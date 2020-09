A pesar de ello, no deja de lado que las previsiones son "malas" , pero afirma que hay que ir "día a día". En la cadena Senator han cerrado o estan cerrando estos días todos los hoteles denominados estacionales, que apenas han estado abiertos dos o tres meses este año. A esto se le une que otros centros no han abierto como ha ocurrido con hoteles de Sevilla y Granada. Todo esto, según Álvaro Gutiérrez, provoca "un daño económico a la empresa que le hace tener que esta atento a ese día a día".

Por otra parte, el director del hotel Puertatierra, Ángel Martín, afirma que el parón en la reparación de cruceros también se está notando, ya que una parte de los trabajadores de las empresas que acudían a Cádiz a arreglar los buques se alojaban en hoteles como el Puertatierra. "Y ahora, lo que hacen es que los trabajadores de los cruceros se alojan dentro del mismo crucero y no les es permita la salida al exterior precisamente para que los españoles no les contagien nada". A pesar de todo, Martín insiste en que las medidas anti covid aplicadas en el Puertatierra han tenido una muy buena aceptación por parte de su clientela y "el protocolo ha demostrado ser muy efectivo y seguro".

Aún así, una agencia de viajes consultada por este periódico confirma que son varios los que ya están rechazando reservas para octubre, por lo que no se descarta que el cierre del Puertatierra sea secundado por otros.

Ahora mismo es cierto que si un cliente intenta hacer una reserva para el mes de octubre, por ejemplo, a través de Booking, el Puertatierra es el único que no admite reservas. El resto de cuatro estrellas, el Spa Cádiz Plaza , el Hotel Playa, el Tryp Caleta, el Barceló el Parador Atlántico sí admiten reservas online.

Pero parece que el Puertatierra no será el único hotel de cuatro estrellas que se esté planteando qué hacer en los próximos meses pues las cifras de ocupación están siendo muy bajas y realmente a las grandes cadenas no les resulta rentable mantener sus establecimientos disponibles. Estas cadenas van valorando día a día lo que van a hacer a sabiendas de que pueden cerrar de un día para otro y redireccionar a su clientela a otros hoteles.

Este hotel abrió en la ciudad en 1992 y, a pesar de que Ángel Martín tan sólo lleva cinco años al frente de este establecimiento hotelero, se recordará como un cierre histórico el provocado como consecuencia del brote de coronavirus . El Puertatierra estuvo no hace demasiado cerrado durante dos semanas pero el cierre estuvo motivado por unas pequeñas obras de mejora.

Ángel Martín reconoce que "no podemos abrir con un 5 o 10% de ocupación . Abrimos en julio y agosto porque es temporada alta, pero ya desde 15 de septiembre ya con un precio medio inferior y con menos clientes la rentabilidad no cuadra". De todas formas, el director del Puertatierra admite que estas son decisiones que se toman desde la central de la cadena ubicada en Sevilla .

" No hay turistas y los contagios crecen , de manera que esta incertidumbre y esta inestabilidad ha provocado unas cifras de ocupación que entiendo que no sea rentable mantener el hotel abierto, a pesar de que nuestro ánimo es volver a abrir cuanto antes". Según confirma Ángel Martín, el personal del hotel volverá de nuevo al erte y se quedarán tan sólo cuatro personas fuera del erte para ocuparse del mantenimiento del hotel mientras permanezca cerrado al público.

Desde la Dirección del centro en Cádiz, Ángel Martín, "hemos aguantado hasta la primera mitad de septiembre que aún manteníamos cifras más o menos soportables, pero la segunda quincena se presentaba peor". Según Martín, hasta que no se reactive de manera estable y permanente el flujo de turistas, sobre todo extranjeros, "y que en el extranjero den carta libre para visitar nuestro país", no podrán pensar en reabrir de nuevo su hotel ubicado en la Avenida Andalucía de Cádiz.

Así, esta cadena, que posee dos establecimientos en Sevilla (el Montecarmelo y el Triana, cerrados ahora mismo por obras) y el Puertatierra de Cádiz ha tomado la decisión de cerrar su hotel de Cádiz a la vista de que en julio tan sólo tuvo el 35% de su hotel ocupado, y el 40% en agosto. A esto se suma que la previsión para septiembre no superaba el 30% , y buena parte de este porcentaje se ha concentrado en exclusiva en la primera quincena del presente mes.

El Hotel Las Cortes de Cádiz permanecerá abierto

No es de cuatro estrellas pero es uno de los hoteles con más encanto de la ciudad. Desde su Gerencia, Pepa Díaz, afirma que, de momento, no han pensado en cerrar después del verano a pesar de que la ocupación es baja y que el verano ha sido malo por culpa del miedo a los rebrotes y "por la falta del turismo que, al fin y al cabo, es, en buena parte de lo que vive esta ciudad". A pesar de ello, "intentaré, con la ayuda de mi maravilloso personal, no tener que cerrar las puertas de Las Cortes de Cádiz y aguantar el tirón".