El PP se queda solo con el presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz 2025

El PP tendrá que tirar de su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz para sacar adelante el presupuesto de este año 2025 que desde hace un par de semanas tiene borrador. Al contrario de lo que ocurrió el pasado año, ninguno de los dos grupos de la oposición apoyará el documento.

Ya hace unos días Adelante Izquierda Gaditana rechazaba de plano las cuentas, principalmente por mantener la decisión de enajenar el Campo de las Balas para la construcción -en parte del solar- de un hotel. Y ahora es el PSOE el que se desmarca del borrador presentado.

El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Óscar Torres, ha confirmado que no van a presentar propuesta alguna al borrador, como sí hicieron el pasado año. Y precisamente no lo van a hacer porque asegura que de todo lo que plantearon en 2024 y que el PP incorporó al presupuesto "prácticamente nada se ha llevado a cabo".

En concreto, recuerdan en el PSOE que hace un año presentaron hasta 13 propuestas que sumaban un importe total de 3,5 millones de euros. Entre estas medidas se encontraba la habilitación de una biblioteca en el barrio de La Laguna en el edificio anexo al estadio Nuevo Mirandilla, un programa de ayudas para la rehabilitación de edificios, la instalación de red wifi en todas las instalaciones deportivas municipales, la reurbanización de la Avenida de Portugal, la ampliación del Museo de Las Cortes, la habilitación de islas de sombra en los parques infantiles o un plan de mantenimiento específico de los parques de calistenia o espacios biosaludables. "En total eran 13 propuestas, algunas de ellas de rápida ejecución, pero prácticamente ninguna se han llevado a cabo", remarca Torres, que recuerda también que el acuerdo con los populares incluyó entonces la abstención en la votación "en un talante colaborador".

El engaño del PP

Aseguran los socialistas que al haber afeado esta situación, el gobierno les ha propuesto volver a incorporar esas medidas en el presupuesto de 2025. Pero según explica Torres, "aquellos fueron acuerdos del 2024, que se tendrían que haber ejecutado o iniciado en 2024". De hecho, considerar que esa postura del PP no deja de ser un engaño. Hasta tal punto, que el portavoz asegura que el alcalde “ha demostrado que no es de fiar, una condición que en política no se puede permitir porque no hay nada peor que un político que no respeta los acuerdos".

"Los incumplimientos del alcalde nos impiden otra postura de cara a la aportación en los presupuestos de 2025 porque no le vamos a facilitar que nos engañe dos veces", ha zanjado Óscar Torres.

Carencias del borrador

Con el firme propósito de no intervenir en las cuentas, que a priori tendrán que ser aprobadas con el concejal de más que tiene el PP respecto a la oposición, el portavoz del PSOE sí ha querido repasar algunos puntos que considera relevantes en el borrador presentado por el gobierno de Bruno García.

"El alcalde sigue manteniendo la venta del Campo de las Balas, un espacio público que pasará a manos privadas sin necesidad alguna”, afirma en primer lugar. Argumenta Torres al respecto que la operación de venta de este suelo público era en principio "algo necesario para conseguir 5 millones de euros para la rehabilitación de Valcárcel"; "pero actualmente el Ayuntamiento dispone de más dinero que antes en las arcas municipales, así que la venta no es obligatoria y además, esos 5 millones ya no van destinados al proyecto de rehabilitación de Valcárcel como estaba concedido inicialmente, sino que ahora se emplearán en la creación de una plaza pública en la trasera de Valcárcel que nadie ha pedido”.

En segundo lugar, refiere el concejal socialista a la falta de inversión en vivienda pública de estas cuentas de 2025, "algo que debe ser prioritario en una ciudad con un complicado acceso a la misma". "Tanto hablar de vivienda y en los presupuestos pasa de puntillas sobre este asunto, que es el principal problema de los gaditanos”, remarca Torres.

Por último, menciona el portavoz del PSOE varios pliegos administrativos que están sobre la mesa del Ayuntamiento. Alguno, como el de transporte público, "para el que directamente no se destina ni un solo euro" y que el propio alcalde confirmó que en 2025 tampoco será una realidad; y los de Ayuda a Domicilio y Parques y Jardines, "que esconden una subida en su cuantía que va destinada, sin rodeos, a las empresas concesionarias y que mucho nos tememos no tendrán una repercusión directa en los trabajadores".