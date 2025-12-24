Golpe de mano de los hoteles de Cádiz: los primeros en clientes durante noviembre

Interior de un hotel ubicado en el centro de Cádiz.

Los hoteles de Cádiz capital dieron el pasado noviembre un auténtico golpe de mano en el sector provincial, afianzando un crecimiento de récord en el último tramo del año.

La treintena de hoteles que permanecieron abiertos a lo largo de noviembre, según los datos publicados por el INE, atendieron a 25.908 clientes, aproximadamente un 5% más que en el mismo mes del pasado año. Esta cifra pone a la capital por delante de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Tarifa.

En conjunto, estos usuarios realizaron 51.000 pernoctaciones, un dato siempre valorado por el sector pues indica el número de días que un turista permanece en un hotel.

El dato de noviembre supone un nuevo récord histórico para este mes en la capital. Se logra tras un final de verano muy potente, con septiembre y octubre alcanzando niveles de ocupación que no se habían alcanzado jamás en la ciudad.

Pero esta cifra aporta otra excelente noticia para el sector.

Sumados los once primeros meses del 2025 ya cerrados, la ocupación hotelera en Cádiz ya ha superado el dato récord de todo el ejercicio en 2024.

Así, ya hay contabilizados 318.816 turistas hasta noviembre, frente a los 317.626 acumulados en todo el pasado año. Quedando diciembre por cuantificar, se podrá alcanzar un número final que rondará los 335.000 usuarios.

Este movimiento de clientes permitió mantener un nivel de empleo alto en el sector, alcanzado los 638 trabajadores.

Este buen nivel de ocupación durante noviembre, cuando se ofertaron 3.467 plazas en la treintena de hoteles que, según el INE, estaban abiertos en la ciudad, se ha logrado también gracias a un descenso en el precio medio de la habitación.

Cádiz acostumbra a situarse entre las ciudades más caras del país en cuanto al coste de una habitación hotelera. Noviembre ha experimentado, en todo caso, una cierta relajación al tener un coste medio de 86,22 euros, lo que supone casi dos puntos menos que el año pasado.

Este precio medio de la habitación fue superado, en cuanto a las capitales andaluzas, por Sevilla con un coste de 125,88 euros; Málaga, con 123,39 euros y Granada con 88,11 euros.

Más allá de como evolucione el sector en las próximas temporadas, lo cierto es que Cádiz capital va a mejorar a corto y medio plazo aún más su oferta hotelera con la apertura de sus primeros hoteles de cinco estrellas y de gran lujo.

La apertura de estos complejos sin duda atraerá a un nuevo cliente, con mayor capacidad económica, que permitirá afianzar los datos alcanzados este año.