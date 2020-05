En Cádiz capital lo tienen claro y responden con una pregunta a la cuestión sobre si van a abrir sus hoteles o no. "¿Cómo vas a abrir un hotel si no nos djan movernos. No tiene ningún sentido". Así de clara se muestra la directora del Hotel Occidental Barceló Cádiz, Ana Casanova.

Pero ella no era la única. Lo mismo pensaban los dueños del Hotel Patagonia o la dueña del Hotel La Cortes, Pepa Díaz.

Y para más inri, Casanova incide en que la apertura de su establecimiento ubicado en la Avenida Andalucía, esquina con Avenida de Portugal tendría que ser excluyendo del uso las zonas comunes del hotel. "¿Qué hacemos? ¿Cogemos los clientes y los encerramos en la habitación? Y, además, ¿a quién?, porque los clientes no se pueden mover". Son aún muchas preguntas y pocas respuestas.

La directora del Barceló Cádiz aclara que "los clientes que vienen a Cádiz de vacaciones vienen a la playa y a tomar tapitas, y resulta que ni los bares ni los restaurantes están y la playa ni se sabe, así que al final, ni tapitas ni playa". Sabe tanto ella como el resto de gaditanos que viven de los hoteles que la situación es difícil para este sector a pesar de que reconocen que están locos por abrir sus puertas. Pero también dejan claro que no lo harán sin unas "garantías suficietnes tanto para los empleados como para los clientes. Sería ir para atrás y tendríamos que volver a cerrar".

Casanova tiene a todo su personal en un ERTE. A todos menos el compañero de mantenimiento y ella, que se pasa todas las mañanas por el Barceló para tramitar cancelaciones, temas de proveedores y pagos.

En ese aspecto, Casanova admite que el sector está portándose de manera modélica con los clientes que han tenido que cancelar sus reservas. "Se ha devuelto absolutamente todo el dinero, hasta las tarifas no reembolsables, así que no sólo no ingresamos sino que tenemos que andar devolviendo el dinero de las reservas. A eso me dedico yo ahora, sólo a devolver dinero", indica con simpatía Ana Casanova.

En cuanto las posibles reformas que se están planteando en este hotel de Cádiz, su directora dice que desde la central se está elaborando un protocolo y ellos seguirán luego esas directrices. "Seguramente daremos un kit de bienvenida a los clietnes con mascarilla y gel, además de mantener una limpiza muy rigurosas y sobre todo una desinfección de todo el hotel antes de abrir". Ahora están trabajando en ese protocolo.

