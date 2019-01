El hotel del Carranza: un proyecto que no se mueve

El proyecto para la Tribuna del Carranza es inamovible. No sufre variación alguna ni el equipamiento, después de que el concurso para su enajenación haya vuelto a quedar desierto, ni el objetivo de futuro. Después de que el pliego publicado el pasado 2 de noviembre haya quedado desierto, el Ayuntamiento ha confirmado su intención de mantener el proyecto hotelero que desde el año 2013 lleva el Ayuntamiento intentando poner en pie sin éxito.

“En principio se va a seguir adelante intentando vender ese hotel”, aseguraban ayer fuentes municipales. En este posicionamiento municipal se argumenta, en primer lugar, que la ciudad necesita plazas hoteleras. “Cádiz tiene una presión turística constante, que además está siendo creciente en los últimos años. Se está haciendo un trabajo importante para consolidar la ciudad en el campo del Turismo a nivel internacional, y fruto de todo esto se necesitan más plazas hoteleras”, aseguran las fuentes consultadas.

Desde el gobierno local se insiste en que ha habido interés real por el hotel del Estadio Carranza por parte de inversores privados. Y ante esta realidad ha insistido en culpabilizar al Partido Popular del fracaso de este tercer pliego. “El PP ha intentado hacer todo lo posible y lo imposible para que ese hotel no lo pudiéramos vender, y lo han hecho”, aseguraban las fuentes consultadas, insistiendo en esas acusaciones que ya en anteriores ocasiones han deslizado contra esas posibles actuaciones de los populares para evitar que la operación urbanística salga adelante.

Al hilo de esto, desde el Ayuntamiento se insiste en que la ciudad “no puede prescindir de esos casi diez millones de euros”, en el objetivo que se marca el equipo de gobierno “de convertir ese dinero despilfarrado por el PP para construir el Estadio en rentabilidad social para la ciudad”. Y en base a esto último, se reafirmaba en que “vamos a seguir insistiendo” en intentar que en un futuro haya un hotel en la Tribuna del Carranza.

Para ello, los técnicos municipales están ahora estudiando qué fórmula se utiliza en ese nuevo intento de enajenación de los más de 17.000 metros cuadrados que se destinarán a uso hotelero (como poco el 51% de la superficie) compatible con otros usos comerciales u hosteleros.

¿Otras opciones?

Pero, después de cinco años y tres concursos públicos sin que ningún inversor hotelero se haya interesado por la Tribuna del Carranza, ¿podría el Ayuntamiento dar un giro al proyecto y plantear otros usos para esa superficie? Por ahora, el equipo de gobierno ya ha sido tajante a este respecto, y aunque en este último pliego ha reducido la capacidad del hotel hasta el 51% de la parcela total, apuesta por mantener el uso hotelero en el futuro.

En caso contrario, conviene señalar, habría que recurrir a una variación del Plan General, de manera que se facilitaran otros usos. Cambio que conlleva una amplia tramitación que se alargaría bastantes meses, y que debería contar en primer lugar con el apoyo del Pleno municipal.

Sobre estos posibles otros usos del Carranza, conviene recordar que Horeca ya manifestó en su día (en el año 2015, días antes de las elecciones municipales) su rechazo al proyecto hotelero, alegando que no hacían falta más plazas en la ciudad y que la apertura de este equipamiento vendría a perjudicar a las firmas ya instaladas en la actualidad; petición, conviene también recordar, que fue recogida por la entonces alcaldesa, Teófila Martínez, que abrió la posibilidad entonces a que se plantearan otros usos (especialmente del sector terciarios o de oficinas).

No obstante, la realidad a día de hoy es que el Ayuntamiento insistirá en que en la Tribuna del Carranza se habilite un hotel, y no otra actividad; empeño que hasta la fecha no ha interesado a ninguna firma del sector, que ha hecho oídos sordos a los tres procesos de enajenación que se han convocado en los últimos cinco años. Nada se mueve, por tanto, en la Tribuna del Estadio.