Los guías oficiales de turismo de España celebran su asamblea general en Cádiz

La Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Guías Oficiales de Turismo (CEFAPIT) celebrará en la capital gaditana su próxima asamblea general ordinaria (AGO Cádiz) entre este martes 9 de diciembre y el próximo viernes 12 de diciembre.

En este encuentro organizado por la Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Cádiz (APIT Cádiz) que reunirá a más de un centenar de representantes profesionales de todo el país se pondrá en valor la excelencia turística y el compromiso del colectivo con la sostenibilidad, la profesionalidad y la promoción cultural de los destinos andaluces y españoles.

En esta edición, el programa de APIT Cádiz refleja la riqueza cultural y turística del destino gaditano, con especial protagonismo del flamenco, el caballo y la gastronomía. Entre las actividades previstas figuran una clase de flamenco en el Centro de Interpretación de La Merced, dirigida por el reconocido artista Jonatan Lande, y la asistencia al espectáculo de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, en Jerez, además de un almuerzo representativo de la gastronomía local.

El Patronato Provincial de Turismo de Cádiz colaborará en la organización de esta asamblea general de CEFAPIT y la La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía se suma también a la celebración.

El encuentro de los guías turísticos españoles abordará, a través de debates y mesas de trabajo temas clave relacionados con la excelencia turística, como la sostenibilidad, la conciliación, la movilidad de autocares en las ciudades y la formación continua de los profesionales.

Los organizadores han previsto un programa para los delegados de la confederación y otro con actividades especialmente pensadas para que los asistentes conozcan los encantos de la provincia.

La bienvenida a los participantes y la entrega de documentación será mañana martes 9 de diciembre entre las 16:00 y las 18:00 horas en el Hotel Spa Senator Cádiz. A las 18:45 será la salida hacia el Centro de Interpretación del Flamenco La Merced y a las 21.30 se brindará una cena informal en el restaurante El Aljibe, en la calle Plocia.

A las 9.15 del miércoles 10 de diciembre se celebrará la inauguración del IX Encuentro Cefapit 2025 en el Salón de Plenos Ayuntamiento de Cádiz. A las 10:30 habrá una visita panorámica guiada por la ciudad que llevará a los participantes al Oratorio San Felipe Neri y a la Catedral de la Santa Cruz.

A las 13.30 está previsto un almuerzo en la Peña Flamenca “La Perla”, con un espectáculo de este arte. Y a partir de las 16.00 horas y hasta las 20.00 horas se celebrará la primera sesión de la AGO. La cena será en el restaurante Balandro o en el establecimiento del grupo Vélez en el Casino Gaditano.

El jueves 11 de diciembre la jornada empezará a las 9:00, con la segunda sesión de la AGO, que se prolongará hasta las 14:00 horas. El almuerzo será en el Hotel Senator y la continuación del encuentro, con su tercera sesión, a las 19:00 horas. A las 21:00 los asistentes partirán hacia el Baluarte de Los Mártires, donde disfrutarán de una cena con ambientación musical.

Para el viernes 12 de diciembre está prevista a las 9.30 horas una salida hacia la costa atlántica y el Parque Natural de La Breña, que incluirá una visita a Vejer de la Frontera y un almuerzo en la Hospedería San Francisco.

Los asistentes a esta asamblea tendrán también la oportunidad de visitar el Museo de Cádiz, la Puerta de Tierra y la Torre Tavira, además de presenciar en Jerez el espectáculo “Cómo bailan los caballos Andaluces” en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.