El covid ha arrasado no sólo con muchas vidas humanas sino con las expectativas económicas que tenían muchos negocios con vistas a la llegada del verano.

El virus se cargó el numeroso turismo que llega a Cádiz con la Semana Santa y, de momento, las previsiones de los hoteles de la capital apuntan muy a la baja.

La directora del hotel Spa Cádiz Plaza, Noelia Martínez, hablaba ayer en nombre de los cuatro estrellas de Cádiz y daba cuenta de que la ocupación prevista para el mes de julio ronda un pobre 20% y para el mes de agosto el 30%.

Para ratificarlo, este periódico contactó igualmente con Ana Casanova, directora del Hotel Occidental Barceló Cádiz, que aseveró que, en la actualidad, las cifras son tal y como indicaba la directora del Spa Cádiz Plaza.Y lo mismo pasa, según asegura Noelia Martínez, con otros hoteles de la capital como el Tryp Caleta, el Monte Puerta Tierra, el hotel Playa (Palafox) o el Francia París. Todos ellos coinciden en que el coronavirus se ha cargado las previsiones de ocupación tanto para este mes como para el que viene.

En estas mismas fechas, tanto en el Barceló como en el Spa Cádiz Plaza, contaban ya con el 98% de ocupación e incluso con picos del 100%.

El motivo, el covid, sin duda, pero Noelia Martínez asegura algo que en días pasados ya ha denunciado Antonio María desde la patronal Horeca, que Renfe está poniendo difícil el despegue del turismo en Cádiz.Según las citadas fuentes, ahora mismo, para venir en tren desde Madrid tan sólo hay uno de ida y uno de vuelta. Es decir que el abanico de horarios se circunscribe a una única posibilidad. Aquel madrileño que se quiera venir a Cádiz tendrá que coger un tren que sale de la capital del Reino a las once de la mañana, con loque ya, una vez que llega a Cádiz, tiene perdida buena parte de l a jornada. Igualmente, su vuelta a Madrid tendrá que ser sí o sí a las cinco de la tarde, con lo que, de nuevo, se queda con la mitad de su último día de vacaciones partido por la mitad.

Y esto, no sólo influye en la llegada de madrileños, ya que la mayoría de los turistas que llegan a nuestras tierras desde el norte utilizando el tren como medio de transporte tienen que hacerlo pasando por Madrid. “Así no hay manera de que nuestros hoteles se llenen. Ya no pedimos un lleno como el del año pasado ya que comprendemos que la situación que ha dejado el covid ha sido una catástrofe para el sector, pero lo que sí pedimos o exigimos es que Renfe ponga todos sus medios posibles para que Cádiz pueda recuperarle el pulso al turismo, una de las únicas vías de supervivencia que le queda a esta provincia”.

Este periódico ha contactado con Renfe y argumenta que, de momento, lo que han hecho los fines de semana es duplicar la capacidad de los trenes tanto de ida como de vuelta entre Cádiz y Madrid. Desde Renfe consideran que no se contempla el aumento de trenes mientras que no exista una demanda que avale su rentabilidad. De todas formas, el operador ferroviario asegura que se mantiene en alerta para responder rápidamente a un aumento de demanda. “Qué más queremos nosotros que traer trenes llenos hasta Cádiz”, indican desde Renfe.

El Hotel Atlántico es el único que mantiene el tipo con buenas cifras

El hotel Parador Atlántico es el único de los cuatro estrellas de Cádiz que mantiene sus expectativas altas de cara a julio y agosto. Nada comparable al verano pasado, pero las cifras que presenta esto días son menos rojas que las del resto de establecimientos hoteleros de la capital.

Su director, Eduardo Oriola, confirmó a este periódico que el mes de julio está ahora mismo al 68% de ocupación, con previsiones de acabar el mes con un 75%. Del mes de agosto está ahora mismo ya reservado un 70% del hotel, con previsiones de terminar ese octavo mes del año con un 80% de habitaciones ocupadas. Según Oriola, el perfil del cliente sigue siendo nacional, de manera que la llegada de turistas extranjeros aún no entra en los planes. Es justo decir que a día de ayer, buena parte del Atlántico estaba ocupado por personal sanitario, gracias a una tarifa especial que ha creado el Parador para este sector.