la materia cuando cayó en sus manos. “Efectivamente hay unos contenidos teóricos que hay que dar, y se dan, pero lo que yo he procurado es hacerlos muy accesibles, muy prácticos, que atraiga a los alumnos y no los repela, porque con estos temas, si es que no te gustaba ya el flamenco o no tenías conocimiento de él, hay que ser muy cuidadoso porque puedes crear el efecto contrario”, argumenta, con mucha responsabilidad.

De hecho, la docente habla de una asignatura “muy práctica” donde, por ejemplo, la historia del flamenco con sus diferentes etapas se han tratado con la creación de unos podcasts hechos por los propios chicos y chicas. “Los dividí asignándoles a cada grupo una etapa y les propuse que hicieran podcasts hablando de las principales características, de los artistas, que, en las etapas ya donde existía la grabación, metieran músicas o entrevistas... En fin, que como siempre se trata de engañarles, que estén aprendiendo sin darse cuenta”, ríe Martínez Peces.

Distinguir los diferentes palos del flamenco, las especificaciones entre cante, baile y toque, los principales representantes de este arte, además de un acercamiento a la interpretación y la improvisación, acercando al alumno a las nuevas tecnologías audiovisuales son parte del contenido de Cultura del Flamenco que la profesora del Alberti introduce en sus clases. “A veces no se llega a todo, pero yo prefiero que lo que se dé, se de bien a abarcar mucho y que no se enteren de nada”, confiesa sobre la asignatura que se imparte “dos horas a la semana, poco tiempo, la verdad”, valora.

Además, para enfrentar su labor, la docente ha tenido que prepararse. “Desde que me comunicaron que la asignatura la impartiría yo, evidentemente, me puse a hacer cursos de pedagogía del flamenco, a trabajarme el área desde el punto de vista de la docencia y, bueno, ahí sigo. De hecho, he estado en el curso del flamenco del CEP donde se nos están facilitando muchas herramientas”, relata.

¿El resultado de su trabajo y del trabajo de sus chicos? “Pues creo que bueno, me parece que está siendo una buena experiencia, yo estoy muy ilusionada. Fíjate que yo empecé la asignatura con 8 alumnos y, en cuanto se corrió un poco la voz, pues se apuntaron 7 más”, se congratula la profesora que también reconoce el trabajo de su instituto por “fomentar siempre las artes y la faceta creativa” del alumnado, facilitando que “se conozcan asignaturas” de este tipo para que los alumnos sepan que las tienen a su alcance. “Este año, por ejemplo, en el Alberti, los alumnos de cursos más superiores irán a explicarles a los que ahora tienen que elegir pues cómo son las asignaturas optativas que ellos cursan”, cuenta.

“Bueno, espera, ¿pero de verdad sólo damos Cultura del Flamenco dos institutos en la ciudad?”, se despide, todavía sorprendida, la docente. Así es, y el asombro es mutuo.