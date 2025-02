AIG no hará propuestas al presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz

El grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana no va a plantear propuesta alguna en relación al presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz para 2025. La mano tendida por el gobierno de Bruno García no servirá para suavizar la posición del partido liderado a nivel municipal por David de la Cruz, que ha avanzado que no participará en esa opción de presentar propuestas o alternativas al borrador presentado la pasada semana, al igual que ha ratificado que votará en contra de las cuentas y presentará alegaciones con el ánimo de que sean tumbadas.

El punto clave para el rechazo de AIG se localiza en el solar del Campo de las Balas y el mantenimiento por parte del equipo de gobierno del plan de enajenar ese suelo, presupuestado en 6,2 millones de euros. "Nosotros no vamos a ser cómplices de la venta del suelo del Campo de las Balas, ni por activa ni por pasiva, y mucho menos vamos a hacer aportaciones en torno a la venta del suelo público", ha afirmado De la Cruz, confirmando que su formación no apoyará el presupuesto en el pleno que debe convocarse a mediados de este mes de febrero. "Nuestra principal propuesta y nuestra única condición para participar y para abstenernos incluso en los presupuestos es que no haya venta de suelo público", ha insistido.

Lejos de apoyar o de abstenerse, el portavoz de AIG anuncia ya ese voto en contra y la presentación de alegaciones cuando se abra el plazo estipulado una vez se apruebe en fase inicial. "Vamos a impugnar el presupuesto, porque al final, cuando hay más dinero en el Ayuntamiento, en el contexto en el que hay más dinero, se sigue dedicando a la venta del suelo público para la construcción de hoteles", confirma.

Para colmo de distanciamiento de posturas respecto al Campo de las Balas, señala David de la Cruz "la trampa" planteada por el alcalde para que las propuestas o cambios que sugiera la oposición se limiten a la diferencia entre los ingresos previstos por el Campo de las Balas (6,2 millones de euros) y la inversión prevista en Valcárcel si se culmina la operación (5 millones). Es decir, que PSOE y AIG tienen 1,2 millones de euros para plantear medidas, inversiones y destinos económicos; propuestas cuyo cumplimiento, a priori, quedará supeditado a que se venda el solar del Campo de las Balas.

Otra "trampa" denunciada por este grupo municipal de la oposición guarda relación con el plazo otorgado por el gobierno local para analizar el borrador de presupuesto y plantear esas propuestas que no hará AIG. Conviene recordar que el presupuesto fue presentado el pasado martes, dando ese día el alcalde de plazo hasta el viernes de la pasada semana para que la oposición planteara sus propuestas o correcciones. "Es imposible en ese plazo de tiempo analizar el presupuesto y más cuando hasta hoy no lo han mandado por correo electrónico, que es la forma real de poder analizarlo y de poder mirarlo de forma detallada. Es prácticamente imposible y menos con un pleno de por medio como hubo la pasada semana. Un análisis de un presupuesto necesita mucho más tiempo", ha valorado David de la Cruz.

Los 'olvidos' de las partidas sociales

Al hilo del borrador de presupuesto para este 2025, la viceportavoz de AIG, Helena Fernández ha querido salir al paso del análisis que el equipo de gobierno realiza del componente social de las cuentas, considerando que "falta a la verdad" en determinadas cuestiones.

En primer lugar, se refiere Fernández a los talleres para mayores que el gobierno local anuncia que va a recuperar este año con una partida presupuestaria de 217.300 euros. "El pliego quedó listo por nuestra parte antes de terminar el mandato, y estaba contemplado en el presupuesto", asevera la que fuera concejala de Asuntos Sociales, que recuerda que la pérdida de estos talleres se produjo por el proceso de estabilización que inició entonces en el Ayuntamiento y los problemas para la contratación de personal.

Un segundo punto que señala Helena Fernández es el relativo a las ayudas a las entidades sociales, que el gobierno del PP aplaude que haya sido triplicada entre 2022 y 2025. "El alcalde solo habla de los convenios con entidades sociales, pero a eso hay que unir la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva, que nosotros dejamos en 475.000 euros y ya reclamamos el año pasado que se incrementara". "¿Qué hay de esa partida, que no mencionan?", se pregunta la edil.

Por último, llama la atención de Fernández la partida referida a personas sin hogar, que considera "ridícula" para atender todo lo necesario. "Solo el pliego de atención a las personas sin hogar lo sacamos por 1,8 millones de euros, que terminó la tramitación ya con el actual gobierno", recuerda la segunda de AIG, que ve llamativos estos 'olvidos' del actual equipo de gobierno a la hora de analizar las cuentas en el apartado social.