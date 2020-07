“Si hiciera falta abrir otra unidad en algún instituto, se abrirá sin problemas”

Miguel Andreu, delegado territorial de Educación, ha analizado en la mañana de este jueves la situación educativa de la capital gaditana en cuanto a la planificación del próximo curso, rechazando las críticas de la Coordinadora de la Escuela Pública, que denuncia recortes en esta enseñanza para favorecer a la concertada. Principalmente, Andreu ha aclarado cuestiones en cuanto a la planificación de 1º de Bachillerato, y se ha mostrado sorprendido tras afirmar la Coordinadora “que el propio alumnado de 4º de ESO del IES San Severiano no tiene asegurada su plaza en el centro para 1º de Bachillerato. Eso no es cierto y están confundiendo a los padres. Esto me indigna mucho porque es falso. Tienen asegurada su plaza en ese instituto, como ocurre en otros centros de la ciudad”. Al respecto, el delegado fue taxativo al afirmar que “desde luego, si hace falta abrir otra unidad en cualquier instituto se abre, sin problemas, ahora en julio o en septiembre”.

Según Andreu, la planificación se realiza “tras recabar los datos de los propios centros, que nos envían sus previsiones de alumnos que van a pasar de curso o van a repetir. Son primeras estimaciones y estamos en pleno proceso. En función de las matrículas y de los exámenes, iremos reorganizando”. Añadió que la primera actualización se realizará ahora en julio tras las matriculaciones. “Si una familia en junio no tiene para su hijo el centro que ha elegido en primera opción y se ve obligada a matricular a su hijo o hija en otro centro, si en septiembre se abre alguna línea donde había solicitado se le llamará para que pueda ir allí si lo desea. A nadie se le va a obligar a matricularse en un centro concertado si no lo desea”, aseveró antes de apostillar “que me digan a mí si hay un caso de alguna familia que haya querido matricular a su hijo en la escuela pública y no haya podido”.

Asimismo aseguró que “todos los que vienen de la concertada y en sus centros no hay Bachillerato tendrán su plaza”. Se refería así a los colegios concertados que no tienen centros adscritos y cuyos alumnos de 4º de ESO tienen problemas para encontrar plazas en centros públicos.

En relación a la Educación Infantil, Andreu negó los recortes porque “todo depende de la demanda, que hace que se ajusten las líneas. Y la realidad es la que es, 12.000 niños menos en la provincia desde 2016. Para el curso que viene, 22 unidades menos de Infantil de 3 años. 1.036 niños menos en la provincia y 59 en la capital”. Apuntó que “nuestra obligación es aplicar criterios de eficiencia en los recursos, que no son infinitos”, y dijo no entender las protestas de la Coordinadora de la Escuela Pública. “porque en Infantil de 3 años tenemos en la capital las mismas unidades que el año pasado”. Al respecto recordó que en el CEIP Tierno Galván “se cerró una y luego se abrió por la demanda en las segundas opciones. En la Inmaculada, sin embargo, ni con las peticiones de segunda opción llegaba a 25 alumnos, por lo que solo tendrá una línea”. Igual de rotundo fue para asegurar que “si hay que cerrar unidades en la enseñanza concertada, se cierran. Ya se hizo con el Rebaño de María”, rechazando así las acusaciones de favorecer a esta tipo de enseñanza no pública.