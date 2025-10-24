Todos los detalles para la Zona de Bajas Emisiones de Cádiz: calles cerradas al tráfico, a quién afecta, posibles multas

La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en Cádiz va a transformar el funcionamiento viario en el casco antiguo. Estas son las claves de este proyecto.

-QUÉ ES LA ZONA DE BAJAS EMISIONES-

La apuesta de la Unión Europea por la mejora de la movilidad urbana y la reducción de la contaminación obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a crear zonas restringidas al paso de los coches. Cada municipio ha tenido libertad para reservar el espacio incluido en su ZBE y fijar el paso de determinados vehículos. La idea es que en 2030-2035 sólo funcionen vehículos no contaminantes.

-CUÁL ES LA ZBE EN CADIZ-

El anterior gobierno municipal hizo una apuesta decidida por la ZBE, de la mano del concejal de Movilidad Urbana Martín Vila. Así se incluyó en la misma todo el casco antiguo y el tramo del Paseo Marítimo ya semipeatonalizado. De esta forma, Cádiz se convirtió en una de las ciudades con mayor impacto de la ZBE. Del casco antiguo queda fuera de esta restricción de la circulación toda la ronda de circunvalación: Cuesta de las Calesas, avenida de Astilleros, Campo del Sur, Parque Genovés, Alameda, San Carlos y Paseo de Canalejas.

-CUÁNDO COMENZARÁ A FUNCIONAR LA ZBE-

La semana que viene, en un pleno extraordinario, se llevará a discusión la aprobación inicial de este proyecto. Saldrá a exposición pública, aunque este trámite ya se realizó hace tres años con el anterior gobierno, así como se mantendrán nuevas conversaciones con colectivos ciudadanos.

Con todo, la previsión del Ayuntamiento es que la ZBE esté ya en pleno funcionamiento en el tramo final de diciembre de este año. Hay que tener en cuenta que la puesta en marcha de este plan acumula años de retraso. El Estado informó hace unos meses a los municipios que aún no habían desarrollado la norma, que si ésta no salía adelante este 2025 se les retiraría las ayudas al transporte que reciben cada año.

-A QUIENES VA A AFECTAR LA ZBE-

El gobierno municipal de Bruno García ha optado, al final, con limitar la incidencia de la Zona de Bajas Emisiones del casco antiguo. Así, ha dejado fuera de las restricciones a todos los vehículos que estén registrados en la ciudad. Es decir, que los coches censados en Cádiz no se verán afectados con la limitación de tráfico y podrán circular libremente por las calles de intramuros, sin la necesidad de pedir autorización alguna.

Sí se verán afectados todos los ciudadanos que visiten Cádiz con vehículos censados en otras localidades. Actualmente el 88% del tráfico que discurre por el casco antiguo procede de fuera de la ciudad, mientras que el 12% es de residentes en la capital.

Sólo en casos puntuales en los que la contaminación se dispare en la ciudad, el Ayuntamiento podría adoptar medidas de mayor control en la circulación.

-QUÉ COCHES NO PODRÁN ACCEDER AL CASCO ANTIGUO-

La principal ZBE se concentra en la pastilla central del casco antiguo, aunque sí se circulará libremente por la ronda de circunvalación.

Los coches no censados en Cádiz podrían acceder sin restricciones en estos casos:

En 2026 podrán entrar en el centro urbano los coches con etiquetas Cero, Eco y C.

En 2027 sólo podrán entrar en el centro urbano los coches con etiquetas Cero y Eco.

Esta medida afectará en el 2026 al 30% de los coches no censados en Cádiz que habitualmente circulan por intramuros, subiendo al 50% con las limitaciones de 2027.

-CÓMO ACCEDER A CENTROS PÚBLICOS, HOTELES, TALLERES, UBICADOS EN EL CENTRO-

Los propietarios de vehículos censados en Cádiz no tendrán ningún problema para acceder a hospitales, colegios, oficinas, talleres, hoteles... ubicados en el interior del casco antiguo.

En cuanto a los coches no censados en Cádiz, las cámaras de control de tráfico instaladas en las calles de entrada y salida del centro urbano fijarán las matrículas de estos vehículos en el centro de datos. Los equipamientos a los que se acuda en coche no censado comunicarán su presencia al Centro de Control, para evitar sanciones.

A través de la APP que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Cádiz, quienes accedan a la ciudad en coches censados en otras localidades, recibirán información de las calles por la que deberán circular para llegar a su punto de destino. No podrán ir por otras rutas.

-DONDE ESTÁN SITUADAS LAS CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA-

Las cámaras que ya han sido instaladas en la ciudad están ubicadas en la plaza Fray Félix, en Garaicoechea, en Buenos Aires, en la plaza del Cristo de la Vera-Cruz, en Argüelles, y en Rubio y Díaz. También en las calles Botica, Santa María, San Juan de Dios, Arquitecto Acero, Sagasta, San Félix, Venezuela, Pericón de Cádiz, Matía, Doctor Marañón, Benito Pérez Galdós, Beni de Cádiz, Ustáriz, Vea Murguía, la esquina de Santiago Terry y Fermín Salvochea, Isabel La Católica, Plaza de España, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, Perla de Cádiz y Teniente Andújar.

Dicha actuación en el casco histórico se completa en marcha del sistema de cámaras ya implantado en las vías de acceso al tramo del Paseo Marítimo que va de la glorieta Ana Orantes a Cortadura. En concreto, en esa confluencia de Ana Orantes con el Paseo y en las calles Virgen de las Angustias, José García Agulló, Ceuta, Villa de Paradas y Sirenas.

-QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A LOS INFRACTORES-

Los propietarios de vehículos que incumplan la norma de la ZBE podrán ser sancionados con 200 euros de multa. La sanción se incrementará en un 30% para los reincidentes.

-LA ZBE Y LA PEATONALIZACIÓN DE CALLES-

Afirma el Ayuntamiento de Cádiz que la puesta en marcha de la ZBE en el casco antiguo se potenciará con un aumento de nuevas calles peatonalizadas, aunque el gobierno no ha especificado las vías que se verán afectadas.