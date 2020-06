Educación dice que la supresión de líneas responde a la demanda de escolarización

La enseñanza pública vivía este miércoles la resaca de lo ocurrido el martes: el cierre de dos líneas de Infantil de 3 años, una en el colegio Tierno Galván y otra en La Inmaculada. La Coordinadora de la Escuela Pública y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa Gades) habían convocado una manifestación a la puerta de la Diputación para protestar contra el cierre de la Institución Provincial Gaditana, que se estaba certificando en esos momentos en el Pleno, y de camino la concentración sirvió para denunciar los recortes de las citadas unidades.

Al respecto, desde la Delegación Territorial de Educación se aclaraba ayer que “no hay recorte de líneas y sí una planificación inicial de unidades. En concreto respecto al CEIP La Inmaculada, ya en el curso pasado de dos con las que partía, solo hubo solicitudes para una de ellas”. Afirmaban desde la Delegación que “en este curso, se volvió a planificar inicialmente contemplando dos líneas para ese mismo CEIP, por las protestas que se generaron el año pasado, pero se vuelve a demostrar que sucede lo mismo: no hay familias que pidan en primera petición este centro para sus hijos, más que para mantener un grupo”.

Según Educación “la planificación se ajusta como siempre a la demanda de escolarización, los recursos no se pierden nunca, sino que se trasladan a nuevas necesidades, en Secundaria, FP o Educación Especial”.

No opinaban lo mismo desde el CEIP Tierno Galván, uno de los centros afectados que ha perdido una de las dos líneas de Infantil de 3 años “teniendo 26 solicitudes, 25 grabadas y una que nos ha entrado fuera de plazo. Entre ellos tres alumnos con necesidades educativas especiales, por lo que la atención a estos tres alumnos se va a ver muy comprometida con solo una línea”, según la directora del centro, María José de la Rosa. De la misma manera desde la AMPA de este centro se destacaba que “es una ilegalidad la supresión de unidades durante el proceso de escolarización. Según la orden 20 de febrero de 2020, en sus artículos 4 y 5, ya que en pleno proceso de escolarización no se puede modificar la oferta educativa”. La AMPA apostilló que “cada familia pide según la oferta inicial, no la que dejan a la mitad del proceso. En todo caso deberían de suprimirla una vez terminado el proceso de escolarización si no alcanzáramos el numero de alumnos requeridos”.

Francisco Fernández, en nombre de la Coordinadora, anunció movilizaciones “sin descartar ninguna vía de reclamación” a altas instancias. Por su parte, el presidente de la AMPA de la Institución, Mario López, expuso que “no es un problema solo de nuestro colegio, es de la escuela pública en la capital y la desigualdad con la enseñanza concertada. En la zona de la Institución solo se puede optar por colegios privados. Y querían enviar a los alumnos a zonas de para dividir Cádiz en pública y concertada. Finalmente la solución nos agrada, pues esperamos la reubicación de nuestros alumnos entre el Reyes Católicos y el Carola Ribed”.