La Junta incrementa en más de 100 millones de euros su presupuesto para Cádiz

La Junta de Andalucía prevé invertir en la provincia a lo largo del próximo 2023 al menos 572 millones de euros. La cifra supone un significativo aumento respecto a las cuentas del actual ejercicio, que se cifraron en 455 millones, algo más de cien millones del proyecto de Presupuestos que ahora se presenta ante el Parlamento.

El documento ya cerrado por el gobierno andaluz tiene la costumbre de no reflejar con claridad todas las inversiones que se plantean realizar en cada provincia, además de aportar cifras globales para toda la región, lo que en determinados casos puede implicar un aumento en determinadas partidas y en determinadas zonas.

En todo caso, de lo publicado ayer en la web de la Junta sí destaca la relevancia que sigue teniendo la inversión del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz en las cuentas autonómicas.

Aunque este nuevo sistema de transporte ya está en servicio desde esta misma semana, el pago de las obras, que superan los 260 millones de euros, siempre se alarga en varias anualidades. Así, para 2023, la Junta incluye en su documentación al menos 31,6 millones de euros, destacando por su elevada cifra 25,5 millones reservados a la adquisición de más material móvil. Igualmente es importante el millón y medio que se destina a la construcción de la pasarela peatonal en Tres Caminos, que había quedado pendiente.

Llama también la atención la importante apuesta que, al menos sobre el papel, realiza la Junta en cuestiones de sostenibilidad y medio ambiente.

Hay diversos proyectos repartidos a lo largo del Presupuesto, con inversiones que superan los 40 millones de euros.

Destaca el refuerzo de la red de carriles para ciclistas y peatones, entre los que se incluyen la Red Eurovelo (que en el tramo de Cádiz capital se presentó hace ya meses sin apenas avances en la sobras). Se dedican importantes partidas en este bloque, con una cuantía de unos 20 millones de euros, para la mejora ambiental y para la mejora de las infraestructuras para la adaptación al cambio climático, aspecto éste que siempre ha sido mencionado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como de especial relevancia para su gobierno.

Aquí se pueden incluir al menos 6,5 millones destinado a las comunidades de propietarios en el plan de regeneración urbana, muy conectado con la mejora de la sostenibilidad.

En clave cultural, hay una gran apuesta por el Museo del Flamenco en Jerez de la Frontera, que será un referente regional y que se lleva 5,1 millones

Frente a esta cifra, en Cádiz capital, la Junta prevé gastarse 1,7 millones de euros en las obras de recuperación del Teatro Romano, un proyecto esencial para la cultura gaditana y andaluza que se está desarrollando casi a trompicones, con numerosos parones y con una inversión que, aunque haya crecido en los últimos años, no es suficiente para la importancia de este conjunto arqueológico. Hay 90.000 euros reservados a la digitalización del Archivo de Medina Sidonia.

Para estas cuentas, de las que hoy informará con mayor amplitud el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, también debe haber hueco para varios de los proyectos más relevantes que tiene la Junta pendiente en Cádiz.

Por una parte, está el Hospital Regional, sobre cuyo plan director ya se está trabajando. En el proyecto de Presupuestos aparece reflejada una partida que no sobrepasa los 460 mil euros, por lo que habrá que esperar a las cuentas de 2024 para perfilar la apuesta, o no, por este equipamiento en un plazo que no se dilate en el tiempo.

Por otra, está la inversión que debe destinar la Junta de Andalucía para la transformación del viejo edificio Valcárcel en la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Educación, y más teniendo en cuenta que es la administración que más fondos debe aportar para esta obra.