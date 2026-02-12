El Gobierno da un respiro a Cádiz para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones

El gobierno Central ha dado un respiro a los ayuntamientos de todo el país que aún no han puesto en marcha las zonas de bajas emisiones (ZBE), entre ellos el de Cádiz. El límite para el definitivo impulso de esta medida en las ciudades se había fijado para el pasado 1 de enero. No era la primera extensión del plazo otorgadod por el Gobierno pero sí se esperaba que fuese el último, ya que el conjunto del país se estaba retrasando en la ejecución de una actuación impuesta desde la Unión Europea.

La ZBE incluye a todos los municipios con más de 50.000 habitantes. Son 149, y de estos apenas 58 ya tenía el pasado 1 de enero todo este sistema de control de circulación en marcha. El resto, o bien estaban todavía en la tramitación de sus respectivas zonas (como Cádiz), o simplemente no habían movido ningún papel para su desarrollo, grupo en el que están 20 municipios. En un principio, el Ministerio de Transición Energética amenazó a los ayuntamientos con dejarlos fuera de las ayudas económicas que recibían para financiar el transporte público sino no cumplían el calendario.

Visto que la gran mayoría, y a pesar de los años transcurridos desde que se planteó la creación de estas zonas de bajas emisiones, tenía la tarea muy atrasada, el pasado 30 de diciembre el propio Ministerio trasladó a los municipios afectados la buena nueva de otro aplazamiento para la entrada en servicio de estas zonas, ampliándolo a todo el 2026.

Con este apoyo de última hora desde el Gobierno, el Ayuntamiento de Cádiz ha podido levantar el pie del acelerador, obligado como estaba a llegar a tiempo al último plazo impuesto, tras acumular unos años de retraso.

Por lo pronto, las ordenanzas de la ZBE en Cádiz se aprobaron el pasado 30 de diciembre. Un mes y medio más tarde, el documento aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Según un portavoz municipal, se está cerrando el periodo de alegaciones. Una vez concluya, se publicará en el BOP y podrá entrar en vigor.

Lo cierto es que el Ayuntamiento aún tiene pendiente instalar toda la señalización en los accesos y salidas de la ciudad, pues únicamente se cuenta con las cámaras de control. Queda por fijar igualmente todo el sistema de control con la Policía Local y con la Dirección General de Carretas, esencial para comprobar que los coches que accedan al casco antiguo estén autorizados. Con todo, desde San Juan de Dios se indica que, tras el periodo de prueba, la ZBE esté en funcionamiento plenamente a mediados de año.

En todo caso, el gobierno de Bruno García ha reducido de forma más que notable la incidencia que va a tener la ZBE en Cádiz, especialmente la dibujada en el casco antiguo (toda su superficie menos la ronda de circunvalación), y en menor caso el tramo del Paseo Marítimo ya peatonalizado parcialmente. Al final se da vía libre a todo el tráfico de coches cuyos propietarios lo tienen censados en la propia ciudad. Los vehículos de otras poblaciones sí tendrán que contar con permisos específicos para acceder a la ZBE y cumplir con las limitaciones impuestas por esta medida. Pero, también hay en este caso excepciones, que se repartirán entre 2026 y 2027. Actualmente el 88% del tráfico que discurre por el casco antiguo procede de fuera de la ciudad, mientras que el 12% es de residentes en la capital.

Sólo en casos puntuales en los que la contaminación se dispare en la ciudad, el Ayuntamiento podría adoptar medidas de mayor control en la circulación.

QUÉ COCHES NO PODRÁN ACCEDER AL CASCO ANTIGUO

La principal ZBE se concentra en la pastilla central del casco antiguo, aunque sí se circulará libremente por la ronda de circunvalación.

Los coches no censados en Cádiz podrían acceder sin restricciones en estos casos:

En 2026 podrán entrar en el centro urbano los coches con etiquetas Cero, Eco y C.

En 2027 sólo podrán entrar en el centro urbano los coches con etiquetas Cero y Eco.

Esta medida afectará en el 2026 al 30% de los coches no censados en Cádiz que habitualmente circulan por intramuros, subiendo al 50% con las limitaciones de 2027.