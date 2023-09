Otro estadio en la ciudad sin suelo, Cádiz

L proyecto de construcción de un nuevo estadio de fútbol en la ciudad, idea que recupera con fuerza la directiva del Cádiz C.F., vuelve a plantear diversas cuestiones que se centran, fundamentalmente, en la necesidad de cerrar el ‘modelo’ de ciudad que la capital necesita, y en el reparto adecuado de suelos y edificios hoy sin uso. Y, junto ello, la nula visión de Bahía que sigue moviendo nuestra vida.Por lo pronto, ¿Cádiz necesita un nuevo estadio de fútbol? Teniendo en cuenta que el actual equipamiento apenas tiene unos años de vida, se encuentra en muy buen estado de mantenimiento, y tiene encima numerosos locales en funcionamiento y otros con uso ahora en marcha (supermercado, oficinas públicas y privadas, tiendas, centros sanitarios y un futuro hospital), parece una barbaridad plantear su sustitución.Habría que recordar que levantar el Nuevo Mirandilla costó al Ayuntamiento y a la Zona Franca una inversión de unos 70 millones de euros, cantidad que no se ha recuperado en su totalidad. Un cifra lo suficientemente disparatada como para pensar en su demolición, total o parcial, además el sobrecoste que supondría modificar sus usos para permitir otro tipo de equipamiento. Y más en una ciudad donde un euro de inversión ya es muy importante ante tantas necesidades que acumula. Si ya cuesta derribar el ruinoso mirador del Parque Genovés o el ‘queco’ y la ‘queca’ que se levantaron en las plazas de Sevilla y de la Hispanidad, y que en conjunto costaron unos 3 millones de euros, más difícil será afrontar la eliminación del inmenso equipamiento de La Laguna.Si se optase por mantener el edificio en pie, su cambio de uso, para permitir la ubicación de viviendas, obligaría a una modificación del PGOU. Y aquí cabe recordar que La Laguna es junto a la Segunda Aguada el barrio de la ciudad con mayor densidad de población y con un importante déficit de espacios abiertos y zonas verdes.¿Qué pasaría con las empresas y administraciones que ocupan este equipamiento, si se decide su derribo?¿Qué coste tendría a la hora de pagar indemnizaciones? ¿Qué dudas pueden surgir en la cadena hotelera que ha compra parte de la tribuna, para abrir un complejo de cuatro estrellas? ante la duda de si su inversión va a tirarse a la basura, con el propio estadio en el aire.Pero si al final, a nadie le importa estos 70 millones ya invertidos; si todos ven con buenos ojos la construcción de un nuevo estadio (más grandes, con más usos); si quienes allí tienen locales de propiedad o en alquiler y oficinas en uso aceptan en cambio, la cuestión es ver dónde se levanta el nuevo complejo deportivo.Este debate no tiene demasiado recorrido. Vivimos en una ciudad de apenas 12 kilómetros cuadrados, de los que poco más de 5 son de uso residencial y el resto está ocupado por el suelo portuario, el industrial, las playas y el Parque Natural.Está claro que ni el puerto ni Cádiz ciudad va a desaprovechar el potencial que tiene la zona de desarrollo urbano en el actual muelle de contenedores para construir allí el nuevo campo. Un estadio que se comería gran parte del terreno. Además, por la altura de las gradas (teniendo en cuenta que se quieren 35.000 asientos, casi el doble del Nuevo Mirandilla) habría un impacto visual muy grave, que incluso podría entrar en conflicto con la Ley de Costas.Descartados por lógica el suelo del Parque Natural hasta llegar al Río Arillo (su urbanización ya se rechazó hace cuatro décadas cuando se pararon los proyectos del denominado Cádiz-III), y en del astillero de Navantia (con gran carga de trabajo, que ocupa una concesión de suelo propiedad de la Autoridad Portuaria, además de los cambios en el PGOU que supondría), está claro que sólo queda espacio disponible en la Zona Franca.Hoy el Consorcio es propietario del terreno destinado a Hospital Regional (sólo faltaría que se construyese el campo y no el centro médico, tras veinte años de espera. Además, no hay hueco suficiente en esta parcela), y el inmenso espacio que sigue sin uso en la antigua tabacalera en la misma entrada de la ciudad supondría un cambio de 180 grados respecto al planteamiento de uso que tiene la Zona Franca, que apuesta por su uso industrial y, en el polígono exterior, compatibilizado con equipamientos de servicio, aunque aquí el Ayuntamiento sigue defendiendo promociones residenciales.No cabría pensar de esta forma, que la ciudad modifique su diseño en cuestiones tan necesarias para ella, especialmente en la vivienda, para construir un estadio más grande cuyo principal beneficiario sería, evidentemente, el club propietario del mismo.Así, acabamos en la Bahía.El club, tras descartar el traslado a los terrenos de Delphi, siempre ha considerado que el campo debía de mantenerse en la ciudad donde nació hace algo más de un siglo.Pero Cádiz no es Madrid, ni Sevilla, ni Valencia, Murcia, ni ninguna de las ciudades donde se han levantado en los últimos años nuevos estadios de fútbol, jubilando a antiguos equipamientos. En todas ellas había espacio en sus términos urbanos. Y todas ellas eran, y son, grandes ciudades centro de sus áreas metropolitana.Cádiz yo tiene suelo, ya lo sabemos, y tiene una población muy reducida, que casi le iguala al resto de las localidades de su entorno. Cádiz no puede crecer, y el poco suelo que le queda debe servir antes que nada para atender sus necesidades más urgentes (viviendas, más viviendas y servicios públicos).Así pues, si se quiere una gran campo de fútbol en lugar del Nuevo Mirandilla solo se puede pensar en clave Bahía, porque al que le guste al fútbol no le debe costar nada cruzar el puente.