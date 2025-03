La expropiación de fincas se incorpora al presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz para 2025

El Ayuntamiento de Cádiz lleva más de una década sin expropiar una finca, que fue un recurso muy utilizado en tiempos de Teófila Martínez como alcaldesa para generar nuevas oportunidades donde construir vivienda. Quince años, incluso, pueden haber transcurrido desde el último proceso expropiatorio, que se frenaron en seco con la llegada del gobierno de José María González y que ahora quiere recuperar el actual equipo responsable de la administración local.

Desde hace meses viene el alcalde, Bruno García, hablando de esta acción de expropiar fincas y solares que no cumplan la normativa de conservación; un extremo sobre el que el gobierno municipal se muestra decidido y viene realizando ya un trabajo previo que tendrá ahora un espaldarazo en los presupuestos que se aprueben para el presente ejercicio.

Efectivamente, el PP ha anunciado la inclusión en su propuesta de presupuesto 2025 de una partida concreta para la expropiación de fincas que le permita ganar suelo donde construir nuevas viviendas. En concreto, aparece en el documento económico una partida de 1,2 millones de euros que se destinarían en 2025 a estos procesos para hacerse con nuevos edificios y solares de la ciudad.

No obstante, esta cantidad económica queda ligada al proceso de enajenación que pretende el Ayuntamiento en el solar del Campo de las Balas. Conviene recordar que el precio con el que saldrá a licitación la parcela es de 6,2 millones de euros, que es la cantidad mínima que deberá ofertar aquella persona jurídica que quiera hacerse con los terrenos para construir un hotel, además de reurbanizar toda esa zona.

Ya se ha dicho en reiteradas ocasiones que 5 de esos 6,2 millones se destinarán a la operación de Valcárcel; en concreto, según el último acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con la Junta, Diputación y UCA, servirán para derribar las naves situadas en la trasera del histórico edificio, urbanizando en su lugar una plaza pública.

Los otros 1,2 millones de euros serán los que figuren vinculados a esos procesos de expropiación de fincas que, en cualquier caso, quedarán sujetos a que el Ayuntamiento consiga culminar la operación de vender ese terreno a un privado.

Esta partida, conviene también recordar, es la que el alcalde ofreció a la oposición para hacer propuestas respecto al borrador inicialmente presentado por los populares. Al no haber accedido ni PSOE ni AIG a formalizar ningún tipo de propuesta de cambio o de destino de esos 1,2 millones, criticando en su momento que esas ideas de la oposición estaban afectadas a la operación urbanística.

En paralelo a esta reserva económica, el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando sobre futuras expropiaciones, llegando hasta 14 el número de fincas y solares que actualmente están señalados por los técnicos de cara a futuribles operaciones para hacerse con la propiedad para destinar esos suelos a vivienda. Una de ellas, deslizada ya hace meses, sería la finca número 11 de la calle Arbolí.

El pleno

Para contar con estos 1,2 millones que invitan a pensar que efectivamente la vía de la expropiación vuelve a la agenda municipal, como recientemente se acordó en el pleno extraordinario sobre vivienda, el Ayuntamiento depende ahora de la aprobación efectiva de esos presupuestos. Y en este camino, el alcalde anunció este miércoles que será la próxima semana cuando se celebre el Pleno necesario para aprobar, en fase inicial, el presupuesto. Una convocatoria que en principio estaba prevista para mediados de febrero, por lo que llega con un mes de retraso.

Será este lunes, día 10 de marzo, cuando se celebre la comisión informativa previa a ese pleno, que tendrá lugar “a finales de la semana que viene” (aunque el alcalde no ha desvelado aún el día concreto, que a priori sería jueves 13 o viernes 14). Ha recordado Bruno García que el presupuesto elaborado asciende a 195,8 millones de euros, lo que supone un 3% más que en 2024, y que está volcado “en la atención social, el mantenimiento del viario y plazas de la ciudad, los parques y jardines y los parques infantiles, que además serán renovados en los próximos meses”.

“Seguimos subiendo en atención social, con un global en esa área jamás visto en esta ciudad, 23,3 millones de euros, porque fue una decisión política aumentar en ayuda a domicilio y en protección social de los gaditanos”, ha destacado el alcalde reseñando el incremento en materia social “de un 13% respecto a 2024 y del 28,7% respecto a 2022”, que son las últimas cuentas del anterior equipo de gobierno que el PP utiliza como comparación siempre que habla de presupuestos.

Todo ello, no obstante, no le va a servir al equipo de gobierno para encontrar el apoyo de la oposición municipal, que ya ha manifestado que no apoyará el presupuesto elaborado. De hecho, ninguno de los dos partidos (ni PSOE ni AIG) ha realizado aportaciones en ese período que estableció el gobierno local; el primero al denunciar que la mayoría de aportaciones que realizó al presupuesto del pasado año y que provocó su abstención no han sido atendidas finalmente, optando por no volver a participar en esta búsqueda de consenso. Y el segundo partido por rechazar de plano que se mantenga la operación del Campo de las Balas, parcela de la que el Ayuntamiento quiere desprenderse para favorecer allí la construcción de un hotel.

Así las cosas, será la mayoría absoluta del PP la que salve estas segundas cuentas de Bruno García, que una vez queden aprobadas la próxima semana deberán superar aún el período de alegaciones para proceder, en los plazos estimados, a la aprobación definitiva que supongan la entrada en vigor de este presupuesto de 2025.