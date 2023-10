El presupuesto de la Junta para Cádiz baja 158 millones con respecto a 2023

La Junta de Andalucía presentó en la tarde de este martes unos presupuestos para el próximo año en la provincia de Cádiz que dejó un regusto agridulce por varios motivos. El primero es que, a simple vista, las cuentas regionales contemplan 158 millones de euros menos (pasan de 572 a 414) de los presupuestados en 2023, que, eso sí, supusieron un aumento con respecto al año anterior de 117 millones. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, que se encargó de desgranarlos, explicó esta disminución de una manera sencilla: esta vez no se ha hecho necesario incluir una partida tan elevada para la finalización y el equipamiento del Trambahía (que pasa de 31 millones a sólo 3,5) y, lo que es más importante si cabe, no existen fondos ITI provenientes de Europa.

En su comparecencia ante los medios, Sanz indicó que los presupuestos “tienen que adaptarse a la realidad” y muestran dos características principales. “Por un lado, que todos los proyectos que tienen que estar, están, y por otro, que la ITI (Inversiones Territoriales Integradas) finaliza en este año 2023. Europa no ha contemplado desarrollo de ITI en 2024. No es una cuestión de la Junta de Andalucía ni del Gobierno”, aclaró.

Sin embargo, lo que volvió a decepcionar en el presupuesto andaluz para Cádiz es la ausencia de una partida para el nuevo Hospital Regional de la capital provincial. “No hemos podido avanzar porque España lleva meses con un Gobierno en funciones. Cuando lo haya intentaremos mantener una relación fructífera para lograr un acuerdo en relación con lo que representan los terrenos. Todo el mundo sabe que esa es la ubicación deseada. Espero que la voluntad sea favorable de todas las partes. La consejería tiene asegurada la inversión necesaria para el proyecto del nuevo hospital de Cádiz”, dijo Sanz.

En principio, la Junta dedicará a la provincia el próximo año 414 millones de euros, casi el doble de la cantidad que se destinó en 2019 –primeras cuentas tras la llegada al Gobierno de Juanma Moreno–, cuando la cantidad ascendió a 212 millones.

“Con esto –continuó Sanz– queda patente el importante esfuerzo inversor de la Junta con la provincia. Desde 2019 hemos logrado duplicar la inversión en Cádiz en esta serie de presupuestos. La primera valoración es esa. Y la segunda, que hablamos siempre de inversión prevista inicial, porque hay partidas abiertas”, aseguró.

El consejero de Presidencia fue desgranando algunas de las partidas más importantes mientras hacía hincapié en la ausencia, por ejemplo, de inversiones en el CFA “porque ya está culminado”, aunque hay 4,2 millones previstos para completar su equipamiento. “Cuando llegamos ese proyecto se ponía en duda, y no sólo se ha terminado sino que ahora hay dinero para equiparlo”, enfatizó.

En materia sanitaria, “2024 supondrá un avance importante para la puesta en marcha de proyectos y demandas históricas en la provincia”, dijo Sanz, entre ellas citó el nuevo Hospital de Cádiz, ampliación del Hospital Universitario Punta Europa, Comunidad Terapéutica de Jerez, cuya licencia de obra se concedió el pasado 24 de octubre y la ejecución se iniciará próximamente al contar con una inversión de más de cuatro millones de euros. Se terminará el Centro de Salud Camposoto, en San Fernando, con una partida presupuestaria para el año próximo de 2,5 millones de euros. Se iniciará y avanzará en las obras de reforma de la UCI Pediátrica del Hospital Puerta del Mar, a lo que se destinarán más de un millón de euros. Igualmente, se sigue avanzando para que el nuevo Centro de Salud de Díez Mérito en Jerez de la Frontera sea una realidad, ya en construcción, y con un importe contemplado en los presupuestos de más de seis millones de euros.

Antonio Sanz destacó el compromiso con la Sanidad en la provincia, poniendo en valor inversiones en las cuentas andaluzas para Cádiz para la mejora, ampliación, reforma y puesta en marcha de los centros de salud, como el de Poniente en La Línea, el Centro de Salud Mentidero en Cádiz, con una inversión de tres millones de euros y el proyecto ya licitado, o los de la Bajadilla en Algeciras o Virgen de la Oliva en Vejer de la Frontera.

Además, en Cádiz, los presupuestos de 2024 recogen la inversión para finalizar la nueva planta de hospitalización de Cuidados Paliativos en el Hospital Universitario de Puerto Real, así como la nueva UCI de este mismo centro, cuyo proyecto está en supervisión y se contempla una inversión de casi cinco millones y medio de euros.

Para obras hidráulicas en diferentes EDAR de la provincia, entre ellas las de Puerto Real, El Puerto o Tarifa, se han contemplado otros 51 millones.

En cuanto a las políticas de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, el consejero de la Presidencia destacó “la apuesta por la formación para la creación de empleo”, de ahí que las partidas en los nuevos presupuestos contemplen inversiones por 1,5 millones de euros para un Proyecto Singular de Formación destinado al Sector Naval, o un plan de empleo especial para afectados por el Brexit con un millón. Junto a ello, inversión en la Escuela de Hostelería de Cádiz, en los centros propios de Formación Profesional para el Empleo en Algeciras y Jerez, así como el Plan Renove del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En vivienda, puso en valor las actuaciones para la rehabilitación de edificios y la eficiencia energética, accesibilidad, y regeneración de espacios públicos, como el Plan Vive Tu Ciudad, con una inversión de 7,7 M (7.780.000) en Los Barrios, Rota, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Castellar de la Frontera, Olvera, Arcos y Medina Sidonia. También destacó ctuaciones para la rehabilitación de barriadas en Cádiz, actuaciones en El Pilar (Chiclana) y la Constancia II (Jerez de la Frontera), así como una partida para completar la rehabilitación de la barriada de La Asunción. Actuaciones a las que hay que sumar la barriada de San José Artesano de Algeciras (413 viviendas) y San Roque (298) con cargo al Plan Ecovivienda: 1.183.194 €, la construcción de viviendas fase 7 y 8 Cerro del Moro por un millón de euros, o la rehabilitación energética de la promoción de viviendas de la calle Alegría en Cádiz con casi dos millones de euros.

En cuanto a carreteras, para el mantenimiento, mejora y conservación más de 10 millones de euros, tres millones para la construcción del carril bici de la A- 2003 entre Jerez de la Frontera y la Barca de la Florida, así como la continuación del Eurovelo 8 Barbate-El Cañillo con 800.000. Además de avanzar en el desdoble de la A-491, que conecta El Puerto con Rota, “uno de los proyectos más importantes para todos”.

La Consejería de Fomento mantiene su apuesta por la movilidad con la inversión para el Consorcio Metropolitano de transportes de la Bahía de Cádiz, para la compra de nuevos catamaranes por cerca de 3 millones de euros.

En estos presupuestos, que, dijo el consejero, “darán impulso a la provincia de Cádiz”, se destinará en materia de Política Industrial y Energía casi 28 millones para el Fondo de Transición Justa. A ello se sumarán los más de 2 millones de euros para programas de impulso de los planes de cadena de valor en el marco del Plan CRECE Industria.

En cuanto a la tan demandada Ciudad de la Justicia de la capital gaditana aseguró que “espero que 2024 sea decisivo, pero no me atrevo a hablar de tiempos. He hablado con el consejero y está más interesado que nadie en avanzar en los proyectos. Parecía que nunca íbamos a ver la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, y eso significa que cuando nos comprometemos lo hacemos. Cumpliremos. Intentamos siempre. A veces damos los márgenes con la confianza de no defraudar a nadie. No había nada hecho en Sevilla, como tampoco lo había en Cádiz. No nos gusta jugar al engaño”, dijo para terminar.