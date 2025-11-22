Los hoteles de Cádiz ya disfrutan de octubre como si fuera verano: otro récord de clientes

Los hoteles de Cádiz están que se salen, especialmente en el segundo semestre del año donde están acumulando récord tras récord en cuanto a visitantes.

Octubre se cerró con 33.186 turistas hoteleros en la capital. Una cifra a la que nunca se había llegado ni de lejos en este mes, y que lo iguala a los datos habituales en la temporada de verano.

Ya septiembre, con otro dato espectacular de 34.550 clientes, hacía prever que la ola turística de la capital iba a continuar ya incluso en pleno otoño, pero no a los niveles alcanzados en octubre. Hay que tener en cuenta que a esta cifra hay que unir quienes visitan Cádiz y se hospedan en los pisos y apartamentos turísticos.

Curiosamente, en octubre utilizaron nuestros hoteles el mismo número de visitantes nacionales, 16.600, que internacionales, 16.586, aunque en lo que respecta a las pernoctaciones fueron los extranjeros los que más días estuvieron en la ciudad, 39.529 jornadas frente a 34.790.

Estos datos excelentes lo son aún más si comparamos las cifras con las de octubre de 2024, cuando se llegaron a 26.036 turistas, 7.000 menos que este año.

Con esta subida, la suma de los diez primeros meses del año alcanza a 292.928 clientes hoteleros. En 2024 el año, que fue récord, se cerró con 317.626 visitantes, un dato que presumiblemente se habrá superado en el presente mes de noviembre. Con ello, en 2025 los hoteles de Cádiz habrá logrado otra marca en cuanto a ocupación.

Además, octubre vio como bajó el precio medio de la habitación hotelera, siempre cara en la capital, hasta llegar a los 111,07 euros, un 4,20% menos que hace un año.

El nivel de ocupación por plazas fue del 64,74%, mientras que los fines de semana se llegó al 78,38%. Es decir, hay hueco para más turistas.

Las excelentes estadísticas se completan con un buen nivel de empleo, que llegó en octubre a 662 trabajadores en este sector.