El CEIP Tierno Galván recupera la segunda línea de Infantil de 3 años

El colegio público Tierno Galván ha recuperado la línea de Educación Infantil de 3 años perdida a principios de semana por orden del Servicio y Dirección de Planificación y Centros de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz. En la mañana de este viernes, durante una nueva reunión de la Comisión de Escolarización, se ha revertido esta situación y este centro de extramuros podrá contar con dos líneas, de 25 plazas cada una, para las que ha recibido 26 solicitudes a la espera de la llegada de más alumnos que hayan elegido el Tierno Galván de manera subsidiaria, esto es, en segunda, tercera o cuarta opción,

La directora del centro, María José de la Rosa, había manifestado su malestar por la decisión de suprimir la línea ya que, entre otras razones, “hay tres alumnos con necesidades educativas especiales, por lo que la atención para ellos se va a ver muy comprometida con solo una línea”. De la misma manera desde la AMPA de este centro se destacaba que “es una ilegalidad la supresión de unidades durante el proceso de escolarización. Según la orden 20 de febrero de 2020, en sus artículos 4 y 5, ya que en pleno proceso de escolarización no se puede modificar la oferta educativa”. La AMPA añadía que “cada familia pide según la oferta inicial, no la que dejan a la mitad del proceso. En todo caso deberían de suprimirla una vez terminado el proceso de escolarización si no alcanzáramos el numero de alumnos requeridos”.

No ha corrido la misma suerte el CEIP La Inmaculada, que pierde una línea de 3 años como ya le anunciaba Educación hace unos días. Este centro contaba con 23 solicitudes y 28 subsidiarias. Al respecto, afirmaban desde la Delegación que “en este curso, se volvió a planificar inicialmente contemplando dos líneas para ese mismo CEIP, por las protestas que se generaron el año pasado, pero se vuelve a demostrar que sucede lo mismo: no hay familias que pidan en primera petición este centro para sus hijos, más que para mantener un grupo”.