Denuncian falta de plazas de Bachillerato en los IES San Severiano y Rafael Alberti

Más problemas para la enseñanza pública en la capital gaditana en pleno proceso de matriculación. La Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y la Flampa Gades ha denunciado que decenas de alumnos que han solicitado plazas en los institutos Rafael Alberti y San Severiano "no pueden matricularse porque la Delegación de Educación solo ha planificado una unidad de Bachillerato en cada centro (media de Ciencias y media de Humanidades), lo que contrasta con los centros concertados de titularidad privada Amor de Dios o Salesianos, a los que en cambio sí le mantienen tres unidades sin que tengan demandas para llenarlas".

A juicio de la Coordinadora y Flampa "se trata de una discriminación manifiesta, hasta el punto de que impide que, prácticamente, ningún alumno o alumna que proceda de otros centros pueda entrar en los IES Rafael Alberti y San Severiano, pero sí al Amor de Dios y Salesianos (San Ignacio). Esto es especialmennte grave en Bachillerato, ya que hay centros que solo imparten la ESO y, por tanto, al terminar el alumnado tiene que trasladarse a otro centro a cursar el Bachillerato, y que no pueden hacerlo en los centros públicos de su zona, como el Alberti y el San Severiano. Un ejemplo sangrante de esto es el alumnado que acaba la ESO en el colegio SAFA Villoslada, que no encuentra plaza en el centro más próximo, el IES San Severiano, ya que éste no dispone de vacantes".

En el IES San Severiano, "su propio alumnado de 4º de la ESO no tiene plaza asegurada en Bachillerato"

Pero "es aún más grave que incluso la planificación educativa de la Delegación de Educación impida obtener plaza al propio alumnado del centro. Es el caso del Bachillerato de Ciencias del San Severiano, al que solo se le ofertan 18 plazas cuando tiene una reserva de plazas del propio centro de 25. Es decir, su propio alumnado de 4º de la ESO no tiene plaza asegurada en Bachillerato. A esto se une también el que este IES sea centro de referencia para el alumnado que se matricula en el Conservatorio profesional y que debe tener plaza reservada, pero que no puede matricularse ante la falta de plazas ofertadas".

Según la Coordinadora y la Flampa "los datos son demoledores", y de 29 de los alumnos que han elegido el IES Rafael Alberti, 28 no pueden matricularse al no disponer de plazas (17 en Humanidades y Ciencias Sociales y 11 en Ciencias) y de las y los 17 alumnos solicitantes, se han quedado fuera 14 en el IES San Severiano (11 en Humanidades y 3 en Ciencias), a causa de la planificación de una sola unidad en Bachillerato en estos centros públicos. "Frente a ello, en Amor de Dios y Salesianos sobran casi 100 plazas: 50 en Amor de Dios y 45 en Salesianos. Cada uno oferta tres unidades (105 plazas) para apenas 53 reservadas el Amor de Dios y Salesianos (San Ignacio) apenas 60 adscritos para sus alumnos y alumnas. Por lo tanto, tienen un exceso de 97 de plazas".

"De nuevo, e inexplicablemente, nos encontramos con una planificación educativa al servicio de la enseñanza privada concertada, en la que se cercena la libertad de elección de centro proclamada por el Gobierno andaluz cuando se trata de centros de titularidad pública", alertan. Por ello llaman a la movilización para defender las plazas de los centros educativos públicos "y anunciamos que denunciaremos ante el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Menor de Andalucía la vulneración del principio de igualdad y la política discriminatoria practicada por el Gobierno andaluz con la escuela pública". La Coordinadora y la Flampa esperan que la Delegación Territorial de Educación rectifique.

Los problemas para la escuela pública gaditana se acumulan en este final de curso después del cierre del colegio Institución Provincial Gaditana y la eliminación de una línea de Educación Infantil 3 años en el colegio La Inmaculada. Educación también recortó una línea de 3 años en el CEIP Tierno Galván, aunque posteriormente revocó la decisión y el centro seguirá contando con dos unidades para el curso 2020-2021.