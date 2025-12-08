"Los guías turísticos oficiales no hemos denunciado todavía a los freetour en Cádiz porque seguimos trabajando"
María Luisa García Fernández, presidenta de APIT
"Luchamos contra la contaminación acústica por la conciliación de una industria de más de cien años con la población local", asegura la máxima responsable de la Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Cádiz
"Cádiz y su entorno, su provincia, no se nota que esté tan congestionado. Hay mucha amplitud"
Los guías oficiales de turismo de España celebran su asamblea general en Cádiz
Pregunta.-¿Cuántos representantes de guías turísticos de España van a participar en la asamblea de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Guías Oficiales Turísticos de España que celebran a partir de este martes 9 de diciembre?
Respuesta.-Creo que vamos a ser en torno a los 110 procedentes de toda España pertenecientes a la CEFAPIT.
P.-¿Cuáles son los principales retos de los guías turísticos oficiales?
R.-Avanzar en la excelencia, por su puesto, con un servicio que tiene una formación continua, pero también conseguir el control de la contaminación acústica, los problemas de viabilidad en determinadas ciudades, y el intrusismo, por supuesto, que esto lo marca la ley. En definitiva, dar servicio y calidad.
P.-¿Cómo se plantean el control de la contaminación acústica?
R.-En las ciudades se ha desbordado la demanda en los últimos años y hay algunas en las que hay mucho ruido en la calle, por los micrófonos y los amplificadores que se usaban antes, que tienen bastantes decibelios, dependiendo de quien los use. Pero nosotros vamos siempre con radios-guía, un sistema que tiene un transmisor y un receptor y se habla con el volumen de una conversación normal, y no generamos contaminación acústica. Pero también hablamos de la contaminación externa, de los músicos y demás. No es por nosotros, sino por la conciliación del turismo, que es una industria que tiene más de cien años, con la población local, con el ciudadano del lugar.
P.-Hablan también de la movilidad de los autocares ¿Hay todavía problemas con esto?
R.-Problemas no tenemos, porque cumplimos con la legislación. Por ejemplo, en Cádiz no paramos en La Caleta, porque hay zonas que no se pueden congestionar. Cádiz solo tiene cinco kilómetros cuadrados. Aquí ya tenemos una zona habilitada para subir y bajar del autocar en la Plaza Sevilla, detrás de los autobuses turísticos. Pero esto no es un asunto solo de Cádiz, sino de todas las ciudades de España.
P.-¿Cuántos guías turísticos hay en la ciudad y en la provincia?
R.-Nosotros somos guías habilitadas por la Junta de Andalucía. En APIT somos 20 en Cádiz ciudad. Somos guías comunitarios porque es la Junta quien nos habilita por idiomas, estudios y otros requisitos, aunque también está habilitado cualquier otro guía de otra comunidad. Además, desde la asociación tenemos en torno a nosotros otro equipo de otras 20 o 25 personas, que también son formales y profesionales. En la provincia podemos ser más de 400.
P.-¿Sigue habiendo mucho intrusismo en la profesión?
R.-Sí que hay. Esto no es nuevo, pero sigue habiendo, claro está. Es la administración la que hace cumplir la ley y nosotros somos un colectivo, con muchos veteranos, ya que seguimos trabajando con tremenda ilusión. Para nosotros es fundamental la calidad del servicio y la formación. Y pagamos religiosamente nuestros impuestos, porque hay que hacerlo para disfrutar todas las prestaciones que nos da el pagarlos.
P.-Con intrusismo, se refieren ahora, sobre todo a los freetour, claro, pero ¿también a las visitas teatralizadas?
R.-No, a las visitas teatralizadas, no. Sé que en Cádiz son empresas legalmente constituidas y además son personas con formación, que son historiadores. Cuando hablo de intrusismo me refiero a las personas que no tienen carné para ejercer la actividad, que se suma a lo de no pagar los impuestos, que todavía no se está controlando. Ante lo de las plataformas de los freetour solo hay que pensar en cualquier asociación que ofrezca sus servicios solo por la voluntad o la caridad, cuando son plataformas que se dedican a otros fines,
P.-¿Hay mucho freetour en Cádiz?
R.-Hay algunos y hay plataformas organizadas que operan por aquí. De todas formas, nosotros seguimos trabajando. A lo mejor nuestro nicho de mercado es distinto al de las personas que contratan freetours.
P.-¿Han llegado a denunciarlo alguna vez?
R.-Buenos, a denunciarlo, todavía no. Pero si la situación fuese que estamos dejando de trabajar porque hay mucho freetour, pues sí que hubiéramos tomado cartas en el asunto, pero realmente nosotros no hemos dejado de trabajar, gracias a dios, al servicio que damos y a la confianza que tienen en nosotros. Pero ahí está la administración, que es la institución que tiene que hacer cumplir la ley. Están en ello en muchas provincias andaluzas y españolas.
P.-¿Han recibido alguna queja por parte de quienes denuncian la turistificación en la ciudad?
R.-No. En algún momento hemos tenido reuniones con dos asociaciones de vecinos, la de La Viña y la de El Pópulo. Pero ellos se quejan de otro tipo de cosas. Quizá de la poca urbanidad que tiene alguna gente que alquila pisos turísticos. Nosotros, de todas formas, tenemos prohibido el uso de cualquier amplificador que genere contaminación porque se puede desquiciar la vida cotidiana de la gente. Sería imposible vivir en la Plaza del Cañón o al lado de la Torre de Tavira con gente pasando con un micrófono y un amplificador todos los días. Eso puede desquiciar a cualquiera. Sería invadir un espacio y eso no es ni mucho menos lo que hemos hecho en casi 30 años. No queremos que se produzca. Nosotros siempre dejamos un pasillo en la calle dando prioridad a la gente de la ciudad que está paseando o haciendo sus cosas y no llevamos grupos de más de 30 personas, como establece la ley.
P.-¿Ha recibido algún profesional alguna queja de algún vecino?
R.-Bueno, alguna vez... Pero no, cuando se va con respeto, la gente te trata con el mismo respeto. Llevamos muchos años trabajando y Cádiz es nuestra ciudad y es nuestra provincia, una provincia versátil, plural y maravillosa que tiene casi de todo.
P.-Durante el encuentro visitarán ustedes Cádiz, Jerez y La Breña. Quizá cuatro días son pocos para conocer todos los atractivos del territorio gaditano...
R.-Son pocos, claro. Pero ya la estacionalidad pasó a la historia, por lo menos últimamente, y todos tenemos obligaciones laborales también estas fechas. Y es muy difícil coincidir y quedar, por lo irregular de nuestra actividad. Por eso siempre escogemos estas tres noches después del puente de diciembre. Y al menos nos podemos ver y tratar temas en común.
P.-Cádiz está más de moda que nunca y los medios de comunicación internacionales no paran de recomendarlo como uno de los mejores ¿cree que puede llegar una burbuja o que serán necesarios más guías turísticos?
R.-Hay gente que está empezando. Tenemos una segunda generación de guías y una tercera. Supongo que sí, que hará falta más gente. De todas maneras, hay muchos eventos, los náuticos de Cádiz, en Jerez, están apostando por la capitalidad de la cultura y de la gastronomía y se están abriendo una serie de posibilidades para el futuro. Cádiz y su entorno, su provincia, no se nota que esté tan congestionado. Hay mucha amplitud. Nosotros lo mismo hacemos Cádiz, que Sierra, que ruta Atlántica, que Costa Noroeste, variamos mucho de escenario. Para nosotros es agradable, pero lo es para todos, porque tenemos una provincia estupenda, que lo tiene casi todo, tantos días de sol... Hoy [por la mañana del domingo] estaba nuestra tierra que es una maravilla.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Ciudad autónoma de Ceuta
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.
Contenido patrocinado por Cibervoluntarios
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON