“Hemos hecho que Cádiz funcione y ahora estamos haciendo que crezca”

Ha sido concejala en el Ayuntamiento de Cádiz durante los 20 años de Teófila Martínez, y con la entrada del PP en la Junta de Andalucía ha sido delegada territorial de Cultura y Fomento, pasando en mayo de 2022 a presidir la delegación del gobierno andaluz en Cádiz, sustituyendo a Ana Mestre. En este cargo sería renovada tras las autonómicas de junio de 2022, en las que Moreno Bonilla obtuvo la mayoría absoluta con la que gobierna hasta la actualidad.

–Vamos camino de los cinco años de gobierno de Moreno Bonilla, ¿lo ha notado en algo la provincia?

–Yo estoy convencida de que sí. Lo ha notado porque el gobierno ha hecho que la provincia funcione y ahora estamos haciendo que crezca. Se ha invertido mucho en esta provincia, porque lo necesitaba; ahí está la ITI, que la encontramos un poco parada; y todas las inversiones que se han ido haciendo en cosas que se ven y en otras cosas que no se ven, como las infraestructuras hidráulicas, que se está haciendo mucho de eso.

–Pero los presupuestos de 2024 no son muy positivos para la provincia. Parece que hay cierto retroceso en inversiones.

–Retroceso no. Es que hay que tener en cuenta que en 2023 se incluyó el Trambahía, que ya está en marcha, y todo lo de la ITI, que termina este 31 de diciembre. Estamos hablando de 414 millones de euros en la provincia para inversiones concretas, a lo que hay que sumar partidas en diferentes consejerías que también supondrán inversiones para la provincia. Todo ello sin olvidar las enmiendas con inversiones que son importantes y necesarias. Los presupuestos de 2024 duplican los de 2019, así que según se compare es o no un retroceso.

–En ese presupuesto no aparece la Ciudad de la Justicia, con ese aumento de presupuesto y ese nuevo escenario de colaboración público–privada para hacerla realidad. ¿Se ha dado aquí un paso atrás?

–No, se ha dado un paso adelante. Ya hemos dicho que con el modelo que se propone en Cádiz se ha hecho la Ciudad de la Justicia de Córdoba, inaugurada en 2018, y se va a hacer la de Jaén. La apuesta del consejero es firme, ya ha dicho que sí o sí se hará la Ciudad de la Justicia en los Depósitos de Tabaco.

–El hospital tampoco aparece en el presupuesto, un año más. ¿En qué escenario se encuentra este proyecto?

–Estamos en la fase de adquisición de los terrenos, porque si no los tenemos es imposible hacer el hospital. Ya hemos conocido que el Estado renuncia a lo que dice ese convenio que dice que está caducado aunque en ningún sitio lo ponga. Ahora sabemos que lo tenemos que hacer solos, y estoy convencida de que se hará, porque es necesario para Cádiz y para la provincia. Todo ello sin olvidar las inversiones que se están haciendo en el actual hospital, que ya no reúne las condiciones oportunas.

–Zona Franca dice que lleva meses esperando una respuesta a su planteamiento de permuta de suelos.

–Estamos trabajando en los terrenos propuestos, pero también estamos trabajando en otras varias propuestas.

–Hablando de hospitales, Chiclana sigue reclamando el suyo. Hasta ahora se le ha dicho siempre que no por parte de la Junta, ¿se mantendrá esa posición o puede haber un cambio de criterio?

–No es una cuestión de negarse, sino de prioridades. Y la prioridad ahora es Cádiz. Una vez que se haga el hospital de Cádiz, veremos otras posibilidades. Porque hablamos de hospitales, pero nosotros sí estamos avanzando en muchos centros de salud; ahí está el de Cervantes en Cádiz, dotado con 3 millones de euros; o los de Jerez, Rota, San Fernando, La Línea, Vejer, Algeciras… Todo eso son inversiones importantes que se están haciendo; pero a nivel hospital, el de Cádiz es la prioridad. Sin duda, estaría bien que todas las ciudades tuvieran un hospital, pero no podemos olvidar que Chiclana tiene el hospital de Puerto Real, el de San Carlos y el de Cádiz; alguno de ellos a menos de 13 kilómetros.

–Otro proyecto pendiente de la Junta es Valcárcel, que ahora parece tambalearse por parte de la propia Universidad. ¿Puede acabar todo esto en agua de borrajas?

–Hombre, si la UCA rechaza el traslado de Educación a Valcárcel, no estamos hablando de nada. Pero espero que esto no ocurra, porque hemos hecho un esfuerzo importante para por fin dialogar, trabajar y ponernos de acuerdo en este proyecto. Aunque es cierto que la UCA tiene sus propios sistemas de gobierno, así que dependerá de lo que nos diga el nuevo rector.

–¿Se hará realidad la culminación del Cerro del Moro?

–No dudo de que se va a terminar. Está en el presupuesto. No sólo el Cerro del Moro sino también 1,9 millones de euros para rehabilitación energética en fincas de la calle Alegría. El Cerro del Moro depende de un trámite con el Ayuntamiento en el que se está trabajando; así que será realidad, y lo tiene que ser pronto.

–¿Y más allá del Cerro del Moro?

–No podemos olvidar Matadero, que está quedando espectacular y que cuando termine, en el primer semestre de 2024, habrá que culminar las otras 40 viviendas que faltan.

–Vamos a hablar de transporte. Una cuestión positiva y una negativa. La positiva es que el Trambahía parece consolidar su éxito. ¿Esto puede llevar este transporte a otros puntos de la Bahía?

–Efectivamente, hemos superado los 2 millones de viajeros en un año, sin olvidar que se llevó 19 años parado, hasta que llegamos nosotros. Fruto de este éxito, el presupuesto destina 3,5 millones de euros para mejoras en el Trambahía, que yo estoy convencida de que se debe continuar, pero no puedo decir que eso va a ser una realidad en equis años porque estaría mintiendo. A día de hoy no hay proyecto ninguno de ampliación.

–¿Y qué me dice del tranvía de la Costa Noroeste que plantea el alcalde de Rota?

–De Rota, de El Puerto… son varios los que demandan este servicio. Desde luego sería ideal que existiera esa conexión de toda la Costa Noroeste.

–Pero no se contempla…

–No. Ahora mismo no está previsto. Ahora mismo hay otras prioridades en la provincia.

–En el lado negativo, el servicio de catamarán, muy deficiente este pasado verano.

–Es cierto que ha habido muchos problemas con este servicio en verano. Es que cuando llegamos vimos que no se había previsto la renovación de la flota de catamaranes, y en eso hemos trabajado, porque si no íbamos a seguir teniendo los mismos problemas porque los catamaranes se estropean y eso obliga a paralizar el servicio. Por eso vamos a construir tres nuevos catamaranes, y por eso el presupuesto contempla más de 3 millones de euros para este servicio, que es una apuesta de la Junta por este transporte sostenible.

–Sigamos hablando de infraestructuras de transporte. ¿Qué partida habrá en 2024 para el desdoble de la A-491 en los 5 kilómetros que quedan para llegar al primer acceso a Rota desde El Puerto?

–Es una de nuestras prioridades. Tengo que decir que no había proyecto de esta autovía, y el que existía no convencía a los vecinos de la zona, que denunciaban que ese proyecto los aislaba. Así que hicimos un proyecto nuevo que beneficie el desdoble y también a todas esas personas de Rota. Y eso ha supuesto que los 5 kilómetros que quedan pendientes tengan un presupuesto de 60 millones de euros porque requieren de una obra de ingeniería importante.

–¿Y contempla el presupuesto de 2024 esta actuación?

–Sí, se contempla. El proyecto, de hecho, está ahora en fase de supervisión.

–Otro desdoble demandado es el de la carretera de Arcos a Antequera, una de las más peligrosas de la provincia. ¿Se hará algún día?

–Espero que se haga, sí. También es una promesa del PSOE de hace más de 30 años. Es una obra muy costosa, pero vamos a empezar por el tramo de Arcos a Bornos. Yo prefiero empezar haciendo, que eso lo aprendí de Teófila (Martínez), que siempre nos decía que prefería tener el 50% de algo que el 100% de nada. Así que si hay que fasear ese proyecto, lo prefiero.

–¿Y se ha empezado a fasear?

–Hemos intentado hacer el desdoble con fondos europeos, pero no contemplan nada de carreteras. Así que tiene que autofinanciarse, o buscar la vía público–privada. En eso estamos ahora, barajando cómo afrontarlo, porque es una obra super necesiaria. Y no sólo está esa, hay varias obras que necesita la provincia, como la carretera Jerez–Espera, la de Jimena o El Higuerón. Hay muchas necesidades y todas ellas son obras prioritarias.

–Las cifras de la sequía son cada vez más preocupantes. ¿Plantea la Junta restricciones?

–Eso depende de las reuniones que se tengan. Ya en la última se planteó bajar el nivel de potencia del agua, que ya se está haciendo; y si la situación sigue agravándose habrá que seguir tomando medidas. De hecho, estamos haciendo importantes inversiones en obras hidráulicas para que no se desperdicie nada de agua y la propia consejera anunció nuevas obras por más de 120 millones de euros.

No podemos olvidar aquí que el Estado tiene más del 60% de las competencias en esta materia, pero no nos podemos quedar parados. De hecho, Juanma Moreno siempre ha dicho que esta va a ser la legislatura del agua. Y se están haciendo muchas cosas, en Puerto Real, Guadiaro, San Roque, La Janda… Son obras que no se ven muchas veces, pero que facilitan el consumo a los ciudadanos y también al sector turístico e industrial, porque si no hay agua afecta a todos.

–Ya que menciona el Turismo, hay cierta polémica con el cierre de las residencias de Tiempo Libre.

–Ya se ha anunciado que los 89 trabajadores que dependen de estos centros van a ser reubicados dentro de la administración. Con esta operación, la Junta se va a ahorrar 15 millones de euros al año en las residencias; yo creo que es un dinero importante que se puede dedicar a Sanidad, Servicios Sociales y otras cosas.

–Hablando de ahorro. Hace unos años la Junta vendió edificios que mantuvo en alquiler como medida de ahorro, y ahora se ha hecho la operación contraria también defendida como una medida de ahorro. ¿En qué quedamos?

–En que antes decían muchísimas mentiras; cuando las decían, porque esto de los edificios que vendieron y que estaban alquilados no fue muy transparente. Esa operación se hizo porque entonces tenían que hacer caja, hicieron una operación de Tesorería que hipotecaba a la Junta en 20 años. Nosotros ahora con la compra de esos edificios vamos a ahorrar 35 millones de euros de aquí a 2034. Y a esto se suma el objetivo que nos hemos marcado de que no quede ninguna sede de la administración andaluza en alquiler.

–Y siguiendo con los ahorros y el dinero, imagino que la condonación de la deuda a Cataluña como contraprestación al apoyo a Pedro Sánchez no le habrá hecho mucha gracia…

–Lo de los pactos de Pedro Sánchez es un asalto a mano armada. Es la desigualdad más grande que pueda existir entre los españoles. Tú no cumples, y yo te perdono la deuda y te doy competencias y partidas; y al que cumple, a pagar. Es normal que la ciudadanía está un poquito harta de esas desigualdades, y ya no se calla. Los propios votantes del PSOE están indignados, como vimos en la manifestación del pasado domingo. Y no es culpa sólo de Pedro Sánchez, sino de todos los miembros del PSOE que han dicho que sí. Alrededor de Sánchez hay mucha gente, y los tenemos muy cercanos además.