El Pleno para aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz tiene fecha al fin

El alcalde de Cádiz anunció que a mediados de febrero se celebraría el Pleno necesario para aprobar, en fase inicial, los presupuestos del Ayuntamiento; pero esa convocatoria llegará finalmente con un mes de retraso. El equipo de gobierno ha puesto al fin fecha para la celebración del Pleno de presupuestos, que tendrá lugar a finales de la próxima semana, según ha avanzado este miércoles Bruno García.

Será este lunes, día 10 de marzo, cuando se celebre la comisión informativa previa a ese pleno, que tendrá lugar "a finales de la semana que viene" (aunque el alcalde no ha desvelado aún el día concreto, que a priori sería jueves 13 o viernes 14). Ha recordado Bruno García que el presupuesto elaborado asciende a 195,8 millones de euros, lo que supone un 3% más que en 2024, y que está volcado "en la atención social, el mantenimiento del viario y plazas de la ciudad, los parques y jardines y los parques infantiles, que además serán renovados en los próximos meses".

“Seguimos subiendo en atención social, con un global en esa área jamás visto en esta ciudad, 23,3 millones de euros, porque fue una decisión política aumentar en ayuda a domicilio y en protección social de los gaditanos”, ha destacado el alcalde reseñando el incremento en materia social "de un 13% respecto a 2024 y del 28,7% respecto a 2022", que son las últimas cuentas del anterior equipo de gobierno que el PP utiliza como comparación siempre que habla de presupuestos.

Todo ello, no obstante, no le va a servir al equipo de gobierno para encontrar el apoyo de la oposición municipal, que ya ha manifestado que no apoyará el presupuesto elaborado. De hecho, ninguno de los dos partidos (ni PSOE ni AIG) ha realizado aportaciones en ese período que estableció el gobierno local; el primero al denunciar que la mayoría de aportaciones que realizó al presupuesto del pasado año y que provocó su abstención no han sido atendidas finalmente, optando por no volver a participar en esta búsqueda de consenso. Y el segundo partido por rechazar de plano que se mantenga la operación del Campo de las Balas, parcela de la que el Ayuntamiento quiere desprenderse para favorecer allí la construcción de un hotel.

Así las cosas, será la mayoría absoluta del PP la que salve estas segundas cuentas de Bruno García, que una vez queden aprobadas la próxima semana deberán superar aún el período de alegaciones para proceder, en los plazos estimados, a la aprobación definitiva que supongan la entrada en vigor de este presupuesto de 2025.

Las bonanzas del presupuesto

Ha querido el PP, al hilo de la próxima convocatoria de este Pleno extraordinario, destacar algunas de las características que presenta el presupuesto para este año. Así, se menciona la recuperación de los talleres para mayores "abandonados por el anterior ejecutivo"; el aumento de las subvenciones que se otorgan a entidades sociales que se encargan de cuidar a los gaditanos, "que se triplican en solo dos años porque también es una decisión política poner el acento en ayudar a quien ayuda a las personas”; o la rebaja del gasto destinado a los bancos, "que pasará de 12 millones en 2022 a los 7 destinados este año, lo que supone una variación del 57,8%".

De hecho, esta menor partida económica dirigida a los bancos permitirá acometer una serie de inversiones en la ciudad, “pero sobre todo invertiremos en arreglos de colegios públicos como San Rafael, San Felipe y en varios patios de otros centros, e invertiremos en la renovación del alumbrado público que se ha llevado ocho años sin ver un céntimo de inversión, al igual que en subir los servicios de mantenimiento y cuidado de parques y jardines o de los parques infantiles”, destaca el alcalde.

De igual forma, se pone el acento en la inversión "asegurada" para la construcción de vivienda pública "con los 11 millones transferidos a Procasa para 106 viviendas, de las que el 83% serán en alquiler social", así como a la construcción del pabellón Fernando Portillo. Y se hace referencia a una partida de más de 5 millones de euros "para las labores de urbanización del proyecto de recuperación de Valcárcel como edificio universitario", que en realidad dependen de la operación de enajenación del solar del Campo de las Balas.