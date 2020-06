Nuevo golpe a la enseñanza pública en la capital gaditana

No repuesta aún del cierre del colegio Institución Provincial Gaditana, la enseñanza pública acaba de recibir otro golpe en la capital gaditana. Según comunican la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Flampa Gades), los equipos directivos del CEIP La Inmaculada (con 21 solicitudes entregadas y 28 subsidiarias) y el CEIP Profesor Tierno Galván (26 solicitudes entregadas y 50 subsidiarias) han sido informadas este martes por la Delegación Territorial de Educación del cierre, a cada uno de estos dos colegios, de una unidad de 1º de Educación Infantil (3 años) "en pleno proceso de escolarización, cercenando así la libertad de elección de las familias. Un derecho que esta Consejería parece proteger tan sólo en el caso de los centros de titularidad privada".

Según ambos colectivos, el aviso se ha realizado a los colegios "vía email y tan sólo 24 horas después de que en la tercera sesión de la comisión de garantía de admisión de extramuros se asegurara ante las direcciones y las AMPA que la oferta de plazas de Educación Infantil no sufriría modificación alguna". La Coordinadora y la Flampa denuncian "la estrategia de asfixia a la que la Junta de Andalucía está sometiendo sistemáticamente a la escuela pública, concebida a todas luces por esta Administración -y en contra de lo que marca la ley- como una comparsa de la red privada. Se da además la circunstancia de que, por segundo año consecutivo, el CEIP La Inmaculada afronta el proceso de escolarización con la pérdida de una unidad, con la consiguiente preocupación generada en el seno de su comunidad". "Somos conscientes de que la Consejería saldrá al paso de esta decisión excusándose en la bajada de la natalidad o en la supuesta bajada de la demanda, sus coartadas comodín cuando se trata de justificar lo injustificable: la política de inanición practicada con la escuela pública, uno de los pilares del Estado de Bienestar y columna vertebral del patrimonio democrático colectivo", destacan. "Lo cierto es que la hoja de ruta marcada claramente desde San Telmo pasa por darle aire y alas a los centros de titularidad privada mientras se asfixia a los públicos. No nos cabe ninguna duda al respecto: quienes tienen que velar por lo público, no creen en lo público", añaden, El recorte de estas dos unidades se suma al cierre del CEIP La Institución, "modificando seriamente en presente y en futuro el mapa escolar de nuestra ciudad, empobreciéndolo y poniendo en riesgo el empleo público, ya que esto supondrá el desplazamiento y la pérdida de destino definitivo de profesorado de Educación Infantil". Asimismo, la Coordinadora y la Flampa recuerdan que con dos unidades menos en 1º de Infantil, en los CEIP La Inmaculada y Tierno Galván "es materialmente imposible cumplir en el curso 2020-2021 las recomendaciones de reducir la ratio por aula a 15/20 alumnos y alumnas articuladas en el contexto del COVID-19". La Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y la Flampa Gades anuncian "cuantas medidas sean necesarias para frenar esta sangría y seguir defiendo un sistema educativo fuerte y de calidad al servicio de nuestra ciudad". Para empezar, y aprovechando una concentración ya programada para este miércoles en la puerta de la Diputación contra el cierre de la Institución, la escuela se pública se concentrará allí a las 13.30 horas.