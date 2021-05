El nuevo hospital de Cádiz se convierte en objeto de disputa entre PP y PSOE

Todos los grupos que conforman el Parlamento andaluz van a tener que aclarar su postura sobre la necesidad o no de un nuevo hospital en Cádiz. Y van a tener que apoyar o no que la Junta acelere al máximo esta operación, ya sea buscando financiación en Europa como utilizando sus propios fondos.

El parlamentario del PSOE por Cádiz Manuel Jiménez Barrios va a trasladar a representantes de todas las fuerzas parlamentarias, todos gaditanos, la necesidad de apoyar este proyecto, una vez que fuentes socialistas indican que no se ha incluido en el Plan Next Generation. Para ello contactará con Bruno García (PP), Teresa Rodríguez, Sergio Romero (Cs), Inmaculada Nieto (Adelante) y Manuel Gavira (Vox).

"La idea es que todos firmemos una iniciativa que, utilizando la propia contradicción del presidente Juanma Moreno (respecto a la presentación o no de este proyecto al Plan Next Generation), obligue al Gobierno andaluz a que en la convocatoria que se abrirá ahora se incluya el Hospital de Cádiz, y que de no ser así, que acuda a los fondos propios como ellos han dicho y se incluya ya en los planes sanitarios", indica a este diario el parlamentario socialista, que el miércoles preguntará sobre esta inversión al consejero en sede parlamentaria.

Esta búsqueda de un "lobby" gaditano para apostar por este necesario equipamiento contrasta con la defensa que de la actuación del gobierno del PP realizó este lunes en Cádiz el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

Según Bendodo, el gobierno andaluz ha cumplido con todas las instrucciones planteadas desde el Gobierno central, recopilando todos los proyectos procedentes desde municipios, diputaciones, áreas metropolitanas y la propia Junta para acceder a los fondos del Next Generation.

"Eso hicimos y mandamos todas los documentos que incluían todas estas peticiones. Y en este documento evidentemente (el Hospital Regional de Cádiz) sí estaba incluido", según Bendodo.

Junto a esta afirmación rotunda, el consejero andaluz reclamó al gobierno de Pedro Sánchez "transparencia" en este proceso, tras lamentar que no han recibido ninguna información sobre el desarrollo de este plan, a pesar de que vienen reclamándola desde hace meses. La última reunión prevista ha sido aplazada por Moncloa.

Desde el PSOE se difiere de esta afirmación. "El engaño del presidente Juanma Moreno con los fondos europeos es clamoroso y no tiene ninguna excusa ya sea al decirlo por desconocimiento o por engaño de los suyos, pues ambas cosas son igualmente graves", incide Jiménez Barrios.

El parlamentario gaditano, que fue vicepresidente andaluz con el PSOE, recuerda que en los últimos meses dirigentes del PP "han venido mencionando lo mismo (que el Hospital está incluido en los Next Generation) una y otra vez. Aquí lamento tener la razón, porque llevo advirtiéndolo desde hace tiempo sobre la falsedad de este proyecto".

Junto a los fondos europeos, Manuel Jiménez Barrios pone también sobre la mesa la existencia de 2.800 millones de euros aportados a la región por el Gobierno central. Dinero que permite actuaciones de mayor calado que la prevista en Cádiz, como otro Hospital en Málaga, además del nuevo centro en Roquetas y la recuperación del Hospital Militar en Sevilla.

"No sé qué le ha hecho Cádiz a Juanma Moreno y al Gobierno del PP y Ciudadanos para que se le trate así. No sólo en el proyecto del Hospital, sino en otras actuaciones. Ellos lanzan propaganda de proyectos a bombo y platillo, como Andalucía en Marcha, y ninguno tiene un sustento documental para hacerlos creíbles".

Deja claro Jiménez Barrios que "ahora se tiene la oportunidad para que Cádiz reciba un trato justo. El Hospital es ahora o nunca, porque se cuentan con una recursos que antes no se tenían y que no se van a repetir".

Advierte el parlamentario socialista que el actual edificio del Hospital Puerta del Mar "no resiste más parches y arreglos puntuales". A ello se une, menciona, que “la experiencia que nos ha dejado la pandemia de coronavirus es que necesitamos un hospital moderno, con tecnología, con laboratorios donde poder investigar, con recursos humanos suficientes. Es una enseñanza de la pandemia que tenemos que atender. Y ahora es el mejor momento”.

El Hospital Regional lo planteó la Junta cuando gobernaba el PSOE en 2004. La crisis de 2008 paralizó la actuación, que ahora pretende recuperar el gobierno del PP-Cs. Para garantizar este proyecto Jiménez Barrios constata que “los representantes por Cádiz tenemos la oportunidad de hacer viable este equipamientos”.