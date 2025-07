Así será el hotel estrellas Gran Lujo de Puerto América de Cádiz: 120 habitaciones que miran al mar, dos piscinas y hasta zona de conciertos

Con confianza y optimismo en que, esta vez sí, saldrá adelante, la presidenta de la Autoridad Porturaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; el alcalde de Cádiz, Bruno García; el portavoz de la empresa Alianza Serendipia, Óscar Vega; y el arquitecto José Ángel Peñascal, han presentado este martes el proyecto del establecimiento hotelero de 5 estrellas Gran Lujo ideado sobre la abandonada Ciudad del Mar de la Punta San Felipe de la ciudad; es decir, el proyecto del Luxury Hotel Puerto América.

Y es que los antecedentes de renuncia de una anterior empresa por la demora de la autorización del Consejo de Ministros necesaria para levantar un establecimiento hotelero en este espacio, no asusta a los nuevos adjudicatarios del concurso público que se abrió el pasado octubre de 2024. "Tenemos experiencia en otros proyectos con autoridades portuarias y, entendemos, que son procesos complejos, que a veces no dependen de ellos, sino del Gobierno central. Sabemos en qué hito, y qué momento estamos. Yo entiendo que en aproximadamente un año o año y medio tendremos toda la documentación, licencias y permisos y creemos que en tres años el hotel estará a disposición de sus clientes", ha augurado el propietario, junto con Rafael Cebolla, del grupo adjudicatario.

Y es que, como el propio Vega ha precisado, el plazo de ejecución de la actuación diseñada por el arquitecto gaditano José Ángel Peñascal Ruiz y su colega malagueño Daniel Espada Cerón, ambos expertos en el ámbito de la arquitectura de restauración y hotelería, oscila "entre los 12 y los 18 meses". "Una de las cosas por las que nos convenció este proyecto es porque se amoldaba a la estructura existente, pero esto también tiene su complejidad, hay que realizar ciertas catas y ciertos procesos a nivel técnico que es lo que nos puede retrasar algo la obra, por eso barajamos entre 12 y 18 meses", argumenta la horquilla temporal el empresario.

Un espacio de tiempo cuyo contador no se activará hasta que no se resuelvan todos los pasos previos de un camino que, según Teófila Martínez, ahora "es más corto". "La descatalogación del concepto de edificio protegido, por ejemplo, que tenía que hacer la Junta de Andalucía, como ocurre con la Aduana, pues eso ya lo tenemos ganado del proceso anterior", señala la presidenta del puerto gaditano que recuerda que el cronograma inmediato del proyecto "no está afectado por la ida de la terminal de contenedores, sino por la tramitacion ante el Ayuntamiento y por la certificación por parte de la Autoridad Portuaria de que el expediente de la concesión definitiva esté de acuerdo con las prescripciones urbanísticas y del plan especial del puerto".

Después, el expediente "pasará a Puertos del Estado, que lo pondrá en la mesa del Consejo de Ministros para su firma a través del Ministerio". ¿Tiempos? Año y medio, como hemos dicho, piensa la empresa; Autoridad Portuaria no da plazos, pero sí esperanza: "Espero que el Consejo de Ministros, como ha hecho en otras ciudades, Barcelona, Valencia, Bilbao, no me voy a ir más allá, pero si ellos tienen derecho a que se les apruebe, nosotros también. Confío en que eso va a ser así y nosotros y el Ayuntamiento de Cádiz le pondremos toda la diligencia a medida que la empresa promotora nos vaya entregando la documentación a analizar".

"Uno de los mejores miradores que tendrá Cádiz"

Lo que sí tiene ya más que terminado Alianza Serendipia S.L., cabecera del grupo Factoría Serendipia (Lobby Hotel en el puente de Triana y los establecimientos hosteleros María Trifulca, Maquiavelo y Casa María en Sevilla), es el proyecto que se extenderá sobre una superficie aproximada de 9.318 m² cuya concesión les ha sido cedida por un plazo de 50 años, que es el máximo que permite la ley, y donde construirán y explotarán un edificio destinado a actividades hoteleras, comerciales, de restauración y servicios asociados en la zona portuaria de Puerto América.

Siendo más precisos, construirán y rehabilitarán. Y es que, como ha explicado José Ángel Peñascal, "la identidad" del proyecto está marcada "por la conservación y rehabilitación del edificio ya existente, el Ciudad del Mar" al que se le añade "una nueva pastilla en forma de uve" con lo que se aprovecha al máximo la parcela triangular, creando una estructura "semiabierta" con una piel "de hormigón y cristal" que dialoga "con la imagen del casco histórico gaditano y su morfología del perímetro defensivo", mientras que en el interior, "gracias a materiales sostenible como maderas recicladas y sobre todo mucho espacio verde", se idea "una especie de oasis" bien protegido de las condiciones climatológicas que en esta zona "son más agresivas".

Y también del ojo ajeno. Así buscando soluciones para lograr intimidad, las habitaciones -situadas en su mayor parte en la nueva construcción, nacerán de la primera planta y hasta el ático- se disponen en las pastillas longitudinales con lo que "todas mirarán al mar" convirtiéndose el hotel, en palabras de su arquitecto, "en uno de los mejores miradores que tendrá Cádiz, ya que todas las vistas dan a la Bahía".

Concretamente, serán 120 habitaciones -107 dobles, 4 adaptadas, 7 suites y 2 junior suites- las que conformen el Luxury Hotel Puerto América que también estará dotado de una auditorio para 300 personas, una cafetería para 60 personas, rooftop bar (bar en azotea) para 102 personas, coktail bar para 135 personas, un restaurante con capacidad para 187 comensales, un restaurante en la piscina principal para 112 personas, un buffet para 340 personas, aparcamiento interior con 54 plazas y otro exterior de 29. Además, el hotel contará con dos piscinas (una central y otra infinity), zona exterior para conciertos, spa, solarium, gimnasio, locales comerciales, despachos y coworking y salas para lectura, cine y ocio.

A los servicios ofertados hay que sumar la posibilidad de mirar este nuevo establecimiento como una oportunidad para "dinamizar" una zona tan degradada como es hoy el paseo Pery Junquera. Así, como ha destacado Teófila Martínez, "este proyecto supone un estímulo fundamental para el futuro desarrollo de esta zona de integración con la ciudad". "Se trata de un espacio privilegiado, con unas de las mejores panorámicas de la ciudad y de la Bahía, aunque para que el resto de iniciativas que tenemos proyectadas funcionen es necesario un elemento tractor que garantice la actividad y habitabilidad durante las 24 horas del día". Un elemento que "no puede ser un museo, o unas oficinas, pero que sí que lo da un hotel de estas características".

Es más, la misma estructura del Hotel Puerto América está concebida buscando dicha integración. Así, la esquina sur de la parcela triangular asumirá todo el acceso rodado, mientras que su fachada norte está destinada el acceso peatonal que, al igual que en el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Cádiz, genera un recorrido perimetral a lo largo de toda la parcela que podrá ser transitado "no sólo por los clientes del hotel sino por cualquier viandante, dándole sentido al propio paseo Pascual Pery", explica el arquitecto muy satisfecho también por "la integración" del futuro hotel en el propio Plan Especial de Ordenación de Autoridad Portuaria.

Una inversión de 30 millones que generará 150 empleos directos

Un plan que Vega y Cebolla se han "creído" desde su primera visita a una zona de Cádiz "un tanto desértica" pero con "muchas posibilidades". "En esos parajes también hay que creer", explica Óscar Vega que llega a la ciudad de la que tanto ha disfrutado desde su niñez "con mucho respeto e ilusión".

Con respeto, con ilusión, con unos 30 millones de euros de inversión y con la promesa de generar "150 empleos directos con un 80 por ciento de contratos indefinidos" y el compromiso de contratar "al menos 10 personas en situación de exclusión social o con discapacidad". "También, durante la fase de construcción, tenemos previsto que se generen 200 contratos adicionales", ha detallado el promotor que insiste en "las ganas" de dar un paso más en la inversión de su grupo en la provincia de Cádiz "en la que, hoy por hoy, participamos en siete negocios que dan empleo a más de 300 personas a lo largo del año".

En este sentido, el alcalde de Cádiz ha celebrado que una inversión de este calibre "genera riqueza y, lo que es más importante, trabajo para los gaditanos y gaditanas". Del mismo modo, Bruno García ha destacado la importancia de la recuperación de un espacio que está sin uso desde hace muchos años y cree que "el proyecto encaja perfectamente en la transformación que va a sufrir todo el espacio con la integración muelle-ciudad".